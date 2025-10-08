Realme Game of Thrones Edition Live: कुछ देर में लॉन्च होगा Realme 15 Pro 5G का 'Game of Thrones Edition'

Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition: लंबे इंतजार और टीजर के बाद आज आखिरकार Realme 15 Pro 5G का 'Game of Thrones Edition' सामने आने वाला है. यह फोन Realme के फ्लैगशिप Realme 15 Pro 5G का एक प्रीमियम और लिमिटेड-एडिशन वेरिएंट है. यह खास एडिशन HBO की पॉपुलर फैंटेसी सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोंस' (Game of Thrones) से जुड़े हुए नाम के साथ आया है. इस नए वेरिएंट में फोन के डिजाइन और सॉफ्टवेयर में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, वहीं फोन के खास फीचर्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है.

कीमत में कितना होगा अंतर?

स्टैंडर्ड Realme 15 Pro 5G की शुरुआती कीमत ₹31,999 (8GB+128GB वेरिएंट) है, और 12GB+512GB मॉडल की कीमत ₹38,999 है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 'Game of Thrones Edition' को इसकी एक्सक्लूसिव ब्रांडिंग, खास पैकेजिंग और कॉस्मेटिक बदलावों के चलते थोड़ा ज्यादा प्रीमियम कीमत पर बेचा जाएगा.