Logitech ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे एडवांस गेमिंग माउस, अब हर शॉट होगा हेडशॉट; कीमत सिर्फ...

Logitech ने भारत में अपना नया फ्लैगशिप गेमिंग माउस Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE Gaming Mouse लॉन्च कर दिया है. यह खासतौर पर ईस्पोर्ट्स खिलाड़ियों और प्रोफेशनल गेमर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. कंपनी का दावा है कि यह माउस क्लिक स्पीड, एक्यूरेसी और कंट्रोल को नए स्तर पर ले जाता है. इस माउस की सबसे बड़ी खासियत इसकी नई SUPERSTRIKE टेक्नोलॉजी है, जो गेमिंग के दौरान आपको ज्यादा तेज और सटीक रिस्पॉन्स देती है.

SUPERSTRIKE टेक्नोलॉजी क्या है?

इस माउस में पहली बार SUPERSTRIKE टेक्नोलॉजी दी गई है, जो इंडक्टिव एनालॉग सेंसिंग और रियल-टाइम हॅप्टिक फीडबैक को जोड़ती है. आसान भाषा में कहें तो जब आप माउस क्लिक करते हैं, तो आपको ज्यादा सटीक और फील के साथ रिस्पॉन्स मिलता है. यह टेक्नोलॉजी क्लिक लेटेंसी को कम करती है, जिससे गेमिंग के दौरान हर मूवमेंट और एक्शन ज्यादा तेजी से होता है. खासतौर पर शूटिंग और ईस्पोर्ट्स गेम्स में इसका फायदा ज्यादा मिलता है.

प्रो गेमर्स के साथ मिलकर हुआ तैयार

इस माउस को बनाने में G2 Esports, NAVI और BLG जैसी बड़ी ईस्पोर्ट्स टीमों का सहयोग लिया गया है. इसका मतलब यह है कि इसे प्रोफेशनल गेमिंग जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इसका मकसद गेमर्स को ज्यादा कस्टमाइजेशन और बेहतर कंट्रोल देना है, ताकि वे अपने गेमप्ले को और बेहतर बना सकें.

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नया Haptic Inductive Trigger सिस्टम

इस माउस में पारंपरिक मैकेनिकल बटन की जगह नया Haptic Inductive Trigger सिस्टम दिया गया है. इसमें कॉपर कॉइल्स के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है, जिससे क्लिक ज्यादा सटीक और स्मूद हो जाता है. इसमें 0.6 mm का क्लिक ट्रैवल मिलता है और आप अपने हिसाब से एक्टुएशन और रीसेट पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं. साथ ही, इसमें हॅप्टिक फीडबैक भी मिलता है, जिससे क्लिक करने का अनुभव और बेहतर हो जाता है.

एडवांस कस्टमाइजेशन और कम लेटेंसी

इस माउस में 10 लेवल तक एक्टुएशन एडजस्टमेंट और 5 लेवल तक रैपिड ट्रिगर रीसेट का ऑप्शन मिलता है. इसके अलावा, हॅप्टिक फीडबैक की इंटेंसिटी को भी 5 अलग-अलग लेवल में सेट किया जा सकता है. कंपनी का दावा है कि यह माउस क्लिक लेटेंसी को करीब 30 मिलीसेकंड तक कम कर सकता है, जिससे गेमिंग में आपको बढ़त मिलती है.

दमदार सेंसर और परफॉर्मेंस

इस माउस में HERO 2 सेंसर दिया गया है, जो 100 से 44,000 DPI तक सपोर्ट करता है. इसकी ट्रैकिंग स्पीड 888 इंच प्रति सेकंड तक है और यह 88G तक की एक्सेलेरेशन को संभाल सकता है. इसमें कोई स्मूदिंग या फिल्टरिंग नहीं है, जिससे हर मूवमेंट बिल्कुल सटीक रहता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें LIGHTSPEED वायरलेस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 8,000 Hz पोलिंग रेट के साथ 0.125 ms का रिस्पॉन्स टाइम देती है.

डिजाइन, बैटरी और कीमत

यह माउस सिर्फ 61 ग्राम वजनी है, जिससे इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना आसान रहता है. इसमें PTFE फीट दिए गए हैं, जो इसे स्मूद ग्लाइड देते हैं. बैटरी की बात करें तो यह एक बार चार्ज करने पर लगभग 90 घंटे तक चल सकता है. भारत में इसकी कीमत ₹23,995 रखी गई है और यह Lunar Eclipse कलर में उपलब्ध है.