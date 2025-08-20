Google Pixel 10 Launch LIVE: Google Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold Price हुई LEAK

Trending Photos
Google Pixel 10 Price in India, Specifications, Launch Live Updates: गूगल (Google) आज (20 अगस्त) न्यूयॉर्क में अपने बड़े इवेंट ‘Made by Google’ के दौरान नया Google Pixel 10 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है. यह इवेंट भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा और इसे आप गूगल के आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव देख सकते हैं. इस बार शो की सबसे बड़ी हाइलाइट होगी Pixel 10 सीरीज, जिसमें Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट और कैमरा व वीडियो क्वालिटी में सुधार देखने को मिल सकता है.
About Pixel 10 series phones:
गूगल की आने वाली Pixel 10 सीरीज़ में कुल चार मॉडल होंगे– Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold. इस बार बेस मॉडल Pixel 10 को भी खास बनाया जा सकता है, जिसमें पहली बार ट्रिपल कैमरा सेटअप और ज़ूम फीचर मिलेगा. वहीं, Pixel 10 Pro और Pro XL में बैटरी लाइफ बेहतर होने के साथ नए कलर ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं. सबसे यूनिक मॉडल होगा Pixel 10 Pro Fold, जिसे कंपनी अब तक का सबसे बेहतरीन फोल्डेबल अनुभव बता रही है. इन सभी फोन्स को पावर देगा नया 3nm Tensor G5 चिपसेट, जिसे TSMC ने बनाया है. इससे परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों बेहतर होंगे. साथ ही, इसमें नए AI फीचर्स भी जुड़ सकते हैं. चूंकि यह Pixel सीरीज़ का 10वां ऐनिवर्सरी एडिशन है, ऐसे में गूगल कुछ और बड़े सरप्राइज भी पेश कर सकता है.
About Pixel Watch 4:
Made by Google 2025 इवेंट में कंपनी अपनी नई Pixel Watch 4 भी लॉन्च करेगी. यह वॉच दो डायल साइज में आएगी और इसमें नया, तेज़ चिपसेट मिलेगा जो परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएगा. इस बार गूगल ने इसमें कई नए हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स जोड़े हैं, जैसे – ECG, ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), हार्ट रेट मॉनिटरिंग और पल्स डिटेक्शन. इसके अलावा इसमें 40 से ज्यादा एक्सरसाइज मोड्स मिलेंगे, जिससे फिटनेस ट्रैकिंग और भी एडवांस होगी. खास बात यह है कि इसमें ऑन-बोर्ड Gemini AI असिस्टेंट भी होगा, जैसा कि हाल ही में लॉन्च हुई Samsung Galaxy Watch 8 सीरीज़ में देखने को मिला था.
Made by Google 2025 Live Updates: रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टैंडर्ड Google Pixel 10 की शुरुआती कीमत $799 (लगभग ₹70,000) हो सकती है, जो इसके 128GB बेस मॉडल के लिए होगी. वहीं, 256GB वेरिएंट की कीमत करीब $899 (लगभग ₹78,000) तक जा सकती है. हालांकि, भारत में ऑफिशियल कीमत लॉन्च इवेंट के बाद ही कन्फर्म होगी.
Made by Google 2025 Live Updates: Google का सबसे छोटा और पॉकेट-फ्रेंडली फोन Pixel 10 इस बार चार नए कलर वेरिएंट्स में आ सकता है – Obsidian (ब्लैक), Indigo (रॉयल ब्लू), Frost (लाइट ब्लू) और Limoncello (पीला-हरा). रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार बेस मॉडल में पॉपुलर Porcelain कलर नहीं मिलेगा. गूगल हर साल अपने कलर पैलेट से यूज़र्स को सरप्राइज़ करता है और इस बार ये चार शेड्स मार्केट में एक अलग ताजगी ला सकते हैं.
Made by Google 2025 Live Updates: जल्द लॉन्च होने वाली Pixel 10 सीरीज में Qi2 वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड का सपोर्ट मिलने की खबर है. अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया के उन कुछ स्मार्टफोन्स में से एक होगा, जिसमें यह फीचर मिलेगा. इसके अलावा चर्चा है कि गूगल एक नया PixelSnap फोन केस भी पेश कर सकता है, जिसमें सेंटर में मैग्नेटिक रिंग होगी. इससे यूजर्स को मैग्नेटिक चार्जर, वॉलेट और माउंट्स जैसे एक्सेसरीज का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल Apple MagSafe सिस्टम की तरह. फिलहाल, HMD Skyline उन चुनिंदा फोन्स में से एक है जो इस Qi2 स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है.
Pixel 10 इवेंट होस्ट करेंगे जिमी फॉलन, टीज किए सीक्रेट प्रोडक्ट्स
गूगल ने कन्फर्म किया है कि आने वाला Pixel 10 लॉन्च इवेंट मशहूर The Tonight Show होस्ट जिमी फॉलन द्वारा होस्ट किया जाएगा. इसी बीच, फॉलन एक यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में नजर आए, जिसमें उन्होंने कुछ “सीक्रेट प्रोडक्ट ड्रॉप्स” को टीज किया. हालांकि वीडियो में इन प्रोडक्ट्स के नाम बीप कर दिए गए थे, लेकिन माना जा रहा है कि यह संकेत Pixel Watch 4, नए वायरलेस ईयरबड्स और कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स की तरफ हो सकते हैं. असली सरप्राइज का पता हमें कुछ घंटों बाद ही चलेगा.
Pixel 10 में मिलेगा नया टेलीफोटो सेंसर
गूगल इस बार अपने Pixel 10 में बड़ा बदलाव कर सकता है. खबरों के अनुसार, कंपनी पहली बार वैनिला Pixel 10 मॉडल में टेलीफोटो सेंसर देने जा रही है, जो अब तक सिर्फ Pro वेरिएंट तक सीमित था. यह नया सेंसर 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगा. हालांकि, इस अपग्रेड के साथ एक बदलाव और हो सकता है- पिछले हफ्तों में सामने आई लीक और रिपोर्ट्स के मुताबिक Pixel 10 का प्राइमरी कैमरा 50MP से घटाकर 48MP किया जा सकता है. माना जा रहा है कि गूगल इसमें वही सेंसर इस्तेमाल करेगा जो पिछले साल के Pixel 9a में दिया गया था.
Pixel 10 का डिजाइन पुराने जैसा
गूगल ने एक नया YouTube वीडियो शेयर किया है जिसमें स्टैंडर्ड Pixel 10 का डिजाइन नजर आया. यह सीरीज का सबसे छोटा और पॉकेट-फ्रेंडली फोन है. डिजाइन की बात करें तो यह अपने पिछले वर्जन जैसा ही दिखता है, जिसमें वही एलिप्टिकल कैमरा बार, ग्लास बैक और मिनिमल गूगल लोगो शामिल है. इसका मतलब है कि इस बार कंपनी ने डिजाइन में बड़ा बदलाव नहीं किया है और ज्यादा फोकस फोन की परफॉर्मेंस और हार्डवेयर अपग्रेड्स पर किया जाएगा.
गूगल Pixel 10 सीरीज में मिलेगा नया Tensor G5 चिपसेट
गूगल अपनी नई Pixel 10 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है, और इस बार कंपनी ने बड़ा बदलाव किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीरीज़ में चार डिवाइस शामिल होंगे – Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold. इन सभी फोन्स को पावर देगा गूगल का नया इन-हाउस डेवलप किया गया Tensor G5 चिपसेट.
सबसे बड़ी खबर यह है कि अब यह नया चिपसेट TSMC के साथ मिलकर बनाया जा रहा है. यानी गूगल ने इस बार Samsung के साथ अपनी कई साल पुरानी पार्टनरशिप को खत्म कर दिया है. Tensor G5 को लेकर कहा जा रहा है कि यह परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी के मामले में पुराने चिप्स से काफी बेहतर होगा. इस बदलाव से साफ है कि गूगल अब अपने हार्डवेयर को और ज्यादा पावरफुल और कॉम्पिटिटिव बनाने पर फोकस कर रहा है.