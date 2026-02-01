Technology Budget 2026 Live: मोबाइल एक्सेसरीज पर टैक्स की मार होगी कम? जानिए टेक जगत की क्या हैं बड़ी उम्मीदें

Technology Budget 2026-27 Live Updates:​ आज देश का आम बजट 2026 पेश होने जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं. सबकी निगाहें वित्त मंत्री के उस पिटारे पर टिकी हैं जिससे अगले एक साल की आर्थिक दिशा तय होगी. इस बार का बजट पूरी तरह से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा. जिसको लेकर टेक की दुनिया और स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी एक बड़ी उम्मीद लगाए बैठी है.

बीते कुछ समय से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है. लेकिन अब बारी सिर्फ असेंबल की नहीं है बल्कि अब डीप मैन्युफैक्चरिंग की बारी है. मोबाइल कंपनियां मांग कर रही हैं कि पार्ट्स और एक्सेसरीज पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स की मार को कम किया जाए. अगर आज बजट में मोबाइल कंपोनेंट्स, चार्जर, और बैटरी जैसे सामानों पर टैक्स में छूट मिलती है तो न केवल आपके पसंदीदा स्मार्टफोन की कीमत में बदलाव होगा बल्कि वे सस्ते भी होंगे.