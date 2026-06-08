Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /Apple WWDC 2026 LIVE: बस कुछ ही देर में शुरू होगा Apple का महा-इवेंट, टिम कुक के आखिरी शो पर टिकी सबकी नजरें
Live Now

Apple WWDC 2026 LIVE: बस कुछ ही देर में शुरू होगा Apple का महा-इवेंट, टिम कुक के आखिरी शो पर टिकी सबकी नजरें

Apple WWDC 2026 LIVE Updates: आज रात 10.30 बजे से शुरू हो रहा है Apple का सबसे बड़ा इवेंट WWDC 2026. CEO Tim Cook पेश करेंगे iOS 27 और महा-एडवांस Siri AI. क्या आपका iPhone सपोर्ट करेगा नया अपडेट? देखें हर पल के लाइव अपडेट्स सिर्फ यहां.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 08, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:46 PM IST
Apple WWDC 2026 LIVE: बस कुछ ही देर में शुरू होगा Apple का महा-इवेंट, टिम कुक के आखिरी शो पर टिकी सबकी नजरें
Image Credit: आज रात 10.30 बजे से शुरू हो रहा है Apple का सबसे बड़ा इवेंट WWDC 2026.
08 June 2026 09:44 PM (IST)

Apple WWDC 2026 LIVE: क्रैग फेडेरिगी क्यों होंगे आज के शो के असली स्टार

माना जा रहा है कि आज के कीनोट इवेंट की शुरुआत हमेशा की तरह सीईओ टिम कुक ही करेंगे. लेकिन आज स्क्रीन पर सबसे ज्यादा समय एप्पल के सॉफ्टवेयर चीफ क्रैग फेडेरिगी (Craig Federighi) बिताने वाले हैं. क्रैग फेडेरिगी ही आज एप्पल फैन्स को नए आईओएस 27 (iOS 27) के सभी शानदार फीचर्स के बारे में बारीकी से समझाएंगे. इसके साथ ही सिरी के नए अवतार, फोटोज और कैमरा ऐप के अंदर मिलने वाले कमाल के एआई फीचर्स समेत बाकी सभी बड़े सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स की लाइव जानकारी भी उन्हीं के जरिए मंच से दी जाएगी.

08 June 2026 09:38 PM (IST)

Apple WWDC 2026 LIVE: वो सीक्रेट मीटिंग जिसने बदली एप्पल की किस्मत

इवेंट की शुरुआत से ठीक पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने एप्पल के अंदरूनी गलियारों से एक बड़ा खुलासा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल एप्पल के बड़े अधिकारियों के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, जिसने कंपनी की पूरी एआई रणनीति को बदलकर रख दिया. इस बैठक में सीईओ टिम कुक के तहत काम करने वाले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समेत कई दिग्गज शामिल थे. इसके अलावा कंपनी के पूर्व इंटरफेस डिजाइन हेड एलन डाई और विज़न प्रो हेडसेट बनाने वाले माइक रॉकवेल भी इस मीटिंग का हिस्सा थे.

इस खुफिया मीटिंग के बाद एप्पल के अंदर एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ, जिसके तहत सिरी के एआई अपग्रेड की पूरी जिम्मेदारी पूर्व एआई चीफ जॉन जियानंद्रिया से छीनकर माइक रॉकवेल को सौंप दी गई. इस बड़े और कड़े फैसले का नतीजा आज डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी 2026 के मंच पर पूरी दुनिया के सामने आने वाला है. आज के शो में आपको एक बेहद एडवांस सिरी और कई नए एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो अब गूगल के जेमिनी एआई की ताकत से लैस हो चुके हैं.

08 June 2026 09:16 PM (IST)

Apple WWDC 2026 LIVE: भारत में कब और कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

एप्पल का यह मेगा सॉफ्टवेयर इवेंट भारत में पूरी तरह फ्री में देखा जा सकता है. इसके लिए आपको किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन या फीस देने की जरूरत नहीं है. इस बड़े इवेंट को लाइव देखने के लिए आप एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट, एप्पल टीवी ऐप या एप्पल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी पसंद के किसी भी डिवाइस जैसे आईफोन, आईपैड, मैकबुक, विंडोज पीसी या फिर एंड्रॉयड फोन पर भी इस पूरे शो का आनंद घर बैठे ले सकते हैं.

 

 

08 June 2026 09:12 PM (IST)

Apple WWDC 2026 LIVE: दुनिया भर में इवेंट शुरू होने का समय

एप्पल का यह धमाकेदार कीनोट इवेंट कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो से लाइव किया जाएगा. वहां के समय के अनुसार यह इवेंट सुबह 10:00 बजे (Pacific Time) शुरू होगा. अगर आप भी इस मेगा शो को लाइव देखना चाहते हैं, तो दुनिया के अलग-अलग देशों में इसका समय इस प्रकार रहेगा:

- भारत (India): रात 10:30 बजे IST.

- न्यूयॉर्क (New York): दोपहर 1:00 बजे ET.

- लंदन (London): शाम 6:00 बजे BST.

- दुबई (Dubai): रात 9:00 बजे GST.

- सिंगापुर (Singapore): रात 1:00 बजे (9 जून).

08 June 2026 09:09 PM (IST)

Apple WWDC 2026 LIVE:​ क्यों खास है इस बार का इवेंट?

एप्पल के लिए हर साल का WWDC इवेंट सॉफ्टवेयर के लिहाज से सबसे बड़ा होता है. लेकिन साल 2026 में कंपनी के लिए दांव बहुत ऊंचे लगे हुए हैं. इस बार का इवेंट एप्पल के इतिहास में एक नया मोड़ साबित होने जा रहा है. यह इवेंट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिग्गज लीडर टिम कुक अब एप्पल की कमान जॉन टर्नस (John Ternus) को सौंपने जा रहे हैं. टिम कुक अपने इस आखिरी बड़े शो के जरिए एप्पल को सॉफ्टवेयर और फीचर्स के मामले में एक बार फिर दुनिया में सबसे आगे खड़ा करना चाहते हैं.

जब से जनरेटिव एआई (Generative AI) का दौर शुरू हुआ है, एप्पल अपने प्रतिद्वंदियों से थोड़ा पीछे नजर आया है. सैमसंग और गूगल जैसी कंपनियों ने जिस तेजी से अपने फोन में एआई फीचर्स दिए हैं, एप्पल वैसी रफ्तार नहीं दिखा पाया था. इसी वजह से इस बार कंपनी पर अपनी ताकत साबित करने का भारी दबाव है.

साल 2026 वो साल हो सकता है जब एप्पल एआई की दुनिया में अपनी असली ताकत दिखाएगा. इस बार गूगल के जेमिनी (Gemini) से लैस एडवांस सिरी एआई देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही यूजर्स को एजेंटिक एआई ऑप्शंस, अलग-अलग चैटबॉट्स को जोड़ने की सुविधा और फोटोज व कैमरा ऐप के अंदर एआई का असली जादू देखने को मिलेगा.

08 June 2026 09:05 PM (IST)

Apple WWDC 2026 LIVE: सिरी बनेगी इवेंट की जान

इस साल के WWDC इवेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का पूरा बोलबाला रहने वाला है. माना जा रहा है कि इस पूरे बदलाव की कमान Apple की वॉइस असिस्टेंट सिरी (Siri) के हाथों में होगी. कंपनी सिरी को पहले से कहीं ज्यादा एडवांस और समझदार बनाने जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Apple WWDC 2026
LIve updates
Tim Cook
iOS 27

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
40 साल पुरानी फिल्म...नहीं मिला कमल हासन को एक भी डायलॉग, बोले- आज 200Cr कमाती
Actor Kamal Hassan9 min ago
2
Punjab19 min ago
3
Decision Making20 min ago
4
Astro Tips30 min ago
5
FIFA World Cup 202634 min ago