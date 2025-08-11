LIVE: Oppo K13 Turbo आज होगा लॉन्च, मिलेगी 7,000mAh की तगड़ी बैटरी; जानिए Expected Price

Oppo k13 turbo turbo pro launching News: Oppo आज (11 अगस्त) दोपहर 12 बजे भारत में अपनी Oppo K13 Turbo सीरीज पेश करने जा रहा है. इस सीरीज में दो मॉडल होंगे- Oppo K13 Turbo और Oppo K13 Turbo Pro. चीन में ये फोन पिछले महीने लॉन्च हो चुके हैं और अब भारतीय मार्केट में एंट्री के लिए तैयार हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन स्मार्टफोन्स में मिलेगा इनबिल्ट सेंट्रीफ्यूगल फैन वाला एक्टिव कूलिंग सिस्टम, जो गेमिंग और हेवी यूज के दौरान फोन को ओवरहीटिंग से बचाएगा. संभावना है कि K13 Turbo Pro की शुरुआती कीमत ₹37,999 और K13 Turbo की ₹27,999 हो सकती है. Flipkart पर इसका माइक्रोसाइट पहले ही लाइव है, जो लॉन्च के तुरंत बाद इसकी उपलब्धता का संकेत देता है. डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और प्रोसेसर को लेकर भी कई लीक्स सामने आ चुके हैं. यहां हम आपको देंगे लॉन्च से पहले के हर बड़े अपडेट ताकि 12 बजे से पहले ही आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाए.