Valentine's Day: मजनुओं के साथ Hackers ने किया बड़ा कांड! प्यार के नाम पर 'सपनों का राजकुमार' ऐसे लूटेगा लाखों रुपये

Valentine's Day scams 2026: वैलेंटाइन डे प्यार, केयर और खास पलों को सेलिब्रेट करने का दिन माना जाता है. लोग अपने पार्टनर या दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीदते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप्स पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं. लेकिन यही समय साइबर ठगों के लिए सबसे अच्छा मौका बन जाता है. इस दौरान लोग इमोशनल होते हैं, जल्दी भरोसा कर लेते हैं और बिना ज्यादा सोच-समझ के पैसे खर्च करते हैं. स्कैमर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं और रोमांटिक या आकर्षक ऑफर के नाम पर लोगों को जाल में फंसा लेते हैं. अगर आप थोड़ी सावधानी रखें तो इन ठगी से आसानी से बच सकते हैं.

रोमांस स्कैम: नकली प्यार, असली नुकसान

वैलेंटाइन के आसपास सबसे ज्यादा होने वाला फ्रॉड रोमांस स्कैम है. यह अक्सर डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया से शुरू होता है. कोई अनजान व्यक्ति आपसे बहुत जल्दी दोस्ती करता है, मीठी बातें करता है और कुछ ही दिनों में “आई लव यू” कहने लगता है. वह आपसे मिलने या वीडियो कॉल से बचता है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है. कुछ समय बाद वह किसी परेशानी का बहाना बनाकर पैसों की मांग करता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, टिकट बुकिंग या गिफ्ट भेजने का खर्च. जैसे ही आप पैसे भेजते हैं, मांग बढ़ती जाती है या वह अचानक गायब हो जाता है. याद रखें, जिसे आप असल जिंदगी में नहीं जानते, उसे कभी पैसे, गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टो न भेजें.

फेक गिफ्ट या फ्लावर डिलीवरी मैसेज

कई लोगों को मैसेज या ईमेल आता है कि उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट या फूल आए हैं. उसे पाने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने या छोटी डिलीवरी फीस देने को कहा जाता है. ये लिंक असली नहीं होते, बल्कि आपकी पर्सनल जानकारी या बैंक डिटेल्स चुराने के लिए बनाए जाते हैं. अगर आपने कोई गिफ्ट ऑर्डर नहीं किया है या किसी से उम्मीद नहीं है, तो ऐसे लिंक पर बिल्कुल क्लिक न करें. असली डिलीवरी कंपनियां कभी भी रैंडम मैसेज में संवेदनशील जानकारी नहीं मांगतीं.

नकली शॉपिंग वेबसाइट का जाल

वैलेंटाइन पर ज्वेलरी, परफ्यूम, चॉकलेट या वॉच जैसी चीजों पर भारी डिस्काउंट देखकर लोग जल्दी खरीदारी कर लेते हैं. स्कैमर्स इसी का फायदा उठाकर फेक वेबसाइट बना देते हैं, जो बिल्कुल असली जैसी दिखती हैं. ये साइट्स “गारंटीड डिलीवरी” और “बड़ा ऑफर” दिखाकर पैसे ले लेती हैं, लेकिन या तो सामान भेजती ही नहीं या बहुत सस्ता नकली प्रोडक्ट भेज देती हैं. खरीदने से पहले वेबसाइट के रिव्यू बाहर से चेक करें, सही कॉन्टैक्ट डिटेल देखें और ऐसी साइट से बचें जो सिर्फ प्रीपेड पेमेंट लेती हो और रिटर्न पॉलिसी न हो.

फर्जी गिवअवे और लकी ड्रॉ

सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट दिखती हैं कि आपने रोमांटिक डिनर, ट्रिप या महंगा गिफ्ट जीत लिया है. उसे क्लेम करने के लिए फॉर्म भरने, पोस्ट शेयर करने या प्रोसेसिंग फीस देने को कहा जाता है. असल में ये आपके डेटा या पैसे चुराने का तरीका होता है. अगर आपने किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ही नहीं लिया, तो जीतने का सवाल ही नहीं उठता. असली ब्रांड कभी भी गिफ्ट देने के बदले पैसे नहीं मांगते.

इम्पर्सोनेशन स्कैम: किसी और बनकर ठगी

कुछ स्कैमर्स आपके दोस्त, रिश्तेदार, ब्रांड या किसी सेलिब्रिटी बनकर मैसेज करते हैं. वे कहते हैं कि तुरंत मदद चाहिए या किसी सरप्राइज गिफ्ट के लिए पैसे या गिफ्ट कार्ड भेजें. जल्दबाजी में लोग भरोसा कर लेते हैं और पैसे भेज देते हैं. ऐसे मामलों में पहले उस व्यक्ति को कॉल करके या दूसरे प्लेटफॉर्म पर बात करके सच्चाई जरूर जांच लें.

सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव

अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लग रहा है, कोई रिश्ता बहुत जल्दी गहरा हो रहा है या आपसे तुरंत पैसे मांगे जा रहे हैं, तो रुकें और दोबारा सोचें. थोड़ी सावधानी आपका पैसा और दिल दोनों बचा सकती है. इस वैलेंटाइन डे खुद को सुरक्षित रखना भी खुद से प्यार करने जैसा ही है.