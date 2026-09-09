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Apple Event 2026 Live Updates: iPhone Ultra से लेकर 18 Pro Max तक... आज पिटारे से बाहर निकलेंगे नए गैजेट्स!

Apple iPhone 18 Series Launch Live Updates: एप्पल का सबसे बड़ा सितंबर इवेंट आज रात ठीक 10:30 बजे से लाइव होने जा रहा है, जिसे आप Apple की वेबसाइट और YouTube पर देख सकते हैं. "Surprise and shine" टैगलाइन वाले इस शो में नए iPhone, Apple Watch और AirPods लॉन्च होने की उम्मीद है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Sep 09, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:01 PM IST
Apple Event 2026 Live Updates: iPhone Ultra से लेकर 18 Pro Max तक... आज पिटारे से बाहर निकलेंगे नए गैजेट्स!
09 September 2026 12:15 PM (IST)

Apple Event 2026 Live Updates: जॉन टर्नस करेंगे डेब्यू

1 सितंबर को टिम कुक की जगह Apple के नए CEO बने जॉन टर्नस (John Ternus) आज लाइव इवेंट में कंपनी का पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च कर सकते हैं. टेक दुनिया को उनके इस बड़े डेब्यू का बेसब्री से इंतजार है.

09 September 2026 11:58 AM (IST)

Apple Event 2026 Live Updates: पहले ही मार्केट में आ गए फोन स्किन्स

फोन एसेसरीज बनाने वाली कंपनी Dbrand ने अभी से iPhone 18 Pro, Pro Max और चर्चा में चल रहे फोल्डेबल iPhone Ultra के लिए स्किन्स बेचना शुरू कर दिया है. इन स्किन्स का डिजाइन पिछले कुछ महीनों से आ रहे iPhone 18 सीरीज के लीक्स से काफी मिलता-जुलता है, जिसमें iPhone Ultra चौड़े डिजाइन में नजर आ रहा है- ठीक Samsung Galaxy Z Fold 8 की तरह. हालांकि Apple आधिकारिक तौर पर बुधवार को अपने इन नए फोन्स से पर्दा उठाएगा, लेकिन तब तक Dbrand की ये स्किन्स आपको नए iPhone के डिजाइन की एक झलक दिखा सकती हैं.

09 September 2026 11:50 AM (IST)

Apple Event 2026 Live Updates: यहां देखें लाइव

जो एप्पल इवेंट लाइव देखना चाहते हैं वो यूट्यूब के एप्पल इंडिया चैनल पर लाइव देख सकते हैं...

 

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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