Hindi News

Realme Game of Thrones Edition Live: कुछ देर में लॉन्च होगा Realme 15 Pro 5G का 'Game of Thrones Edition'

Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition: Realme ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme 15 Pro 5G का स्पेशल एडिशन Game of Thrones Edition आज लॉन्च करने जा रहा है. यह लिमिटेड एडिशन मॉडल HBO की मशहूर फैंटेसी सीरीज Game of Thrones से प्रेरित है और इसमें फोन के लुक और UI में खास बदलाव किए गए हैं, वहीं फोन की स्पेसिफिकेशन पहले जैसी ही है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:25 PM IST
Realme Game of Thrones Edition Live: कुछ देर में लॉन्च होगा Realme 15 Pro 5G का 'Game of Thrones Edition'
Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition: लंबे इंतजार और टीजर के बाद आज आखिरकार Realme 15 Pro 5G का 'Game of Thrones Edition' सामने आने वाला है. यह फोन Realme के फ्लैगशिप Realme 15 Pro 5G का एक प्रीमियम और लिमिटेड-एडिशन वेरिएंट है. यह खास एडिशन HBO की पॉपुलर फैंटेसी सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोंस' (Game of Thrones) से जुड़े हुए नाम के साथ आया है. इस नए वेरिएंट में फोन के डिजाइन और सॉफ्टवेयर में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, वहीं फोन के खास फीचर्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है.

कीमत में कितना होगा अंतर?
स्टैंडर्ड Realme 15 Pro 5G की शुरुआती कीमत ₹31,999 (8GB+128GB वेरिएंट) है, और 12GB+512GB मॉडल की कीमत ₹38,999 है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 'Game of Thrones Edition' को इसकी एक्सक्लूसिव ब्रांडिंग, खास पैकेजिंग और कॉस्मेटिक बदलावों के चलते थोड़ा ज्यादा प्रीमियम कीमत पर बेचा जाएगा.   

08 October 2025
12:26 PM

Realme 15 Pro गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन लॉन्च डिटेल्स
Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition आज यानी 8 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया जाएगा. कंपनी इस शानदार फोन की लॉन्चिंग का लाइवस्ट्रीम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, YouTube चैनल और सोशल मीडिया हेंडल्स पर पेश करेगी.

12:03 PM

सबसे खास है फोन का 'गेम ऑफ थ्रोंस' डिजाइन
इस स्पेशल एडिशन Realme डिवाइस का सबसे खास बात है इसकी डिजाइन, जो इसे बाकी फोन से अलग बनाती है। फोन को ब्लैक और गोल्ड कलर स्कीम में तैयार किया गया है, जो वेस्टरोस (Westeros) के बड़े घरों और लोक-कथाओं से प्रेरित है.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Realme 15 Pro 5GGame Of Thrones Edition

