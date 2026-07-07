/सिर्फ ₹429 महीने में घर लाएं वॉटर प्यूरीफायर! न खरीदने का झंझट, न सर्विसिंग का खर्च; Livpure ने लाया शानदार प्लान

Water Purifier Subscription Plan: अगर आप भी नया वॉटर प्यूरीफायर लेने की सोच रहे हैं, लेकिन बजट के कारण पीछे हट जा रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आपको हजारों रुपये खर्च करके प्यूरीफायर खरीदने या हर साल उसकी महंगी मेंटेनेंस की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. भारत की दिग्गज होम वेलनेस कंपनी Livpure एक ऐसा धमाकेदार AIoT प्लान लाई है, जिसने पूरे मार्केट में हलचल मचा दी है.
Livpure ने ₹429 महीने में के चार्ज में वॉटर प्यूरीफायर दे रही है, जो न सिर्फ आपको शुद्ध पानी देगा, बल्कि आपके पैसे भी बचाएगा, जो बोतल पानी लेने पर खर्च करते हैं. कंपनी का कहना है कि भारत में सुरक्षित और साफ पीने के पानी की मांग तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारी-भरकम खर्च के कारण से इलेक्ट्रिक वॉटर प्यूरीफायर की पहुंच अभी भी देश में सिंगल डिजिट यानी 10% से भी कम में ही. लोगों को पीने का साफ पानी मिले, इसके लिए कंपनी ने एक अनोखा तरीका निकाला है.
Livpure ने Water-as-a-Service मॉडल पेश किया है. इस मॉडल के तहत कस्टमर्स को सीधे प्रोडक्ट बेचने के बजाय सब्सक्रिप्शन बेसिस पर IoT-एनेबल्ड प्यूरीफायर दिए जा रहे हैं.
यानी आपको शुरुआत में प्यूरीफायर खरीदने के लिए कोई बड़ी रकम नहीं देनी है. सिर्फ इतना ही नहीं फिल्टर बदलने से लेकर सर्विसिंग तक का सारा खर्च कंपनी का होगा, आपको जेब से एक भी रुपया नहीं देना है. यूजर्स सिर्फ ₹429 का सब्सक्रिप्शन देकर इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं. फिलहाल कंपनी यह सर्विस देश के 26 बड़े शहरों में शुरू कर दी है.
Livpure का यह एक नार्मल प्यूरीफायर नहीं है. Livpure अब ऐसे Next-Generation AIoT-Enabled प्रोडक्ट्स पर इनवेस्ट कर रही है, जो बहुत ही स्मार्ट हैं. यह तकनीक यूजर्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, सुविधा और कंट्रोल देती है. आप मोबाइल ऐप के जरिए अपने प्यूरीफायर की कंडीशन और पानी की क्वालिटी पर नजर रख सकते हैं, जिससे टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत ही कम हो जाती है.
जो लोग सब्सक्रिप्शन के बजाय खुद का प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी मेंटेनेंस-फ्री वॉटर प्यूरीफायर और 2X पावर फिल्टर्स की भी रेंज ऑफर कर रही है.
Livpure का विजन सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है. कंपनी ने एक शेयर्ड टेक्नोलॉजी और सर्विस बैकबोन तैयार की है, जो चार वर्टिकल्स को जोड़ती है-
वॉटर सॉल्यूशंस AIoT प्यूरीफायर और सब्सक्रिप्शन)
स्मार्ट एयर कूलर्स
हेल्थ-कॉन्शियस स्लीप प्रोडक्ट्स यानी मैट्रिक्स, पिलो और एक्सेसरीज
स्मार्ट किचन अप्लायंसेज
इस कनेक्टेड टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने के लिए कंपनी अपने फिजिकल रिटेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है. इसके लिए दो फॉर्मेट तैयार किए गए हैं Livpure Homes और Livpure Studios. कंपनी का प्लान देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में 100 से ज्यादा Livpure Studios खोलने का है. ये ऐसे इमर्सिव और एक्सपीरियंस-लेड स्पेस होंगे जहां कस्टमर्स खुद जाकर कंपनी के इस कनेक्टेड और स्मार्ट इकोसिस्टम को लाइव देख और समझ सकेंगे.