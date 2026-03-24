क्या आपके घर के पास भी है नाला? सिर्फ ₹500 की कोटिंग और सालों-साल चलेगा आपका एयर कंडीशनर

How to Increase AC Life: गर्मियों की शुरुआत होते ही AC की जरूरत बढ़ जाती है और लोग उसे चालू करने से पहले सर्विस कराने लगते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नया AC या नई कॉइल लगवाने के बाद भी कुछ ही समय में गैस लीक होने लगती है. इसका एक बड़ा कारण आपके आसपास का वातावरण हो सकता है. खासकर अगर आपके घर के पास नाला या सीवर है, तो उससे निकलने वाली गैस AC की कॉइल को तेजी से नुकसान पहुंचाती है. यही वजह है कि शहरों में AC जल्दी खराब होने की समस्या आम हो गई है.

सिर्फ कूलिंग नहीं, लंबी लाइफ भी जरूरी

AC खरीदते समय लोग अक्सर उसकी कूलिंग पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसकी लाइफ भी उतनी ही जरूरी होती है. अगर AC जल्दी खराब हो जाए, तो बार-बार रिपेयर और खर्चा बढ़ जाता है. प्रदूषण, नमी और सीवर से निकलने वाली गैसें AC की कॉइल को धीरे-धीरे गला देती हैं. इस वजह से कॉइल में लीकेज हो जाता है और कूलिंग कम होने लगती है. इसलिए जरूरी है कि AC को सिर्फ चलाने के बजाय उसकी सही देखभाल भी की जाए.

कॉइल खराब होने का बड़ा नुकसान

AC की कॉइल मशीन का सबसे अहम हिस्सा होती है, जो अंदर लगी होती है. अगर यह खराब हो जाए या गल जाए, तो गैस लीक होने लगती है. नई कॉइल लगवाने का खर्चा भी कम नहीं होता. आमतौर पर यह AC की कुल कीमत का करीब 30 से 40 प्रतिशत तक हो सकता है. ऐसे में कॉइल को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि बार-बार बड़ा खर्चा न करना पड़े.

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Blue Fin और Epoxy कोटिंग क्या है

AC की कॉइल को सुरक्षित रखने के लिए ‘Blue Fin’ और ‘Epoxy’ कोटिंग काफी असरदार मानी जाती है. ये दोनों कोटिंग कॉइल के ऊपर एक सुरक्षा परत बना देती हैं, जो उसे बाहरी नुकसान से बचाती है. जब आप नया AC खरीदते हैं या सर्विस करवाते हैं, तो इस कोटिंग को लगवाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इससे कॉइल की लाइफ बढ़ जाती है और AC लंबे समय तक बेहतर तरीके से काम करता है.

कैसे काम करती है ये कोटिंग

Blue Fin कोटिंग खासतौर पर हवा में मौजूद नमी, धूल और खारेपन से होने वाली जंग को रोकती है. यह कॉइल को जंग लगने से बचाती है और उसकी सतह को मजबूत बनाए रखती है. वहीं Epoxy कोटिंग एक मजबूत केमिकल प्रोटेक्शन देती है. यह खराब मौसम, प्रदूषण और गैसों के सीधे असर से कॉइल को बचाती है. अगर आपका घर नाले या इंडस्ट्रियल एरिया के पास है, तो यह कोटिंग ज्यादा फायदेमंद हो सकती है.

क्यों जरूरी है यह छोटा सा निवेश

AC की कॉइल पर कोटिंग करवाना एक छोटा सा खर्चा है, लेकिन यह लंबे समय में बड़ा फायदा देता है. इससे न सिर्फ AC की लाइफ बढ़ती है, बल्कि बार-बार होने वाले रिपेयर और गैस लीक जैसी समस्याओं से भी बचाव होता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका AC लंबे समय तक बिना परेशानी के चले, तो सर्विस के समय इस कोटिंग के बारे में जरूर पूछें. यह एक आसान और असरदार तरीका है, जिससे आपका AC सालों तक “चकाचक” बना रह सकता है.