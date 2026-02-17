India AI Impact Summit LIVE (Day 2): दिल्ली में आज दिखेगा AI का असली दम, फिल्म फेस्ट से लेकर ग्लोबल लीडर्स की स्पीच तक... जानें हर अपडेट

AI Summit India 2026 Live Updates: दुनिया की निगाहें इन दिनों दिल्ली की ओर टिक हुई हैं. क्योंकि दिल्ली के भारत मंडपम में इस समय India AI Impact Summit 2026 का आयोजन शुरू हो चुका है. 16 तारीख से शुरू हुआ यह आयोजन 20 तारीख तक तलने वाला है. इस कार्यक्रम में पहली बार पूरी दुनिया से दिग्गज टेक लीडर्स और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. जिससे राजधानी दिल्ली इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का ग्लोबल हेडक्वार्टर बनी हुई है. कल पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन किया था. इसके बाद पीएम ने वहां बने कई पवेल‍ियंस का दैरा भी किया था. इस समिट में करीब 65 देश शामिल हो रहे हैं. यह समिट 70,000 वर्ग मीटर के इलाके में आयोजित हो रही है. इसमें 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने आइडियाज के साथ आ रहे हैं. उम्मीद है कि ढाई लाख से ज्यादा लोग इस समिट को करीब से देखने पहुंचेंगे. आज दूसरे द‍िन भी इस सम‍िट में कई नई घोषणाएं होने वाली हैं. वहीं आज सबकी नजरें कुतुब मीनार पर होने वाले देश के पहले 'AI फिल्म फेस्टिवल' पर भी रहेंगी. इसके साथ ही 19 फरवरी को पीएम मोदी AI Impact Summit में अपना संबोधन देगें. समिट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

