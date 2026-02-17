India AI Impact Summit LIVE (Day 2): दिल्ली में आज दिखेगा AI का असली दम, फिल्म फेस्ट से लेकर ग्लोबल लीडर्स की स्पीच तक... जानें हर अपडेट

AI Summit India 2026 Live Updates: राजधानी दिल्ली इस समय दुनिया की 'डिजिटल राजधानी' बनी हुई है. प्रगति मैदान का भारत मंडपम जहां कभी G-20 की गूंज थी, वहां अब India AI Impact Summit 2026 का महाकुंभ शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यहां इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो का भी उद्घाटन कर दिया है. आज समिट का दुसरा दिन है. इसमें आज कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है. साथ ही सभी लोगों की नजर आज कुतुब मीनार के पास होने वाले AI फिल्म फेस्टिवल पर भी लगी हुई हैं.
Trending Photos
AI Summit India 2026 Live Updates: दुनिया की निगाहें इन दिनों दिल्ली की ओर टिक हुई हैं. क्योंकि दिल्ली के भारत मंडपम में इस समय India AI Impact Summit 2026 का आयोजन शुरू हो चुका है. 16 तारीख से शुरू हुआ यह आयोजन 20 तारीख तक तलने वाला है. इस कार्यक्रम में पहली बार पूरी दुनिया से दिग्गज टेक लीडर्स और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. जिससे राजधानी दिल्ली इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का ग्लोबल हेडक्वार्टर बनी हुई है. कल पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन किया था. इसके बाद पीएम ने वहां बने कई पवेलियंस का दैरा भी किया था. इस समिट में करीब 65 देश शामिल हो रहे हैं. यह समिट 70,000 वर्ग मीटर के इलाके में आयोजित हो रही है. इसमें 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने आइडियाज के साथ आ रहे हैं. उम्मीद है कि ढाई लाख से ज्यादा लोग इस समिट को करीब से देखने पहुंचेंगे. आज दूसरे दिन भी इस समिट में कई नई घोषणाएं होने वाली हैं. वहीं आज सबकी नजरें कुतुब मीनार पर होने वाले देश के पहले 'AI फिल्म फेस्टिवल' पर भी रहेंगी. इसके साथ ही 19 फरवरी को पीएम मोदी AI Impact Summit में अपना संबोधन देगें. समिट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' के सफल आयोजन पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह समिट भारत को वैश्विक AI लीडर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. PM ने टेक दिग्गजों और स्टार्टअप्स के विजन की तारीफ करते हुए इसे विकसित भारत के संकल्प की मजबूती बताया.
India AI Impact Expo 2026 was a powerful convergence of ideas, innovation and intent.
It showcased the extraordinary potential of Indian talent in shaping the future of Artificial Intelligence for global good.
Above all, it reaffirmed our commitment to harnessing AI… pic.twitter.com/jfVWCP4BHh
— Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2026
We are LIVE with today’s sessions at the #IndiaAIImpactSummit2026
Agenda | February 17, 2026
Sessions at Bharat Mandapam from 10:30 AM to 12:30 PM.
Watch the Summit Sessions LIVE on our official YouTube channel: https://t.co/AOCqZdBdXu#ResponsibleAI #PeoplePlanetProgress… pic.twitter.com/1B2DNCqpuT
— IndiaAI (@OfficialINDIAai) February 17, 2026
डेल टेक्नोलॉजीज के विशेष सलाहकार विवेक मोहिंद्रा 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट' को लेकर बेहद उत्साहित हैं. डेल इस समिट में अपना 'AI इंडिया ब्लूप्रिंट' पेश करेगा, जो तीन स्तंभों (इन्वेस्ट, इनोवेट, इवॉल्व) पर टिका है. इसका लक्ष्य भारत की प्राथमिकताओं के साथ मिलकर देश में सुरक्षित और बड़े स्तर पर AI को बढ़ावा देना है.
Vivek Mohindra, Special Advisor to the Vice Chairman & COO at Dell Technologies, shares his excitement for the first global AI summit in the Global South — the India AI Impact Summit.
With 30+ years in India, Dell has driven digital transformation across sectors and now leads… pic.twitter.com/1xZ1dvyfzO
— IndiaAI (@OfficialINDIAai) February 17, 2026
भारत मंडपम में कल शाम 5 बजे पीएम मोदी ने AI Impact Summit 2026 का उद्घाटन किया था. इसके बाद पीएम ने वहां बने कई पवेलियंस का दैरा किया. इसके बाद आज 17 फरवरी को दिल्ली में पहली बार AI फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है. यह आयोजन कुतुब मीनार के पास होगा. इस फेस्टिवल में AI से बनी शॉर्ड फिल्में दिखाई जाएगी. इस फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य ग्लोबल AI इनोवेशन को भारतीय कल्चरल ट्रेडिशन के साथ मिलाना है. ज्यादा जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक कर खबर पढ़ें
भारत में चल रहें AI Summit India 2026 का आज दूसरा दिन है. इसका आयोजन भारत मंडपम में हो रहा है. यह समिट सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 6:00 बजे तक चलेगी. समिट मे आज कई अहम घोषणाएं की सकती है. आज इस समिट में कई AI कंपनियां अपने AI मॉडलों का प्रदर्शन करेंगी.