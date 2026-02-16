AI Impact Summit Delhi 2026 LIVE: AI का 'ग्लोबल हेडक्वार्टर' बना भारत! दिल्ली के भारत मंडपम में जुटी दुनिया, PM मोदी करेंगे संबोधित

AI Impact Summit Delhi 2026 LIVE News: आज से दिल्ली के भारत मंडपम में टेक्नोलॉजी के महाकुंभ 'AI Impact Summit 2026' की शुरूआत हो चुकी है. यह यह सिर्फ एक समिट ही नहीं, बल्कि इस बात का एलान है कि अब दुनिया की टेक्नोलॉजी की दिशा सिलिकॉन वैली से नहीं, बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली से तय होगी. 16 से 20 फरवरी तक आयोज‍ित होने वाली इस समिट में कई तरह के आयोजन किए जाने हैं. इस समिट में करीब 65 देश शामिल होने वाले हैं. इस समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और 800 से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं. अगले कुछ दिनों में यहां से जो दिल्ली डिक्लेरेशन निकलेगा और वह दुनिया भर में एआई के इस्तेमाल और सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा दस्तावेज साबित होगा. समिट में पीएम मोदी के साथ ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन, गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स जैसे दिग्गज एक ही छत के नीचे नजर आएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source