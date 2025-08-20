Google Pixel 10 Launch LIVE: Google Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold Price हुई LEAK

Google Pixel 10 Price in India, Specifications, Launch Live Updates: गूगल (Google) आज (20 अगस्त) न्यूयॉर्क में अपने बड़े इवेंट ‘Made by Google’ के दौरान नया Google Pixel 10 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है. यह इवेंट भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा और इसे आप गूगल के आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव देख सकते हैं. इस बार शो की सबसे बड़ी हाइलाइट होगी Pixel 10 सीरीज, जिसमें Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट और कैमरा व वीडियो क्वालिटी में सुधार देखने को मिल सकता है.

About Pixel 10 series phones:

गूगल की आने वाली Pixel 10 सीरीज़ में कुल चार मॉडल होंगे– Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold. इस बार बेस मॉडल Pixel 10 को भी खास बनाया जा सकता है, जिसमें पहली बार ट्रिपल कैमरा सेटअप और ज़ूम फीचर मिलेगा. वहीं, Pixel 10 Pro और Pro XL में बैटरी लाइफ बेहतर होने के साथ नए कलर ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं. सबसे यूनिक मॉडल होगा Pixel 10 Pro Fold, जिसे कंपनी अब तक का सबसे बेहतरीन फोल्डेबल अनुभव बता रही है. इन सभी फोन्स को पावर देगा नया 3nm Tensor G5 चिपसेट, जिसे TSMC ने बनाया है. इससे परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों बेहतर होंगे. साथ ही, इसमें नए AI फीचर्स भी जुड़ सकते हैं. चूंकि यह Pixel सीरीज़ का 10वां ऐनिवर्सरी एडिशन है, ऐसे में गूगल कुछ और बड़े सरप्राइज भी पेश कर सकता है.

About Pixel Watch 4:

Made by Google 2025 इवेंट में कंपनी अपनी नई Pixel Watch 4 भी लॉन्च करेगी. यह वॉच दो डायल साइज में आएगी और इसमें नया, तेज़ चिपसेट मिलेगा जो परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएगा. इस बार गूगल ने इसमें कई नए हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स जोड़े हैं, जैसे – ECG, ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), हार्ट रेट मॉनिटरिंग और पल्स डिटेक्शन. इसके अलावा इसमें 40 से ज्यादा एक्सरसाइज मोड्स मिलेंगे, जिससे फिटनेस ट्रैकिंग और भी एडवांस होगी. खास बात यह है कि इसमें ऑन-बोर्ड Gemini AI असिस्टेंट भी होगा, जैसा कि हाल ही में लॉन्च हुई Samsung Galaxy Watch 8 सीरीज़ में देखने को मिला था.