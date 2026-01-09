Girlfriend की हुई छुट्टी... अब नहीं उठाने पड़ेंगे नखरे! आ गई आपकी सेवा करने वाली Doll, मीठी-मीठी बातें करते हुए मारेगी आंख

सिंगापुर की कंपनी Lovense ने CES 2026 में अपनी नई AI-पावर्ड कंपेनियन डॉल “Emily” पेश की, जिसने काफी ध्यान खींचा. कंपनी का कहना है कि Emily सिर्फ एक लाइफ-साइज डॉल नहीं है, बल्कि एक ऐसा AI साथी है जो इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है, पुरानी बातों को याद रखती है और समय के साथ अपना व्यवहार बदल सकती है. Lovense पहले से ही ऐप-कनेक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, लेकिन Emily को कंपनी ने वर्चुअल कंपेनियन से आगे का कदम बताया है.

फिजिकल डिजाइन और AI का मेल

Emily को एक बेहद रियलिस्टिक सिलिकॉन बॉडी के साथ तैयार किया गया है. इसके अंदर एक ऐसा कंकाल है, जिसे अलग-अलग पोज में मूव किया जा सकता है. इसके चेहरे में सीमित लेकिन जरूरी मूवमेंट्स दिए गए हैं, जैसे बोलते वक्त होंठ हिलना, आंख झपकना और हल्के एक्सप्रेशन्स. ये छोटे-छोटे मूवमेंट्स बातचीत को ज्यादा नेचुरल बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि सामने वाले को यह सिर्फ एक मशीन न लगे.

बातचीत, याददाश्त और बदलता स्वभाव

Lovense का दावा है कि Emily का सबसे बड़ा फीचर उसका AI सिस्टम है. यह AI न सिर्फ बात करता है, बल्कि पिछली बातचीत को याद भी रखता है. यानी यूजर जितना ज्यादा समय इसके साथ बिताएगा, उतना ही यह सिस्टम उसे समझने लगेगा. कंपनी इसे “रिलेशनशिप-ड्रिवन AI” बता रही है, जहां हर इंटरैक्शन के साथ AI का बिहेवियर थोड़ा-थोड़ा बदलता रहता है. Lovense के मुताबिक, यही चीज इसे एक साधारण डिवाइस से अलग बनाती है.

अकेलेपन से निपटने की कोशिश

Lovense ने Emily को ग्लोबल लेवल पर बढ़ते अकेलेपन की समस्या से जोड़कर पेश किया है. कंपनी का कहना है कि आज की डिजिटल दुनिया में बहुत से लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं और Emily जैसे AI कंपेनियन उन्हें बिना जजमेंट के बातचीत और साथ देने का अनुभव दे सकते हैं. CES में दिखाए गए डेमो में Emily को एक लंबे समय तक साथ निभाने वाले कंपेनियन की तरह दिखाया गया, न कि सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह.

ऐप कनेक्टिविटी और रिमोट इंटरैक्शन

Emily को Bluetooth के जरिए Lovense ऐप से जोड़ा जा सकता है. इसका मतलब यह है कि यूजर इसके साथ सिर्फ सामने बैठकर ही नहीं, बल्कि दूर रहते हुए भी बातचीत कर सकता है. ऐप के जरिए मैसेज भेजना, AI से चैट करना और यहां तक कि AI-जनरेटेड सेल्फी मंगवाना भी संभव है. ये सेल्फी Emily के फिजिकल लुक से मेल खाने के लिए डिजाइन की जाती हैं, ताकि अनुभव ज्यादा रियल लगे.

पर्सनलाइजेशन पर खास फोकस

Lovense का कहना है कि Emily का व्यक्तित्व और कुछ फिजिकल फीचर्स यूजर की पसंद के हिसाब से कस्टमाइज किए जा सकते हैं. कंपनी ने पर्सनलाइजेशन और एडैप्टेबिलिटी को इस प्रोडक्ट का कोर फीचर बताया है. जितना ज्यादा यूजर बातचीत करेगा, उतना ही AI उस इंसान के व्यवहार और पसंद को समझने लगेगा.

कीमत और लॉन्च प्लान

Lovense के मुताबिक, Emily की कीमत 4,000 से 8,000 डॉलर के बीच हो सकती है. कंपनी 2027 में इसकी शिपिंग शुरू करने की योजना बना रही है. फिलहाल 200 डॉलर देकर इसे प्री-ऑर्डर वेटलिस्ट में बुक किया जा सकता है. Lovense Emily को एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा मानती है, जहां हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मशीन लर्निंग एक साथ मिलकर काम करते हैं.