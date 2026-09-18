/iPhone 18 Pro Series Sale LIVE: कुछ देर में शुरू होगी नए आईफोन की सेल, स्टोर के सामने रातभर से लाइन में लगे हैं लोग

मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव स्थित एप्पल स्टोर के बाहर आज सुबह से ही ग्राहकों की भारी भीड़ जमा है. भारत में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है और फैंस इसे खरीदने के लिए कतारों में लगे हैं. लाइन में खड़े एक ग्राहक ने बताया, "इस बार नए मॉडल में कैमरा और प्रोसेसर का बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिल रहा है, इसी वजह से मैं अपना फोन बदल रहा हूँ. मेरे पास फिलहाल iPhone 17 Pro है और अब मैं नया iPhone 18 Pro खरीदने आया हूँ."
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: People queue up outside the iPhone store at Jio World Drive as the official sale of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max begins today in India.
A customer says, "There is an upgrade in the camera and the processor that is why I am upgrading my… pic.twitter.com/kpEmNFc7Hc
— ANI (@ANI) September 18, 2026
मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) वाले एप्पल स्टोर के बाहर आज सुबह से ही आईफोन लवर्स का जमावड़ा लगा हुआ है. लाइन में खड़े एक कस्टमर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "iPhone 18 Pro में इस बार एकदम फ्रेश कैमरा सेटअप मिला है और नए कलर्स भी काफी शानदार हैं. मुझे आईफोन का अनुभव और एप्पल ब्रांड बहुत पसंद है."
VIDEO | Mumbai: People queue up outside Apple Store at Bandra Kurla Complex as iPhone 18 series set to go on sale from today.
"iPhone 18Pro has a fresh camera set up. New colours are available. I like iPhone... Apple," says a customer.#Mumbai #iPhone18
(Full video available… pic.twitter.com/nVpIrpQuxh
— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
बेंगलुरु के 'मॉल ऑफ एशिया' स्थित इमेजिन एप्पल स्टोर के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं.
#WATCH | Bengaluru: People queue up as the official sale of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max begins today in India.
Eager customers have lined up in long queues outside the Imagine Apple premium reseller store at the Mall of Asia to get their hands on the latest… pic.twitter.com/g9wsxeH61s
— ANI (@ANI) September 18, 2026
मुंबई के एप्पल स्टोर के बाहर का नजारा आज सुबह से ही अलग लेवल पर है. भारत में iPhone 18 Pro और 18 Pro Max की सेल आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
#WATCH | Mumbai: Massive crowds gather outside the Apple Store in Mumbai as eager customers queue up ahead of the official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in India. pic.twitter.com/vOGotGmyFE
— ANI (@ANI) September 18, 2026
दिल्ली के साकेत में स्थित सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल का नजारा आज सुबह से ही देखने लायक है. नए iPhone 18 Pro और Pro Max की बिक्री शुरू होने से काफी पहले ही एप्पल स्टोर के बाहर लोगों का तांता लग गया. सुबह-सुबह ही स्टोर के बाहर भारी भीड़ जुट चुकी है और हर कोई बस जल्द से जल्द अपना पसंदीदा आईफोन अपने हाथ में थामना चाहता है.
#WATCH | Delhi: A throng of people starts gathering outside the Apple Store at Select Citywalk Mall in Saket early in the morning ahead of the highly anticipated sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max. pic.twitter.com/HreJboz21c
— ANI (@ANI) September 17, 2026
बेंगलुरु के फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया स्थित एप्पल स्टोर के बाहर सुबह 8 बजे सेल शुरू होने से पहले ही ग्राहकों का तांता लग गया है. यहां लाइन में खड़े एक कस्टमर ने बताया, "मैंने पहले ही ऑनलाइन फोन बुक कर लिया था. हमारा सुबह 9 बजे का स्लॉट है और हमने दो आईफोन बुक किए हैं."
Bengaluru, Karnataka: Sales of Apple’s iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max are set to begin at 8 am today, with customers waiting outside the Apple Store at Phoenix Mall of Asia.
A customer says, "I have already booked online. We have a 9 am slot and have booked two phones." pic.twitter.com/XrdC9RhQWv
— IANS (@ians_india) September 18, 2026
मुंबई: बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित एप्पल स्टोर के बाहर आज तड़के से ही लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं. लोग iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की भारत में ऑफिशियल सेल शुरू होते ही इसे सबसे पहले खरीदने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
VIDEO | Mumbai: People have been lining up outside Apple Store at Bandra-Kurla Complex since early morning ahead of the official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in India.#Apple #iPhone18Pro #Mumbai
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/jZBDIKgVVx
— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
भारत में आज यानी 18 सितंबर से Apple के नए और धांसू स्मार्टफोन्स iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की सेल आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है. इस नए आईफोन को सबसे पहले अपने हाथ में थामने के लिए देश भर में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है. सुबह-सुबह ही दिल्ली के सेलेक्ट सिटीवॉक, मुंबई के ऑफिशियल एप्पल स्टोर और बेंगलुरु के मॉल ऑफ एशिया के बाहर टेक लवर्स की भारी भीड़ जमा हो गई.
लोग नए आईफोन की पहली झलक पाने और उसे तुरंत खरीदने के लिए लंबी-लंबी लाइनों में खड़े हैं. अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आप एप्पल के ऑफिशियल ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स के अलावा Croma, Vijay Sales, Amazon और Flipkart से भी खरीद सकते हैं. यहां तक कि इस बार Swiggy, Blinkit और Zepto जैसे क्विक-कॉमर्स ऐप्स से भी 10 मिनट में होम डिलीवरी का ऑप्शन मिल रहा है.
कीमत की बात करें तो भारत में iPhone 18 Pro का 256GB वाला बेस मॉडल ₹1,64,900 में लॉन्च हुआ है, जबकि इसके 512GB (₹1,89,900), 1TB (₹2,39,900) और 2TB (₹3,14,900) वाले टॉप मॉडल भी बाजार में उतारे गए हैं. वहीं बड़ी स्क्रीन और धांसू बैटरी वाले iPhone 18 Pro Max की शुरुआत ₹1,79,900 (256GB) से हो रही है, जिसके 2TB वेरिएंट की कीमत ₹3,29,900 तक जाती है.
कंपनी ग्राहकों को तगड़े ऑफर्स भी दे रही है, जिसमें Axis, ICICI, SBI और American Express कार्ड्स पर ₹7,000 तक का इंस्टेंट कैशबैक और 6 महीने की नो-कॉस्ट EMI शामिल है. इसके अलावा, अपने पुराने फोन को बदलकर Apple Trade In के जरिए आप ₹81,500 तक का तगड़ा एक्सचेंज डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं.