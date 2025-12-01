Advertisement
Livpure लाया 2 साल तक फिल्टर नहीं बदलने वाला Water Purifier! होगी 21,000 रुपये की बचत, जानिए फीचर्स

अब Livpure ने नई 2X Power Filter Water Purifier रेंज पेश की है, जो एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है. यह नई रेंज ऐसे फिल्टर के साथ आती है जो सामान्य फिल्टर के मुकाबले दोगुनी लाइफ देते हैं, पानी को और सुरक्षित बनाते हैं, और लंबे समय में खर्च को काफी कम कर देते हैं.

Dec 01, 2025
Livpure ने दो बड़े कदम उठाए हैं जिनका मकसद वॉटर प्यूरीफिकेशन कैटेगरी को पूरी तरह बदलना है. पहले Livpure ने अपना Maintenance-Free वॉटर प्यूरीफायर लॉन्च किया था, जिसमें 2.5 साल तक फ्री मेंटेनेंस की सुविधा दी गई थी, ताकि यूज़र्स को किसी तरह की परेशानी न हो. इसी सफलता के बाद अब Livpure ने नई 2X Power Filter Water Purifier रेंज पेश की है, जो एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है. यह नई रेंज ऐसे फिल्टर के साथ आती है जो सामान्य फिल्टर के मुकाबले दोगुनी लाइफ देते हैं, पानी को और सुरक्षित बनाते हैं, और लंबे समय में खर्च को काफी कम कर देते हैं.

2X Power Filter का असली फायदा—दोगुनी लाइफ और कम खर्चा
Livpure की इस नई रेंज को खासतौर पर भारतीय परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है, जहां पानी की गुणवत्ता जगह-जगह बदलती रहती है. 2X Power Filters की लाइफ दो साल तक होती है, जबकि आम तौर पर फिल्टर एक साल में बदल जाता है. यह फिल्टर TDS 1500 ppm तक की पानी की गुणवत्ता को संभाल सकता है. इसके अलावा यह 14,000 लीटर तक प्योरीफिकेशन क्षमता देता है, जिससे पानी और भी सुरक्षित, साफ और मिनरल-संतुलित बन जाता है. यह फिल्टर भारतीय इलाकों में मिलने वाले कठिन पानी को भी आसानी से शुद्ध कर सकता है, जिससे हर घर में बेहतर पीने का पानी उपलब्ध हो सके.

कमाल की सर्विस प्लान- 8 साल में 21,000 रुपये तक की बचत
Livpure ने इस रेंज को न सिर्फ तकनीकी रूप से बल्कि खर्च के मामले में भी काफी फायदेमंद बनाया है. 2X Power Filter वाले मॉडलों के लिए सर्विस प्लान केवल 4,990 रुपये का है और यह हर दो साल में लिया जाता है. यानी हर साल की महंगी सर्विस से छुटकारा. कंपनी के हिसाब से, पारंपरिक प्लान की तुलना में आठ साल में लगभग 21,000 रुपये की बचत हो जाती है. इस रेंज के साथ पहले साल में फ्री इंस्टॉलेशन और अनलिमिटेड रिपेयर विज़िट भी दिए जाते हैं. यानी पहले दो साल बिना झंझट के साफ पानी मिलता रहता है.

नए मॉडलों की पूरी रेंज—सबके लिए अलग-अलग विकल्प
Livpure ने इस नई रेंज में कई तरह के मॉडल शामिल किए हैं ताकि अलग-अलग जरूरतों वाले ग्राहकों को सही विकल्प मिल सके. Flipkart के लिए Pep Pro+, Pep Star Copper और Pep Alkaline लॉन्च किए गए हैं. Amazon पर Glo Pro++, Glo Star Copper और Glo Alkaline उपलब्ध हैं. इसके अलावा Zeno मॉडल भी General Trade में उपलब्ध है. हर मॉडल अपने हिसाब से डिजाइन, फिल्टर टेक्नॉलॉजी और हेल्थ-आधारित फीचर्स के साथ आता है, जिससे उपभोक्ता अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही चुनाव कर सकें.

Livpure का मिशन—हर घर तक साफ और हेल्दी पानी पहुंचाना
Livpure के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश कौल ने इस लॉन्च पर कहा कि वेलनेस की शुरुआत घर में मिलने वाले पानी की गुणवत्ता से होती है. 2X Power Filter उसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है. यह न सिर्फ पानी को सुरक्षित बनाता है बल्कि बार-बार फिल्टर बदलने की झंझट और खर्च पर भी रोक लगाता है. उनके मुताबिक कंपनी का लक्ष्य यह है कि हर परिवार तक ऐसा समाधान पहुंचे जो आसानी से इस्तेमाल हो सके, जेब पर भारी न पड़े और लंबे समय तक हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करे.

भविष्य के लिए Livpure की तैयारी—इनोवेशन और वैल्यू का मेल
इस नई 2X Power Filter रेंज के साथ Livpure ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वह केवल प्रोडक्ट नहीं, बल्कि लोगों की सेहत और सुविधा को ध्यान में रखकर समाधान लाता है. कंपनी आने वाले समय में और भी ऐसी तकनीकें पेश करना चाहती है जो पीने के पानी को और ज्यादा सुरक्षित और सुलभ बना सकें. Livpure का यह कदम भारतीय बाजार में वॉटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम को नई दिशा देता है और ऐसी टेक्नोलॉजी वाले समाधान प्रस्तुत करता है जो हर घर के लिए रिलायबल और वैल्यू-फॉर-मनी साबित होते हैं.

