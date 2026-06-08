/Apple WWDC 2026 LIVE: बस कुछ ही देर में शुरू होगा Apple का महा-इवेंट, टिम कुक के आखिरी शो पर टिकी सबकी नजरें

माना जा रहा है कि आज के कीनोट इवेंट की शुरुआत हमेशा की तरह सीईओ टिम कुक ही करेंगे. लेकिन आज स्क्रीन पर सबसे ज्यादा समय एप्पल के सॉफ्टवेयर चीफ क्रैग फेडेरिगी (Craig Federighi) बिताने वाले हैं. क्रैग फेडेरिगी ही आज एप्पल फैन्स को नए आईओएस 27 (iOS 27) के सभी शानदार फीचर्स के बारे में बारीकी से समझाएंगे. इसके साथ ही सिरी के नए अवतार, फोटोज और कैमरा ऐप के अंदर मिलने वाले कमाल के एआई फीचर्स समेत बाकी सभी बड़े सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स की लाइव जानकारी भी उन्हीं के जरिए मंच से दी जाएगी.
इवेंट की शुरुआत से ठीक पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने एप्पल के अंदरूनी गलियारों से एक बड़ा खुलासा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल एप्पल के बड़े अधिकारियों के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, जिसने कंपनी की पूरी एआई रणनीति को बदलकर रख दिया. इस बैठक में सीईओ टिम कुक के तहत काम करने वाले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समेत कई दिग्गज शामिल थे. इसके अलावा कंपनी के पूर्व इंटरफेस डिजाइन हेड एलन डाई और विज़न प्रो हेडसेट बनाने वाले माइक रॉकवेल भी इस मीटिंग का हिस्सा थे.
इस खुफिया मीटिंग के बाद एप्पल के अंदर एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ, जिसके तहत सिरी के एआई अपग्रेड की पूरी जिम्मेदारी पूर्व एआई चीफ जॉन जियानंद्रिया से छीनकर माइक रॉकवेल को सौंप दी गई. इस बड़े और कड़े फैसले का नतीजा आज डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी 2026 के मंच पर पूरी दुनिया के सामने आने वाला है. आज के शो में आपको एक बेहद एडवांस सिरी और कई नए एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो अब गूगल के जेमिनी एआई की ताकत से लैस हो चुके हैं.
एप्पल का यह मेगा सॉफ्टवेयर इवेंट भारत में पूरी तरह फ्री में देखा जा सकता है. इसके लिए आपको किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन या फीस देने की जरूरत नहीं है. इस बड़े इवेंट को लाइव देखने के लिए आप एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट, एप्पल टीवी ऐप या एप्पल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी पसंद के किसी भी डिवाइस जैसे आईफोन, आईपैड, मैकबुक, विंडोज पीसी या फिर एंड्रॉयड फोन पर भी इस पूरे शो का आनंद घर बैठे ले सकते हैं.
एप्पल का यह धमाकेदार कीनोट इवेंट कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो से लाइव किया जाएगा. वहां के समय के अनुसार यह इवेंट सुबह 10:00 बजे (Pacific Time) शुरू होगा. अगर आप भी इस मेगा शो को लाइव देखना चाहते हैं, तो दुनिया के अलग-अलग देशों में इसका समय इस प्रकार रहेगा:
- भारत (India): रात 10:30 बजे IST.
- न्यूयॉर्क (New York): दोपहर 1:00 बजे ET.
- लंदन (London): शाम 6:00 बजे BST.
- दुबई (Dubai): रात 9:00 बजे GST.
- सिंगापुर (Singapore): रात 1:00 बजे (9 जून).
एप्पल के लिए हर साल का WWDC इवेंट सॉफ्टवेयर के लिहाज से सबसे बड़ा होता है. लेकिन साल 2026 में कंपनी के लिए दांव बहुत ऊंचे लगे हुए हैं. इस बार का इवेंट एप्पल के इतिहास में एक नया मोड़ साबित होने जा रहा है. यह इवेंट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिग्गज लीडर टिम कुक अब एप्पल की कमान जॉन टर्नस (John Ternus) को सौंपने जा रहे हैं. टिम कुक अपने इस आखिरी बड़े शो के जरिए एप्पल को सॉफ्टवेयर और फीचर्स के मामले में एक बार फिर दुनिया में सबसे आगे खड़ा करना चाहते हैं.
जब से जनरेटिव एआई (Generative AI) का दौर शुरू हुआ है, एप्पल अपने प्रतिद्वंदियों से थोड़ा पीछे नजर आया है. सैमसंग और गूगल जैसी कंपनियों ने जिस तेजी से अपने फोन में एआई फीचर्स दिए हैं, एप्पल वैसी रफ्तार नहीं दिखा पाया था. इसी वजह से इस बार कंपनी पर अपनी ताकत साबित करने का भारी दबाव है.
साल 2026 वो साल हो सकता है जब एप्पल एआई की दुनिया में अपनी असली ताकत दिखाएगा. इस बार गूगल के जेमिनी (Gemini) से लैस एडवांस सिरी एआई देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही यूजर्स को एजेंटिक एआई ऑप्शंस, अलग-अलग चैटबॉट्स को जोड़ने की सुविधा और फोटोज व कैमरा ऐप के अंदर एआई का असली जादू देखने को मिलेगा.
इस साल के WWDC इवेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का पूरा बोलबाला रहने वाला है. माना जा रहा है कि इस पूरे बदलाव की कमान Apple की वॉइस असिस्टेंट सिरी (Siri) के हाथों में होगी. कंपनी सिरी को पहले से कहीं ज्यादा एडवांस और समझदार बनाने जा रही है.
पूरी दुनिया के टेक लवर्स की नजरें आज कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में मौजूद स्टीव जॉब्स थिएटर पर टिकी हैं. Apple का सबसे बड़ा सालाना इवेंट WWDC 2026 आज रात ठीक 10:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होने जा रहे है. यह इवेंट बेहद खास है क्योंकि दिग्गज टेक लीडर टिम कुक (Tim Cook) के तौर पर यह उनका आखिरी WWDC कीनोट हो सकता है. इस बार का मुख्य आकर्षण कोई मामूली सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, बल्कि Apple का अब तक का सबसे बड़ा AI अवतार होने वाला है. कंपनी अपनी नई ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 27 के साथ सुपर-इंटेलिजेंट Siri AI और Apple Intelligence के धांसू फीचर्स पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो Google और Samsung को कड़ी टक्कर देगा.
टेक जगत के सबसे बड़े लीडर टिम कुक आज स्टीव जॉब्स थिएटर के मंच पर अपने करियर का आखिरी WWDC कीनोट एड्रेस करने जा रहे हैं. यही वजह है कि इस बार का इवेंट न सिर्फ टेक के लिहाज से बल्कि इमोशनल तौर पर भी बेहद खास बन गया है. टिम कुक इस विदाई मंच से दुनिया को Apple का वो रूप दिखाने वाले हैं, जिसकी कल्पना अब तक किसी ने नहीं की थी.
इस साल Apple का पूरा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर रहने वाला है. काफी समय से खबरें आ रही हैं कि कंपनी अपनी पुरानी Siri को पूरी तरह से बदलने जा रही है. अब आपको एक नया चैटबॉट स्टाइल Siri ऐप देखने को मिल सकता है, जो नेचुरल लैंग्वेज को आसानी से समझेगा. यानी अब आप जैसे दोस्तों से बात करते हैं, वैसे ही अपने iPhone से बात कर पाएंगे.
इवेंट में सबसे बड़ा ऐलान iOS 27 को लेकर होगा. इस नए सॉफ्टवेयर में फोटो को एडिट करने के लिए AI टूल्स और कैमरा के लिए विजुअल इंटेलिजेंस जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे. इसके अलावा, यूजर्स केवल बोलकर ही अपने फोन में ऑटोमेशन शॉर्टकट्स बना सकेंगे.
अगर आप भी इस मेगा इवेंट को लाइव देखना चाहते हैं, तो यह आज रात भारतीय समयानुसार 10:30 बजे शुरू होगा. आप इसे Apple की ऑफिशियल वेबसाइट, Apple TV ऐप और उनके ऑफिशियल YouTube चैनल पर घर बैठे लाइव देख सकते हैं. इसके साथ ही हर बड़े ऐलान की पल-पल की जानकारी के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं.