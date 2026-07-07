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सिर्फ ₹429 महीने में घर लाएं वॉटर प्यूरीफायर! न खरीदने का झंझट, न सर्विसिंग का खर्च; Livpure ने लाया शानदार प्लान

Water Purifier Subscription Plan: हजारों रुपये खर्च करके नया वॉटर प्यूरीफायर खरीदने और हर साल महंगी सर्विसिंग कराने का झंझट अब खत्म! दिग्गज होम वेलनेस कंपनी Livpure एक अनोखा AIoT प्लान लाई है, जिसके तहत आप बिना खरीदे सिर्फ ₹429 महीने के खर्च पर घर में स्मार्ट प्यूरीफायर लगवा सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 07, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:53 PM IST
सिर्फ ₹429 महीने में घर लाएं वॉटर प्यूरीफायर! न खरीदने का झंझट, न सर्विसिंग का खर्च; Livpure ने लाया शानदार प्लान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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