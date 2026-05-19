Google I/O 2026 Live Updates: आपके स्मार्टफोन में हो सकता है बड़ा बदलाव, AI से लेकर Android क्या कुछ बदलेगा? सुंदर पिचाई थोड़ी देर में करेंगे बड़े ऐलान

Google I/O Event 2026 LIVE Updates: टेक जगत की दिग्गज कंपनी गूगल का सालाना इवेंट Google I/O 2026 आज से शुरू होने जा रहा है. अब से थोड़ी ही देर में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई मंच पर होंगे और इवेंट की शुरुआत करेंगे, जिसमें एआई से लेकर Android 17 तक कई क्रांतिकारी घोषणाएं होने की उम्मीद है. इस इवेंट में कंपनी यह साफ करेगी कि आने वाले दिनों में स्मार्टफोन में एआई फीचर्स का दबदबा कैसा होगा और आम यूजर्स के लिए यह कितना फायदेमंद साबित होगा.

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