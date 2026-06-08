/Apple WWDC 2026 LIVE: बस कुछ ही देर में शुरू होगा Apple का महा-इवेंट, टिम कुक के आखिरी शो पर टिकी सबकी नजरें

Apple WWDC 2026 LIVE:​ क्यों खास है इस बार का इवेंट?

एप्पल के लिए हर साल का WWDC इवेंट सॉफ्टवेयर के लिहाज से सबसे बड़ा होता है. लेकिन साल 2026 में कंपनी के लिए दांव बहुत ऊंचे लगे हुए हैं. इस बार का इवेंट एप्पल के इतिहास में एक नया मोड़ साबित होने जा रहा है. यह इवेंट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिग्गज लीडर टिम कुक अब एप्पल की कमान जॉन टर्नस (John Ternus) को सौंपने जा रहे हैं. टिम कुक अपने इस आखिरी बड़े शो के जरिए एप्पल को सॉफ्टवेयर और फीचर्स के मामले में एक बार फिर दुनिया में सबसे आगे खड़ा करना चाहते हैं.

जब से जनरेटिव एआई (Generative AI) का दौर शुरू हुआ है, एप्पल अपने प्रतिद्वंदियों से थोड़ा पीछे नजर आया है. सैमसंग और गूगल जैसी कंपनियों ने जिस तेजी से अपने फोन में एआई फीचर्स दिए हैं, एप्पल वैसी रफ्तार नहीं दिखा पाया था. इसी वजह से इस बार कंपनी पर अपनी ताकत साबित करने का भारी दबाव है.

साल 2026 वो साल हो सकता है जब एप्पल एआई की दुनिया में अपनी असली ताकत दिखाएगा. इस बार गूगल के जेमिनी (Gemini) से लैस एडवांस सिरी एआई देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही यूजर्स को एजेंटिक एआई ऑप्शंस, अलग-अलग चैटबॉट्स को जोड़ने की सुविधा और फोटोज व कैमरा ऐप के अंदर एआई का असली जादू देखने को मिलेगा.