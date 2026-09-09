/Apple Event 2026 Live Updates: iPhone Ultra से लेकर 18 Pro Max तक... आज पिटारे से बाहर निकलेंगे नए गैजेट्स!

1 सितंबर को टिम कुक की जगह Apple के नए CEO बने जॉन टर्नस (John Ternus) आज लाइव इवेंट में कंपनी का पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च कर सकते हैं. टेक दुनिया को उनके इस बड़े डेब्यू का बेसब्री से इंतजार है.
फोन एसेसरीज बनाने वाली कंपनी Dbrand ने अभी से iPhone 18 Pro, Pro Max और चर्चा में चल रहे फोल्डेबल iPhone Ultra के लिए स्किन्स बेचना शुरू कर दिया है. इन स्किन्स का डिजाइन पिछले कुछ महीनों से आ रहे iPhone 18 सीरीज के लीक्स से काफी मिलता-जुलता है, जिसमें iPhone Ultra चौड़े डिजाइन में नजर आ रहा है- ठीक Samsung Galaxy Z Fold 8 की तरह. हालांकि Apple आधिकारिक तौर पर बुधवार को अपने इन नए फोन्स से पर्दा उठाएगा, लेकिन तब तक Dbrand की ये स्किन्स आपको नए iPhone के डिजाइन की एक झलक दिखा सकती हैं.
जो एप्पल इवेंट लाइव देखना चाहते हैं वो यूट्यूब के एप्पल इंडिया चैनल पर लाइव देख सकते हैं...
Apply iPhone 18 Launch Event Live Updates: गैजेट लवर्स और एप्पल फैंस का इंतजार खत्म हो गया है! एप्पल का नया धमाकेदार इवेंट आज रात शुरू होने जा रहा है. दुनिया भर के टेक फैंस जिस 'सरप्राइज बॉक्स' के खुलने का इंतजार महीनों से कर रहे थे, आज रात उससे पर्दा उठ जाएगा. कुपर्टिनो बेस्ड यह दिग्गज कंपनी अपने इस स्पेशल मेगा शो में नए फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज मार्केट में उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है.
भारत में एप्पल फैंस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि वे इस इवेंट को कब और कहां देख सकते हैं. कंपनी ने अपनी आधिकारिक भारतीय वेबसाइट पर साफ कर दिया है कि यह इवेंट भारतीय समयानुसार (IST) आज रात ठीक 10:30 बजे शुरू होगा. कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो स्थित खूबसूरत स्टीव जॉब्स थिएटर (एप्पल पार्क) से इस ग्रैंड शो का सीधा प्रसारण किया जाएगा.
अगर आप इस इवेंट को अपने फोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर घर बैठे लाइव देखना चाहते हैं, तो इसके कई आसान ऑप्शन्स मौजूद हैं:
Apple Official Website: आप अपने ब्राउजर में एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट खोलकर सीधे लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं.
YouTube Live: एप्पल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह इवेंट फुल एचडी (Full HD) में फ्री स्ट्रीम किया जाएगा.
Apple TV App: अगर आपके पास एप्पल डिवाइसेस या स्मार्ट टीवी में Apple TV ऐप है, तो वहां भी यह इवेंट आसानी से उपलब्ध होगा.
इस बार इवेंट की आधिकारिक टैगलाइन "Surprise and shine" रखी गई है, जिससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एप्पल कुछ ऐसे अनोखे और चमकदार फीचर्स पेश करने वाला है जो यूजर्स को हैरान कर देंगे. माना जा रहा है कि शो में अगली पीढ़ी के आईफोन्स के साथ-साथ नई एप्पल वॉच सीरीज़ और नेक्स्ट-जनरेशन एयरपॉड्स भी लॉन्च किए जाएंगे.
अगर आप बिना किसी झंझट के इवेंट की हर छोटी-बड़ी खबर, नए प्रोडक्ट्स की कीमतें, लॉन्च टाइमलाइन और नए फीचर्स की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो आपको कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हमारे इस लाइव ब्लॉग में आपको रात 10:30 बजे से शुरू होने वाले पूरे इवेंट का हर सिंगल अपडेट सबसे आसान और सटीक भाषा में लगातार मिलता रहेगा. बस पेज को रिफ्रेश करते रहें और टेक वर्ल्ड के इस सबसे बड़े धमाके के हर मोमेंट के साथ अपडेटेड रहें...