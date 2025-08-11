LIVE: Oppo K13 Turbo आज होगा लॉन्च, मिलेगी 7,000mAh की तगड़ी बैटरी; जानिए Expected Price
LIVE: Oppo K13 Turbo आज होगा लॉन्च, मिलेगी 7,000mAh की तगड़ी बैटरी; जानिए Expected Price

Oppo K13 Turbo 5G Launch Live: Oppo आज दोपहर 12 बजे भारत में अपनी Oppo K13 Turbo सीरीज पेश करने जा रहा है. Oppo K13 Turbo और Oppo K13 Turbo Pro को आज लॉन्च किया जाएगा. इन स्मार्टफोन्स में मिलेगा इनबिल्ट सेंट्रीफ्यूगल फैन वाला एक्टिव कूलिंग सिस्टम, जो गेमिंग और हेवी यूज के दौरान फोन को ओवरहीटिंग से बचाएगा. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:41 AM IST
LIVE: Oppo K13 Turbo आज होगा लॉन्च, मिलेगी 7,000mAh की तगड़ी बैटरी; जानिए Expected Price
Oppo k13 turbo turbo pro launching News: Oppo आज (11 अगस्त) दोपहर 12 बजे भारत में अपनी Oppo K13 Turbo सीरीज पेश करने जा रहा है. इस सीरीज में दो मॉडल होंगे- Oppo K13 Turbo और Oppo K13 Turbo Pro. चीन में ये फोन पिछले महीने लॉन्च हो चुके हैं और अब भारतीय मार्केट में एंट्री के लिए तैयार हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन स्मार्टफोन्स में मिलेगा इनबिल्ट सेंट्रीफ्यूगल फैन वाला एक्टिव कूलिंग सिस्टम, जो गेमिंग और हेवी यूज के दौरान फोन को ओवरहीटिंग से बचाएगा. संभावना है कि K13 Turbo Pro की शुरुआती कीमत ₹37,999 और K13 Turbo की ₹27,999 हो सकती है. Flipkart पर इसका माइक्रोसाइट पहले ही लाइव है, जो लॉन्च के तुरंत बाद इसकी उपलब्धता का संकेत देता है. डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और प्रोसेसर को लेकर भी कई लीक्स सामने आ चुके हैं. यहां हम आपको देंगे लॉन्च से पहले के हर बड़े अपडेट ताकि 12 बजे से पहले ही आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाए.

 

11 August 2025
09:40 AM

कैमरा और बैटरी फीचर्स
दोनों फोनों में 50MP मेन + 2MP सेकेंडरी रियर कैमरा और 16MP फ्रंट कैमरा आने की उम्मीद है. बैटरी 7,000mAh के साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकती है.

08:56 AM

डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस लीक
लीक्स के मुताबिक, दोनों फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,600 निट्स ब्राइटनेस के साथ 6.80-इंच 1.5K AMOLED स्क्रीन होगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, K13 Turbo Pro में Snapdragon 8s Gen 4 और K13 Turbo में MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर हो सकता है.

08:40 AM

Flipkart माइक्रोसाइट कन्फर्म
Flipkart पर Oppo K13 Turbo सीरीज का पेज लाइव है, जिससे साफ है कि फोन यहां और Oppo India Store दोनों जगह से उपलब्ध होंगे.

08:18 AM

लॉन्च से पहले चर्चा तेज
सोशल मीडिया पर Oppo K13 Turbo सीरीज को लेकर चर्चा तेज हो गई है. टेक एक्सपर्ट्स कीमत और फीचर्स को लेकर अनुमान लगा रहे हैं. कंपनी ने X पर फोन को लेकर कई चीजें बताई हैं. कंपनी के मुताबिक, फोन में अल्ट्रा लार्ज VC कूलिंग चैम्बर और 80W सुपरवूक चार्जिंग सिस्टम होगा.

 

 

 

मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

Oppo K13 5GOppo K13 Turbo Series

