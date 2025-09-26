8,877 करोड़ रुपये के निवेश के साथ लंदन की स्मार्टफोन कंपनी आएगी भारत! 1800 लोगों को देगी रोजगार

New jobs in India: भारत में इन्वेस्टमेंट और नई नौकरियों की खबरें हमेशा से ही उत्साह भर देती हैं. इसी बीच युवाओं को खुश कर देने वाली खबर सामने आ रही है. स्मार्टफोन कंपनी Nothing ने भारत में अपने काम को और बढ़ाने का फैसला किया है. लंदन की इस कंपनी के बजट-फ्रेंडली ब्रांड CMF अब भारत में एक अलग कंपनी के रूप में काम करेगा. Nothing ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन और रिसर्च का प्रमुख सेंटर के रूप में चुना है. इसके लिए कंपनी ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Optiemus Infracom के साथ जॉइंट वेंचर की शुरुआत की है. इस समझौते के तहत अब Nothing और CMF दोनों के स्मार्टफोन और दूसरे प्रोडक्ट भारत में बनेंगे और यहां से दुनिया भर में भेजे जाएंगे. इसके तहत तीन सालों में कंपनी न सिर्फ 887.77 करोड़ रुपये का निवेश करेगी बल्कि इसके साथ ही 1800 नई नौकरियों भी मिलेंगी.

Nothing के CEO की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात

Nothing और उसकी बजट-फ्रेंडली ब्रांड मिलकर भारत में करीब 10 करोड़ डॉलर यानी लगभग 887.77 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इस निवेश से आने वाले तीन वर्षों में भारत में 1800 से ज्यादा नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, यानी देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा.

नथिंग के CEO Carl Pei ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री आश्विनी वैष्णव के साथ हुई मुलाकात की जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि इस मुलाकात में Nothing और CMF के भारत में विस्तार पर चर्चा हुई. Carl Pei ने यह भी कहा कि भारत स्मार्टफोन इंडस्ट्री के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

Had the honor of meeting Minister Shri @AshwiniVaishnaw - the driving force behind Make in India and the country’s thriving tech ecosystem. There is no doubt; India will play a key role in shaping the future of the global smartphone industry. We discussed our journey with… pic.twitter.com/M1Gyzet6Qg — Carl Pei (@getpeid) September 25, 2025

Nothing भारत में किया है भारी निवेश

Nothing भारत में अब तक कुल 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1775 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश की है. 2023 में लॉन्च हुआ CMF ब्रांड बजट स्मार्टफोन और वियरेबल्स सेगमेंट में 200 डॉलर से कम कीमत वाले उत्पादों के साथ मार्केट में अपनी पहचान बना चुका है. भारत में निवेश करने की नीति को बहुत ही सही माना जा रहा है क्योंकि IDC के आंकड़ों के मुताबिक 2025 की दूसरी तिमाही में भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन्स में 42% से अधिक फोन 100–200 डॉलर की रेंज में थे. इस जॉइंट वेंचर के जरिए CMF भारत का पहला ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखेगा.

