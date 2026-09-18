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iPhone 18 Pro Series Sale LIVE: कुछ देर में शुरू होगी नए आईफोन की सेल, स्टोर के सामने रातभर से लाइन में लगे हैं लोग

भारत में आज (18 सितंबर) से iPhone 18 Pro और Pro Max की बिक्री शुरू हो गई है, जिसे खरीदने के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के एप्पल स्टोर्स के बाहर फैंस की लंबी लाइनें लग गई हैं. ₹1,64,900 की शुरुआती कीमत वाली इस सीरीज पर ₹7,000 का बैंक डिस्काउंट, ₹81,500 तक का एक्सचेंज ऑफर और Zepto-Blinkit से 10 मिनट की होम डिलीवरी भी मिल रही है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Sep 18, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:00 AM IST
iPhone 18 Pro Series Sale LIVE: कुछ देर में शुरू होगी नए आईफोन की सेल, स्टोर के सामने रातभर से लाइन में लगे हैं लोग
Image Credit: iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की सेल आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है.
18 September 2026 07:58 AM (IST)

iPhone 18 Pro Series Sale LIVE: कस्टमर बोला- iPhone 17 Pro है, अब मैं नया iPhone 18 Pro खरीदूंगा

मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव स्थित एप्पल स्टोर के बाहर आज सुबह से ही ग्राहकों की भारी भीड़ जमा है. भारत में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है और फैंस इसे खरीदने के लिए कतारों में लगे हैं. लाइन में खड़े एक ग्राहक ने बताया, "इस बार नए मॉडल में कैमरा और प्रोसेसर का बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिल रहा है, इसी वजह से मैं अपना फोन बदल रहा हूँ. मेरे पास फिलहाल iPhone 17 Pro है और अब मैं नया iPhone 18 Pro खरीदने आया हूँ."

 

 

18 September 2026 07:54 AM (IST)

iPhone 18 Pro Series Sale LIVE: मुंबई में सेल शुरू होने से आधे घंटे पहले का सीन

मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) वाले एप्पल स्टोर के बाहर आज सुबह से ही आईफोन लवर्स का जमावड़ा लगा हुआ है. लाइन में खड़े एक कस्टमर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "iPhone 18 Pro में इस बार एकदम फ्रेश कैमरा सेटअप मिला है और नए कलर्स भी काफी शानदार हैं. मुझे आईफोन का अनुभव और एप्पल ब्रांड बहुत पसंद है."

 

 

18 September 2026 07:50 AM (IST)

iPhone 18 Pro Series Sale LIVE: बेंगलुरु में स्टोर से चिपककर खड़े हैं फैन्स

बेंगलुरु के 'मॉल ऑफ एशिया' स्थित इमेजिन एप्पल स्टोर के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं.

 

 

18 September 2026 07:49 AM (IST)

iPhone 18 Pro Series Sale LIVE: मुंबई में नया iPhone हाथ में लेने की मची होड़

मुंबई के एप्पल स्टोर के बाहर का नजारा आज सुबह से ही अलग लेवल पर है. भारत में iPhone 18 Pro और 18 Pro Max की सेल आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. 

 

 

18 September 2026 07:47 AM (IST)

iPhone 18 Pro Series Sale LIVE: दिल्ली: साकेत मॉल के बाहर तड़के से उमड़ी भीड़

दिल्ली के साकेत में स्थित सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल का नजारा आज सुबह से ही देखने लायक है. नए iPhone 18 Pro और Pro Max की बिक्री शुरू होने से काफी पहले ही एप्पल स्टोर के बाहर लोगों का तांता लग गया. सुबह-सुबह ही स्टोर के बाहर भारी भीड़ जुट चुकी है और हर कोई बस जल्द से जल्द अपना पसंदीदा आईफोन अपने हाथ में थामना चाहता है.

 

 

18 September 2026 07:45 AM (IST)

iPhone 18 Pro Series Sale LIVE: बेंगलुरु- फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया के बाहर तड़के से लाइन

बेंगलुरु के फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया स्थित एप्पल स्टोर के बाहर सुबह 8 बजे सेल शुरू होने से पहले ही ग्राहकों का तांता लग गया है. यहां लाइन में खड़े एक कस्टमर ने बताया, "मैंने पहले ही ऑनलाइन फोन बुक कर लिया था. हमारा सुबह 9 बजे का स्लॉट है और हमने दो आईफोन बुक किए हैं."

 

18 September 2026 07:43 AM (IST)

iPhone 18 Pro Series Sale LIVE: मुंबई BKC में रात भर से भीड़

मुंबई: बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित एप्पल स्टोर के बाहर आज तड़के से ही लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं. लोग iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की भारत में ऑफिशियल सेल शुरू होते ही इसे सबसे पहले खरीदने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

 

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TAGS:
iPhone 18 Pro

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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