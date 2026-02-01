Advertisement
Technology Budget 2026 Live: मोबाइल एक्सेसरीज पर टैक्स की मार होगी कम? जानिए टेक जगत की क्या हैं बड़ी उम्मीदें

Technology Budget 2026 Live: मोबाइल एक्सेसरीज पर टैक्स की मार होगी कम? जानिए टेक जगत की क्या हैं बड़ी उम्मीदें

Technology Budget 2026-27 Live Updates: बजट 2026 को लेकर देशभर की निगाहें आज संसद पर हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने न9वें बजट में किन सेक्टर्स को क्या राहत देंगी और किन पर फोकस बढ़ेगा, इसे हर कोई जानना चाहता है. खासतौर पर टेक और स्मार्टफोन इंडस्ट्री को इस बार बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 01, 2026, 07:10 AM IST
Technology Budget 2026 Live: मोबाइल एक्सेसरीज पर टैक्स की मार होगी कम? जानिए टेक जगत की क्या हैं बड़ी उम्मीदें
Technology Budget 2026-27 Live Updates:​ आज देश का आम बजट 2026 पेश होने जा रहा है.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं.  सबकी निगाहें वित्त मंत्री के उस पिटारे पर टिकी हैं जिससे अगले एक साल की आर्थिक दिशा तय होगी. इस बार का बजट पूरी तरह से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा. जिसको लेकर टेक की दुनिया और स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी एक बड़ी उम्मीद लगाए बैठी है.

बीते कुछ समय से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है. लेकिन अब बारी सिर्फ असेंबल की नहीं है बल्कि अब डीप मैन्युफैक्चरिंग की बारी है. मोबाइल कंपनियां मांग कर रही हैं कि पार्ट्स और एक्सेसरीज पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स की मार को कम किया जाए. अगर आज बजट में मोबाइल कंपोनेंट्स, चार्जर, और बैटरी जैसे सामानों पर टैक्स में छूट मिलती है तो न केवल आपके पसंदीदा स्मार्टफोन की कीमत में बदलाव होगा बल्कि वे सस्ते भी होंगे.

01 February 2026
07:10 AM

मोबाइल फोन की कीमतों पर क्या पड़ेगा असर?

बीते 2-3 सालों से बहुत सारी भारतीय स्मार्टफोन कंपनियां मोबाइल फोन की दुनिया में आ गई हैं. भारतीय मोबाइल फोन के आने से चीनी स्मार्टफोन की मार्केट में टक्कर बढ़ गई है. जिससे चीनी कंपनियों को अपने डिवाइस की कीमतें थोड़ी कम करनी पड़ी हैं. हालांकि इस साल ऐसा नहीं हो सकता है इस प्रमुख कारण ये है कि AI कंपनियों के कारण चिप का दाम काफी ज्यादा बढ़ गया है. साथ ही टैरिफ लगने के कारण से सप्लाई चेन की समस्याओं का भी स्मार्टफोन की कीमतों पर असर पड़ सकता है. इससे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, जिससे उनके पास कीमतें बढ़ाए बिना खर्चों को एडजस्ट करने की गुंजाइश कम बची है.

06:51 AM

डिजिटल रूप में पेश किया जाता है बजट

डिजिटल इंडिया की और कदम बढ़ाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 में इतिहास रचते हुए पहली बार केंद्रीय बजट को पूरी तरह डिजिटल फॉर्मेट में पेश किया. इस दौरान लाल ब्रीफकेस की जगह एक टैबलेट का इस्तेमाल किया गया था. दरअसल कोविड-19 महामारी के कारण कागजी दस्तावेजों को संभालना चुनौतीपूर्ण हो गया था. ऐसे में बजट को डिजिटल माध्यम से पेश करना एक सैफ और आसान विकल्प बनकर सामने आया. तभी से हर साल केंद्रीय बजट को डिजिटल रूप में ही पेश किया जा रहा है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

budget 2026Union Budget 2026

