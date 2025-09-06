बिना खर्च के जल्दी न्याय पाने का आसान तरीका, Lok Adalat के लिए कैसे मिला अपॉइंटमेंट, जानें हर स्टेप
बिना खर्च के जल्दी न्याय पाने का आसान तरीका, Lok Adalat के लिए कैसे मिला अपॉइंटमेंट, जानें हर स्टेप

कोई नहीं चाहता कि उन्हें कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन जब भी लोग किसी भी मामले में अदालत पहुंचते हैं तो कई बार सालों-साल फैसले का इंतजार करना पड़ता है, इस दौरान काफी खर्च भी आता है, लेकिन एक रास्ता ऐसा भी है जहां आप जल्दी और बिना किसी खर्च के न्याय पा सकते हैं.

Sep 06, 2025
बिना खर्च के जल्दी न्याय पाने का आसान तरीका, Lok Adalat के लिए कैसे मिला अपॉइंटमेंट, जानें हर स्टेप

लोक अदालत को आप 'पीपुल्स कोर्ट' भी कह सकते हैं, जहां छोटे-मोटे झगड़े या विवाद बिना ज्यादा खर्च और जल्दी सुलझाए जाते हैं. ये अदालतें सरकार के बनाए एक कानून के तहत चलती हैं, जिसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, 1987 कहा जाता है. इनका संचालन एक खास संस्था करती है जिसे NALSA कहते हैं. लोक अदालत का मकसद है कि लोगों को कोर्ट-कचहरी के लंबे चक्कर और खर्च से बचाया जाए और उनका मामला जल्दी निपट जाए. इससे बड़ी अदालतों पर भी काम का बोझ कम होता है और लोगों को राहत मिलती है.

कैसे मामला सुलझाता है लोक अदालत
लोक अदालतों में ऐसे मामले सुलझाए जाते हैं जो आमतौर पर लोगों के बीच झगड़े या गलतफहमियों से जुड़े होते हैं, जैसे जमीन-जायदाद का विवाद, शादी से जुड़ी परेशानियां या ग्राहक और दुकानदार के बीच की शिकायतें. इसके अलावा कुछ छोटे-मोटे आपराधिक मामले और कोर्ट में जाने से पहले के झगड़े भी यहां निपटाए जाते हैं. यहां दोनों पक्षों को आपसी समझौते के लिए बढ़ावा दिया जाता है, जो फैसला लोक अदालत देती है, वो किसी बड़े कोर्ट के फैसले जितना ही मजबूत होता है. खास बात ये है कि उस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे लोगों को जल्दी और सस्ता न्याय मिल जाता है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

