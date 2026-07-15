/सर्विसिंग का झंझट खत्म... आ गया 2.5 साल तक बिना ₹1 खर्च किए चलने वाला वॉटर प्यूरिफायर, पानी भी मिलेगा 100% शुद्ध!

क्या आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए वॉटर प्यूरिफायर लेने का सोच रहे हैं? अगर हां, तो आपके लिए Livpure ने नया वॉटर प्यूरिफायर लॉन्च कर दिया है. लेकिन आजकर वॉटर प्यूरिफायर लगवाना जितना आसान है, उसका मेंटेनेंस और बार-बार फिल्टर बदलने का खर्च उठाना उतना ही बड़ा सिरदर्द. ऊपर से पीने के पानी में अब सिर्फ धूल-मिट्टी नहीं, बल्कि माइक्रोप्लास्टिक और यूरेनियम जैसे न दिखने वाले कितने खतरनाक तत्व घुल रहे हैं, जो आम RO साफ नहीं कर पाते. Livpure ने अपने नए वॉटर प्यूरिफायर Allura Premia Ultra इन्हीं सब चीजों को दूर करता है. यह स्मार्ट प्यूरिफायर सिर्फ पानी को साफ नहीं करता, बल्कि ग्राहकों को पूरे ढाई साल तक सर्विसिंग और मेंटेनेंस के भारी-भरकम खर्च से भी पूरी तरह आजादी देने का वादा करता है.
बरसात के समय में पानी में सिर्फ धूल-मिट्टी या बैक्टीरिया ही नहीं होते, बल्कि कई तरह के केमिकल और खतरनाक तत्व भी घुले होते हैं. Livpure Allura Premia Ultra को खास तौर पर आज के दौर के खतरनाक वैक्टीरिया और केमिकल जैसे-
कीटनाशक
फॉरएवर केमिकल्स
माइक्रोप्लास्टिक
यूरेनियम और भारी धातुओं को साफ करने के लिए डिजाइन किया गया है.
NABL मान्यता प्राप्त लैब की टेस्टिंग के अनुसार, ClearDrop टेक्नोलॉजी पानी से 98% तक माइक्रोप्लास्टिक को छान कर अलग कर देती है. इसके साथ ही, यह टेक्नोलॉजी यूरेनियम को 97% से ज्यादा कम करती है और खतरनाक कीटनाशकों व PFAS के लेवल को भी कम करती है.
लिवप्योर के एमडी और सीईओ राकेश कौल के मुताबिक आज के समय में पानी में हमारी आंखों से दिखने वाली गंदगी से कहीं ज्यादा खतरनाक चीजें मौजूद हैं. इसमें भारी धातुएं, कीटनाशक और माइक्रोप्लास्टिक जैसी चीजें घुली होती हैं, जो हेल्थ के लिए खतनाक हो सकती हैं. ऐसे में सिर्फ बेसिक फिल्ट्रेशन काफी नहीं है. उन्होंने कहा कि Allura Premia Ultra और हमारी ClearDrop टेक्नोलॉजी के साथ, हम वॉटर प्यूरिफिकेशन के तरीके को ही बदल रहे हैं, जिससे हर परिवार को 100% शुद्ध और साफ पानी मिल सके.
इस प्यूरिफायर की सबसे बड़ी खासियत इसका 2.5 साल का मेंटेनेंस-फ्री होना है. यानी एक बार इसे घर में लगाने के बाद ढाई साल तक ग्राहकों को बार-बार सर्विसिंग कराने या फिल्टर बदलने के झंझट और खर्च से छुटकारा मिल जाएगा. लिवप्योर का लक्ष्य देश के हर घर तक किफायती और एडवांस टेक्नोलॉजी पहुंचाना है.