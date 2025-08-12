Vivo V60 Launching Live: आज लॉन्च हो रहा भारत का सबसे पतला 6500mAh बैटरी वाला फोन, जानिए फीचर्स
Advertisement
trendingNow12877048
Hindi Newsटेक

Vivo V60 Launching Live: आज लॉन्च हो रहा भारत का सबसे पतला 6500mAh बैटरी वाला फोन, जानिए फीचर्स

Vivo V60 LIVE: Vivo आज भारत में अपना नया Vivo V60 लॉन्च करने जा रहा है. लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके कई फीचर्स और डिजाइन डिटेल्स शेयर की हैं. इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो इसे और पावरफुल बनाएगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vivo V60 Launching Live: आज लॉन्च हो रहा भारत का सबसे पतला 6500mAh बैटरी वाला फोन, जानिए फीचर्स
LIVE Blog

Vivo V60 Live Updates: Vivo आज (12 अगस्त) भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo V60 लॉन्च करने जा रहा है. यह फोन Vivo V50 का सक्सेसर होगा, जिसे इसी साल फरवरी में लॉन्च किया गया था. लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके कई फीचर्स और डिजाइन डिटेल्स शेयर की हैं. इसमें खास तौर पर Zeiss ब्रांड का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और AI-बेस्ड फोटो और प्रोडक्टिविटी टूल्स शामिल होंगे. साथ ही इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो इसे और पावरफुल बनाएगा.

12 August 2025
10:50 AM

कंपनी ने कंफर्म किया है कि यह फोन तीन कलर ऑप्शन में आएगा-
• Auspicious Gold
• Mist Grey
• Moonlit Blue

10:28 AM

कंपनी ने कंफर्म किया है कि यह फोन तीन कलर ऑप्शन में आएगा-
• Auspicious Gold
• Mist Grey
• Moonlit Blue

10:18 AM

लॉन्च टाइम और लाइवस्ट्रीम
Vivo V60 का भारत में लॉन्च आज दोपहर 12 बजे होगा. इस इवेंट को आप Vivo इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल्स और ऑफिशियल YouTube चैनल पर लाइव देख सकते हैं. कंपनी ने इवेंट का लिंक भी शेयर किया है, जिससे फैन्स आसानी से इसे देख सकेंगे.

About the Author
author img
मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Vivo V60Vivo V60 Live Updates

Trending news

पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
Karnataka News
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये नया नाम हुआ शामिल, RSS-पीएम मोदी पर हैं निगाहें
BJP president
बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये नया नाम हुआ शामिल, RSS-पीएम मोदी पर हैं निगाहें
Video: तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए CM उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ
tiranga yatra
Video: तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए CM उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ
बेटे की चाहत में पिता बना 'हैवान', अपनी ही मासूम बेटी के साथ किया ये खौफनाक काम!
Tripura
बेटे की चाहत में पिता बना 'हैवान', अपनी ही मासूम बेटी के साथ किया ये खौफनाक काम!
गुजरात HC का बड़ा फैसला; मुसलमान मौखिक सहमति से कर सकते हैं तलाक, लिखित समझौते...
Gujarat High Court
गुजरात HC का बड़ा फैसला; मुसलमान मौखिक सहमति से कर सकते हैं तलाक, लिखित समझौते...
कौन होगा NDA का VP उम्मीदवार, मोदी-नड्डा चुनेंगे आज; BJP इस जाट नेता पर खेलेगी दांव!
vice president election
कौन होगा NDA का VP उम्मीदवार, मोदी-नड्डा चुनेंगे आज; BJP इस जाट नेता पर खेलेगी दांव!
'अपनों' के कारण घिर रहे फडणवीस? एनडीए की अंदरूनी कलह विपक्ष के लिए बनी हथियार
Politics
'अपनों' के कारण घिर रहे फडणवीस? एनडीए की अंदरूनी कलह विपक्ष के लिए बनी हथियार
क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
india
क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में SIA की 8 जगहों पर छापेमारी, यासीन मलिक का घर भी छाना
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में SIA की 8 जगहों पर छापेमारी, यासीन मलिक का घर भी छाना
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
weather update
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
;