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सर्विसिंग का झंझट खत्म... आ गया 2.5 साल तक बिना ₹1 खर्च किए चलने वाला वॉटर प्यूरिफायर, पानी भी मिलेगा 100% शुद्ध!

Livpure Allura Premia Ultra: क्या आप भी RO की महंगी सर्विसिंग और फिल्टर बदलने के खर्च से परेशान हैं? आपकी इस टेंशन को खत्म करने आ गया है Livpure का नया प्यूरिफायर Allura Premia Ultra, जो पानी से माइक्रोप्लास्टिक और यूरेनियम जैसे खतरनाक तत्वों को साफ करने के साथ पूरे 2.5 साल तक बिल्कुल मेंटेनेंस-फ्री देगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 15, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:33 PM IST
सर्विसिंग का झंझट खत्म... आ गया 2.5 साल तक बिना ₹1 खर्च किए चलने वाला वॉटर प्यूरिफायर, पानी भी मिलेगा 100% शुद्ध!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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