Advertisement
trendingNow12937420
Hindi Newsटेक

8,877 करोड़ रुपये के निवेश के साथ लंदन की स्मार्टफोन कंपनी आएगी भारत! 1800 लोगों को देगी रोजगार

New jobs in India: भारत के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है! लंदन की स्मार्टफोन कंपनी Nothing अब भारत में अपने काम को और बढ़ा रही है. कंपनी अपने बजट-फ्रेंडली ब्रांड CMF के साथ मिलकर भारतीय फर्म Optiemus Infracom के साथ साझेदारी करेगी. इस कदम से अगले तीन सालों में 887.77 करोड़ रुपये का निवेश होगा और हजारों लोगों को नौकरी देगी.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8,877 करोड़ रुपये के निवेश के साथ लंदन की स्मार्टफोन कंपनी आएगी भारत! 1800 लोगों को देगी रोजगार

New jobs in India: भारत में इन्वेस्टमेंट और नई नौकरियों की खबरें हमेशा से ही उत्साह भर देती हैं. इसी बीच युवाओं को खुश कर देने वाली खबर सामने आ रही है. स्मार्टफोन कंपनी Nothing ने भारत में अपने काम को और बढ़ाने का फैसला किया है. लंदन की इस कंपनी के बजट-फ्रेंडली ब्रांड CMF अब भारत में एक अलग कंपनी के रूप में काम करेगा. Nothing ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन और रिसर्च का प्रमुख सेंटर के रूप में चुना है. इसके लिए कंपनी ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Optiemus Infracom के साथ जॉइंट वेंचर की शुरुआत की है. इस समझौते के तहत अब Nothing और CMF दोनों के स्मार्टफोन और दूसरे प्रोडक्ट भारत में बनेंगे और यहां से दुनिया भर में भेजे जाएंगे. इसके तहत तीन सालों में कंपनी न सिर्फ 887.77 करोड़ रुपये का निवेश करेगी बल्कि इसके साथ ही 1800 नई नौकरियों भी मिलेंगी.

Nothing के CEO की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात
Nothing और उसकी बजट-फ्रेंडली ब्रांड मिलकर भारत में करीब 10 करोड़ डॉलर यानी लगभग 887.77 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इस निवेश से आने वाले तीन वर्षों में भारत में 1800 से ज्यादा नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, यानी देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा.

नथिंग के CEO ने  आश्विनी वैष्णव से की मुलाकात
नथिंग के CEO Carl Pei ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री आश्विनी वैष्णव के साथ हुई मुलाकात की जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि इस मुलाकात में Nothing और CMF के भारत में विस्तार पर चर्चा हुई. Carl Pei ने यह भी कहा कि भारत स्मार्टफोन इंडस्ट्री के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः  भारत में बने iPhone ने अमेरिका में मचाया तहलका! ग्लोबल मार्केट में बढ़ा देश का दबदबा

Nothing भारत में किया है भारी निवेश
Nothing भारत में अब तक कुल 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1775 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश की है. 2023 में लॉन्च हुआ CMF ब्रांड बजट स्मार्टफोन और वियरेबल्स सेगमेंट में 200 डॉलर से कम कीमत वाले उत्पादों के साथ मार्केट में अपनी पहचान बना चुका है. भारत में निवेश करने की नीति को बहुत ही सही माना जा रहा है क्योंकि IDC के आंकड़ों के मुताबिक 2025 की दूसरी तिमाही में भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन्स में 42% से अधिक फोन 100–200 डॉलर की रेंज में थे. इस जॉइंट वेंचर के जरिए CMF भारत का पहला ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखेगा.

ये भी पढे़ंः BSNL का तगड़ा ऑफर, 72 दिन वाले सस्ते प्लान पर मिल रही है बंपर छूट, जानें पूरी डिटेल

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

new jobs in IndiaNothing SmartphoneJobs in India

Trending news

मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
Ayodhya case
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
;