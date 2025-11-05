लंदन में चोरी हुए 80000 iPhone! पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, Apple पर ही लगाया आरोप, कहा- कंपनी ने आंखें मूंद रखी हैं

लंदन की Metropolitan Police (Met Police) ने Apple पर बड़ा आरोप लगाया है कि कंपनी चोरी हुए iPhones को पहचानने और रोकने में लापरवाही कर रही है. पुलिस का कहना है कि Apple उस राष्ट्रीय डाटाबेस NMPR (National Mobile Property Register) को नजरअंदाज कर रहा है, जो चोरी हुए मोबाइल्स की जानकारी रखता है. यह वही सिस्टम है जिससे पुलिस चोरी के फोन्स को असली मालिकों तक वापस पहुंचाने की कोशिश करती है. पुलिस के अनुसार, Apple को NMPR की एक्सेस हर दिन मिलती है और वह इसका इस्तेमाल पुराने फोन्स की नेटवर्क स्टेटस चेक करने के लिए करता है, लेकिन चोरी की जांच या एक्शन लेने के लिए नहीं करता. यही वजह है कि कई चोरी किए गए iPhones दोबारा Apple के ट्रेड-इन प्रोग्राम में वापसी कर रहे हैं.

iPhone ट्रेड-इन स्कीम बनी चोरों का जरिया

Apple का Trade-In प्रोग्राम लोगों को पुराना iPhone देने पर नए डिवाइस पर £670 (करीब ₹70,000) तक का क्रेडिट देता है. लेकिन पुलिस का कहना है कि Apple इस दौरान यह जांच नहीं करता कि दिया गया फोन चोरी का है या नहीं. इससे चोरों को फायदा मिल रहा है — वे चोरी किए गए फोन्स को कंपनी को देकर पैसा या नया प्रोडक्ट ले रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, 2024 में लंदन में 80,000 से ज्यादा फोन्स चोरी हुए, जो 2023 के 64,000 से ज्यादा हैं. इन चोरी हुए फोन्स की कीमत और नुकसान करीब £50 मिलियन (लगभग ₹530 करोड़) बताया गया है. पुलिस के मुताबिक, तीन-चौथाई से ज्यादा चोरी हुए फोन्स विदेश भेजे जाते हैं, जहां उन्हें पार्ट्स में तोड़कर बेचा जाता है.

Apple का जवाब – “हमारे पास सुरक्षा सिस्टम है”

Apple ने पुलिस के आरोपों पर सफाई दी. कंपनी ने बताया कि उसने पहले ही Stolen Device Protection नाम का सिस्टम शुरू किया है. यह फीचर क्रिमिनल्स को फोन रीसेट करने या पासकोड के बाद भी इस्तेमाल करने से रोकता है. इसके अलावा iPhone अब मूल Apple ID से जुड़ा रहता है, जिससे उसे कोई दूसरा व्यक्ति एक्टिवेट नहीं कर सकता. Apple आगे यह भी सोच रहा है कि अगर कोई फोन चोरी का रिपोर्ट होता है, तो उसका IMEI नंबर (15 डिजिट का यूनिक मोबाइल पहचान नंबर) ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि वह किसी विदेशी नेटवर्क पर भी न चल सके.

अंतरराष्ट्रीय चोरी का नेटवर्क

Met Police का कहना है कि चोरी किए गए iPhones में से 75% विदेश भेजे जाते हैं, जिनमें से 28% चीन या हांगकांग तक पहुंचते हैं और कई अल्जीरिया भेजे जाते हैं. लेकिन Apple का कहना है कि IMEI ब्लॉकिंग का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है — कुछ लोग झूठी रिपोर्ट देकर दूसरों के फोन ब्लॉक करवा सकते हैं. कंपनी ने यह भी कहा कि सिर्फ IMEI ब्लॉक करने से चोरी के फोन के पार्ट्स को बेचा जाना नहीं रुकेगा. वहीं, कई मोबाइल नेटवर्क्स का आरोप है कि Apple अपने रिटेलर्स से चोरी हुए फोन्स को “ब्रिक” (यानी हमेशा के लिए लॉक) नहीं करता, जिससे चोरों का नेटवर्क और मजबूत हो रहा है.

पुलिस और Apple के बीच टकराव

पुलिस का दावा है कि चोरी के ज्यादातर फोन – करीब 80% – iPhones हैं. Apple का कहना है कि Met Police खुद चोरी की घटनाओं की ठीक से जांच नहीं कर रही है. Apple के एक अधिकारी Gary Davis ने ब्रिटिश सांसदों से कहा था, “हम चाहते हैं कि पुलिस परंपरागत जांच करे — यानी जब कोई चोरी रिपोर्ट हो, तो हमें उसकी जानकारी भेजे ताकि हम मदद कर सकें. लेकिन हमें ऐसे अनुरोध बहुत कम मिल रहे हैं.