AI Impact Summit Delhi 2026 LIVE: AI का 'ग्लोबल हेडक्वार्टर' बना भारत! दिल्ली के भारत मंडपम में जुटी दुनिया, PM मोदी करेंगे संबोधित

AI Impact Summit 2026 LIVE Updates: आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में India AI Impact Summit 2026 की शुरुआत होने वाली है. इस समिट में दुनिया भर के बड़े नेताओं के साथ टेक वर्ल्ड के बड़े लोग भी शामिल हो रहे हैं. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर चर्चा की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे इस समिट को संबोधित करेंगे.
Trending Photos
AI Impact Summit Delhi 2026 LIVE News: आज से दिल्ली के भारत मंडपम में टेक्नोलॉजी के महाकुंभ 'AI Impact Summit 2026' की शुरूआत हो चुकी है. यह यह सिर्फ एक समिट ही नहीं, बल्कि इस बात का एलान है कि अब दुनिया की टेक्नोलॉजी की दिशा सिलिकॉन वैली से नहीं, बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली से तय होगी. 16 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाली इस समिट में कई तरह के आयोजन किए जाने हैं. इस समिट में करीब 65 देश शामिल होने वाले हैं. इस समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और 800 से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं. अगले कुछ दिनों में यहां से जो दिल्ली डिक्लेरेशन निकलेगा और वह दुनिया भर में एआई के इस्तेमाल और सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा दस्तावेज साबित होगा. समिट में पीएम मोदी के साथ ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन, गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स जैसे दिग्गज एक ही छत के नीचे नजर आएंगे.
AI Impact Summit 2026 LIVE Updates: शाम 5 बजे पीएम मोदी करेंगे संबोधित
इस AI Impact Summit 2026 की शुरूआत आज यानी 16 फरवरी से देश की राजधानी नई दिल्ली हो रही है. यह समिट भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 तक चलेंगी. इस समिट में दुनिया भर के नेता, बड़ी कंपनियों के CEO, स्टार्टअप्स और रिसर्चर हिस्सा लेने वाले हैं. पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे इस समिट को संबोधित करने वाले हैं.