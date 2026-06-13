Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /Logitech MX Master 4 Review: ऑफिस वर्क के लिए बेस्ट माउस? खरीदने से पहले जानिए खूबियां और कमियां

Logitech MX Master 4 Review: ऑफिस वर्क के लिए बेस्ट माउस? खरीदने से पहले जानिए खूबियां और कमियां

Logitech MX Master 4 Review In Hindi: नया Haptic Sense Panel, बेहतर डिजाइन, लंबी बैटरी लाइफ और शानदार कस्टमाइजेशन के साथ यह प्रीमियम प्रोडक्टिविटी माउस कितना दमदार है, जानिए इस रिव्यू में.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 13, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:13 PM IST
Logitech MX Master 4 Review: ऑफिस वर्क के लिए बेस्ट माउस? खरीदने से पहले जानिए खूबियां और कमियां
Image Credit: MX Master 4 का डिजाइन पहली नजर में MX Master 3S जैसा ही लगता है.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
1908 में बना, अब 2026 में ₹842 करोड़ से होगा मेकओवर; ये स्टेशन बनेगा वर्ल्ड-क्लास
Chennai Egmore Station1 min ago
2
Logitech2 min ago
3
IND vs AFG20 min ago
4
Punjab22 min ago
5
चांदी का भाव43 min ago