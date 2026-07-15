/सर्विसिंग का झंझट खत्म... आ गया 2.5 साल तक बिना ₹1 खर्च किए चलने वाला वॉटर प्यूरिफायर, पानी भी मिलेगा 100% शुद्ध!

क्या आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए वॉटर प्यूरिफायर लेने का सोच रहे हैं? अगर हां, तो आपके लिए Livpure ने नया वॉटर प्यूरिफायर लॉन्च कर दिया है. लेकिन आजकर वॉटर प्यूरिफायर लगवाना जितना आसान है, उसका मेंटेनेंस और बार-बार फिल्टर बदलने का खर्च उठाना उतना ही बड़ा सिरदर्द. ऊपर से पीने के पानी में अब सिर्फ धूल-मिट्टी नहीं, बल्कि माइक्रोप्लास्टिक और यूरेनियम जैसे न दिखने वाले कितने खतरनाक तत्व घुल रहे हैं, जो आम RO साफ नहीं कर पाते. Livpure ने अपने नए वॉटर प्यूरिफायर Allura Premia Ultra इन्हीं सब चीजों को दूर करता है. यह स्मार्ट प्यूरिफायर सिर्फ पानी को साफ नहीं करता, बल्कि ग्राहकों को पूरे ढाई साल तक सर्विसिंग और मेंटेनेंस के भारी-भरकम खर्च से भी पूरी तरह आजादी देने का वादा करता है.