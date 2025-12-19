Livpure Smart Water Purifier Review: आपके घर के लिए सही चॉइस है ये प्यूरिफायर? जानिए कमियां और खूबियां

Advertisement
यह वॉटर प्यूरिफायर RO+UV+UF के साथ-साथ Copper, Alkaline और Mineralizer जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि यह प्यूरिफायर पानी को न सिर्फ सुरक्षित बनाता है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहतर करता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 19, 2025, 12:51 PM IST
Livpure Lotier Smart Water Purifier उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो सिर्फ साफ पानी ही नहीं, बल्कि स्मार्ट कंट्रोल और लॉन्ग-टर्म मेंटेनेंस फ्री एक्सपीरियंस भी चाहते हैं. यह वॉटर प्यूरिफायर RO+UV+UF के साथ-साथ Copper, Alkaline और Mineralizer जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि यह प्यूरिफायर पानी को न सिर्फ सुरक्षित बनाता है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहतर करता है.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी का अनुभव
Livpure Lotier का ब्लैक कलर डिजाइन इसे प्रीमियम लुक देता है, जो मॉडर्न किचन में आसानी से फिट हो जाता है. इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ज्यादा जगह नहीं घेरता और वॉल माउंट या काउंटर टॉप दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. 6.5 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी छोटे और मीडियम फैमिली के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है.

10-स्टेज एडवांस प्यूरीफिकेशन सिस्टम कितना असरदार
इस वॉटर प्यूरिफायर की सबसे बड़ी ताकत इसका एडवांस 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन सिस्टम है. इसमें सुपर सेडिमेंट फिल्टर और पार्टिकुलेट फिल्टर सबसे पहले गंदगी और बड़े कणों को हटाते हैं. इसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन और एंटी-स्कैलेंट कार्ट्रिज पानी से बदबू और केमिकल्स को कम करते हैं. RO मेम्ब्रेन पानी से भारी धातुओं और घुले हुए अशुद्ध तत्वों को हटाने में मदद करता है.

इसके बाद मिनरलाइजर, अल्कलाइन फिल्टर और कॉपर इन्फ्यूजन पानी में जरूरी मिनरल्स को दोबारा जोड़ते हैं. UF मेम्ब्रेन और इन-टैंक UV LED स्टेरिलाइजेशन पानी को बैक्टीरिया और वायरस से सुरक्षित बनाता है. कुल मिलाकर यह सिस्टम पानी को पूरी तरह से शुद्ध करने का भरोसा देता है.

मिनरल, अल्कलाइन और कॉपर का सेहत से कनेक्शन
Livpure Lotier की खास बात यह है कि यह पानी को पूरी तरह से डिमिनरलाइज नहीं करता, बल्कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स को बनाए रखता है. अल्कलाइन फिल्टर पानी का pH बैलेंस करता है, जिससे हाइड्रेशन बेहतर होता है और मेटाबॉलिज्म व डाइजेशन में मदद मिलती है. वहीं, कॉपर इन्फ्यूजन प्राकृतिक एंटीमाइक्रोबियल गुणों के जरिए इम्युनिटी को सपोर्ट करने का दावा करता है.

AIoT और WiFi फीचर कितना स्मार्ट बनाते हैं इसे
यह प्यूरिफायर AIoT और WiFi सपोर्ट के साथ आता है, जिसे Livpure Smart App से कंट्रोल किया जा सकता है. ऐप के जरिए यूजर इनपुट और आउटपुट TDS, फिल्टर की लाइफ और प्यूरिफायर की हेल्थ को रियल टाइम में देख सकता है. अगर फिल्टर बदलने का समय आता है, तो ऐप खुद अलर्ट दे देता है. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो मेंटेनेंस की चिंता नहीं करना चाहते.

30 महीने की फ्री सर्विस वारंटी का फायदा
Livpure Lotier के साथ कंपनी 30 महीने की फ्री सर्विस वारंटी दे रही है, जिसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और सभी फिल्टर रिप्लेसमेंट शामिल हैं. आमतौर पर RO प्यूरिफायर में फिल्टर बदलने का खर्च काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन इस प्लान के साथ यूजर्स हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म में यह फीचर इसे एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाता है.

रोजमर्रा के इस्तेमाल में परफॉर्मेंस कैसी रहती है
रोजाना इस्तेमाल के दौरान यह प्यूरिफायर तेज स्पीड से साफ पानी उपलब्ध कराता है. TDS डिस्प्ले की वजह से यूजर को हर समय पानी की क्वालिटी का अंदाजा रहता है. इन-टैंक UV स्टेरिलाइजेशन यह सुनिश्चित करता है कि स्टोर किया गया पानी भी सुरक्षित रहे.

Livpure Lotier Smart Water Purifier की खूबियां
इस वॉटर प्यूरिफायर की सबसे बड़ी खूबी इसका एडवांस 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन सिस्टम है, जो पानी को सुरक्षित और हेल्दी बनाता है. WiFi और AIoT फीचर इसे स्मार्ट बनाते हैं और ऐप के जरिए कंट्रोल आसान हो जाता है. 30 महीने की फ्री सर्विस वारंटी इसे मेंटेनेंस के झंझट से काफी हद तक मुक्त करती है. कॉपर, अल्कलाइन और मिनरल इन्फ्यूजन इसे सेहत के लिहाज से बेहतर विकल्प बनाते हैं.

Livpure Lotier की कमियां क्या हैं
6.5 लीटर की टंकी बड़ी फैमिली के लिए थोड़ी कम साबित हो सकती है. इसके अलावा, यह प्यूरिफायर उन इलाकों में ज्यादा उपयोगी है जहां पानी का TDS ज्यादा हो, कम TDS वाले इलाकों में RO की जरूरत महसूस नहीं हो सकती. प्राइस सेगमेंट भी बजट यूजर्स के लिए थोड़ा ऊंचा लग सकता है.

Verdict: क्या यह खरीदने लायक है?
अगर आप एक ऐसा स्मार्ट वॉटर प्यूरिफायर चाहते हैं जो सिर्फ पानी साफ न करे, बल्कि उसकी क्वालिटी पर भी पूरा कंट्रोल दे, तो Livpure Lotier Smart Water Purifier एक मजबूत विकल्प है. लॉन्ग वारंटी, एडवांस प्यूरीफिकेशन और स्मार्ट ऐप सपोर्ट इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक भरोसेमंद चॉइस बनाते हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

LivpureLivpure Smart Water Purifier

