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Hindi NewsटेकGoogle IO 2026 Live Updates: आपके स्मार्टफोन में हो सकता है बड़ा बदलाव, AI से लेकर Android क्या कुछ बदलेगा? सुंदर पिचाई थोड़ी देर में करेंगे बड़े ऐलान

Google I/O 2026 Live Updates: आपके स्मार्टफोन में हो सकता है बड़ा बदलाव, AI से लेकर Android क्या कुछ बदलेगा? सुंदर पिचाई थोड़ी देर में करेंगे बड़े ऐलान

Google I/O 2026 Event LIVE Updates: दुनिया के सबसे बड़े टेक इवेंट्स में से एक गूगल के Google I/O 2026 का काउंटडाउन बस कुछ ही देर में खत्म होने वाला है खत्म होने वाला है. कुछ ही पलों में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई मंच पर होंगे और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़े ऐलान करेंगे. इस बार सबकी नजरें आपके स्मार्टफोन से लेकर AI पर हैं. गूगल के इस महा-इवेंट की हर पल की लाइव अपडेट्स यहां जानिए...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 19, 2026, 09:42 PM IST
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Google I/O 2026 Live Updates: आपके स्मार्टफोन में हो सकता है बड़ा बदलाव, AI से लेकर Android क्या कुछ बदलेगा? सुंदर पिचाई थोड़ी देर में करेंगे बड़े ऐलान
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Google I/O Event 2026 LIVE Updates: टेक जगत की दिग्गज कंपनी गूगल का सालाना इवेंट Google I/O 2026 आज से शुरू होने जा रहा है. अब से थोड़ी ही देर में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई मंच पर होंगे और इवेंट की शुरुआत करेंगे, जिसमें एआई से लेकर Android 17 तक कई क्रांतिकारी घोषणाएं होने की उम्मीद है. इस इवेंट में कंपनी यह साफ करेगी कि आने वाले दिनों में स्मार्टफोन में एआई फीचर्स का दबदबा कैसा होगा और आम यूजर्स के लिए यह कितना फायदेमंद साबित होगा.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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