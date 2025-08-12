Vivo V60 Launching Live: आज लॉन्च हो रहा भारत का सबसे पतला 6500mAh बैटरी वाला फोन, जानिए फीचर्स

Vivo V60 Live Updates: Vivo आज (12 अगस्त) भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo V60 लॉन्च करने जा रहा है. यह फोन Vivo V50 का सक्सेसर होगा, जिसे इसी साल फरवरी में लॉन्च किया गया था. लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके कई फीचर्स और डिजाइन डिटेल्स शेयर की हैं. इसमें खास तौर पर Zeiss ब्रांड का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और AI-बेस्ड फोटो और प्रोडक्टिविटी टूल्स शामिल होंगे. साथ ही इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो इसे और पावरफुल बनाएगा.