अगर आप ऐसे माउस की तलाश में हैं जो सिर्फ पॉइंटर मूव करने का काम न करे बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी को भी अगले स्तर तक पहुंचा दे, तो Logitech MX Master 4 आपके लिए बना है. MX Master सीरीज को दुनिया भर में प्रोफेशनल्स और क्रिएटर्स की पहली पसंद माना जाता है. इस बार कंपनी ने नए Haptic Sense Panel और Actions Ring जैसे फीचर्स जोड़कर इसे और स्मार्ट बनाने की कोशिश की है. हालांकि कीमत पहले से ज्यादा हो गई है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या MX Master 4 वाकई अपने प्रीमियम प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है? आइए जानते हैं.
MX Master 4 का डिजाइन पहली नजर में MX Master 3S जैसा ही लगता है, लेकिन कई छोटे बदलाव इसे बेहतर बनाते हैं. इसकी एर्गोनॉमिक शेप लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान हाथ और कलाई को आराम देती है. नया Haptic Sense Panel अब अंगूठे के पास बेहतर पोजिशन में दिया गया है, जिससे इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है.
सबसे बड़ा बदलाव मटेरियल क्वालिटी में देखने को मिलता है. पहले मिलने वाली रबर कोटिंग की जगह अब बेहतर प्लास्टिक और पॉलीकार्बोनेट फिनिश दी गई है, जिससे समय के साथ चिपचिपाहट की समस्या नहीं होगी. MagSpeed स्क्रॉल व्हील पहले से ज्यादा शांत है और क्लिक बटन भी चौड़े हो गए हैं. हालांकि 150 ग्राम वजन इसे थोड़ा भारी बनाता है. लंबे समय तक इस्तेमाल में यह समस्या नहीं बनती, लेकिन हल्के माउस के आदी यूजर्स को फर्क महसूस हो सकता है.
Logi Options+ इस माउस का सबसे बड़ा हथियार है. इसके जरिए आप DPI, बटन फंक्शन, स्क्रॉलिंग स्पीड और मैक्रो जैसी कई सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं. इस बार कंपनी ने Actions Ring फीचर जोड़ा है. Haptic Sense Panel को दबाकर यूजर 8 अलग-अलग शॉर्टकट्स को तुरंत एक्सेस कर सकता है. उदाहरण के लिए सिस्टम लॉक करना, ऑडियो म्यूट करना, इमोजी जोड़ना या AI टूल्स जैसे ChatGPT, Gemini, Copilot और Perplexity लॉन्च करना.
शुरुआत में यह फीचर थोड़ा अनावश्यक लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद यह मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाता है और रोजमर्रा के कामों को तेज बना देता है. हालांकि एक कमी भी है. यह माउस Logi Options+ ऐप पर काफी निर्भर है. अगर ऐप में कोई समस्या आती है तो कई कस्टम सेटिंग्स काम करना बंद कर सकती हैं.
परफॉर्मेंस के मामले में MX Master 4 काफी भरोसेमंद है. इसमें 200 से 8000 DPI तक का सपोर्ट मिलता है, जो मल्टी मॉनिटर सेटअप और हाई-रिजॉल्यूशन डिस्प्ले पर भी शानदार काम करता है. माउस Bluetooth 5.1 और Bolt Receiver दोनों के जरिए कनेक्ट होता है. ज्यादातर समय कनेक्टिविटी स्थिर रहती है, लेकिन कुछ मौकों पर रिसीवर के साथ हल्की लैगिंग देखने को मिली.
सबसे बड़ी निराशा इसकी 125Hz पोलिंग रेट है. आज कई प्रीमियम माउस 1000Hz तक की पोलिंग रेट ऑफर कर रहे हैं. ऐसे में MX Master 4 थोड़ा पुराना महसूस होता है. यह गेमिंग के लिए नहीं बना है, लेकिन 250Hz या 500Hz का विकल्प इसे और बेहतर बना सकता था.
माउस में 650mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी के अनुसार यह लगभग दो महीने तक चल सकती है और वास्तविक इस्तेमाल में भी इसका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा. कुछ हफ्तों के उपयोग के बाद भी बैटरी में ज्यादा गिरावट नहीं दिखी. अगर Haptic Feedback बंद कर दिया जाए तो बैटरी बैकअप और बेहतर हो सकता है.
1. शानदार एर्गोनॉमिक डिजाइन
2. नया Haptic Sense Panel
3. बेहतरीन कस्टमाइजेशन
4. लंबी बैटरी लाइफ
5. Quiet Click और MagSpeed Wheel
1. सिर्फ 125Hz पोलिंग रेट
2. वजन थोड़ा ज्यादा
Logitech MX Master 4 एक बेहतरीन प्रोडक्टिविटी माउस है जो डिजाइन, कस्टमाइजेशन, बैटरी लाइफ और यूजर एक्सपीरियंस के मामले में शानदार प्रदर्शन करता है. नया Haptic Sense Panel और Actions Ring फीचर उपयोगी हैं, लेकिन इन्हें गेम-चेंजर नहीं कहा जा सकता.
अगर आप MX Master 3S इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपग्रेड की बहुत मजबूत वजह नहीं मिलती. लेकिन यदि आपका पुराना MX Master माउस बदलने का समय आ गया है या आप पहली बार प्रीमियम प्रोडक्टिविटी माउस खरीद रहे हैं, तो MX Master 4 एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है.