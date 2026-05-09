Advertisement
trendingNow13210243
Hindi NewsटेकApple का सबसे बड़ा धमाका! पहली बार इतनी गिरी Apple Watch SE 3 की कीमत, हाथ से न निकल जाए मौका

Apple का सबसे बड़ा धमाका! पहली बार इतनी गिरी Apple Watch SE 3 की कीमत, हाथ से न निकल जाए मौका

Croma  ने अपनी “Everything Apple Sale” के दूसरे फेज की शुरुआत कर दी है, जिसमें कई Apple प्रोडक्ट्स पर खास ऑफर्स दिए जा रहे हैं. इस सेल में Apple Watch SE 3 की कीमत में भी कटौती की गई है. अब यह स्मार्टवॉच पहले से कम कीमत में खरीदी जा सकती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 09, 2026, 09:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Croma ने अपनी “Everything Apple Sale” के दूसरे फेज की शुरुआत कर दी है
Croma ने अपनी “Everything Apple Sale” के दूसरे फेज की शुरुआत कर दी है

अगर आप नई Apple Watch खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह सही मौका हो सकता है. Croma ने अपनी “Everything Apple Sale” के दूसरे फेज की शुरुआत कर दी है, जिसमें कई Apple प्रोडक्ट्स पर खास ऑफर्स दिए जा रहे हैं. इस सेल में Apple Watch SE 3 की कीमत में भी कटौती की गई है. अब यह स्मार्टवॉच पहले से कम कीमत में खरीदी जा सकती है. कंपनी के मुताबिक यह सेल 1 मई से 16 मई तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर चलेगी. इस दौरान iPhone, MacBook, iPad, AirPods और Apple Watch जैसे कई प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं.

Apple Watch SE 3 कितने में मिल रही है?

Apple Watch SE 3 की मूल कीमत 25,900 रुपये है, लेकिन सेल के दौरान इसकी प्रभावी शुरुआती कीमत घटकर 23,388 रुपये हो गई है. यानी ग्राहकों को इस स्मार्टवॉच पर सीधा फायदा मिल रहा है. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि अंतिम कीमत शहर, स्टोर उपलब्धता और लागू ऑफर्स के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. ऐसे में खरीदारी से पहले ऑफर्स जरूर चेक करने की सलाह दी जा रही है.

कैसे मिलेगा इतना डिस्काउंट?

Croma इस सेल में ग्राहकों को कई तरह के अतिरिक्त फायदे दे रही है. Apple Watch SE 3 खरीदने वाले यूजर्स को Coupons और बैंक ऑफर्स का लाभ मिलेगा. इसके अलावा Tata Neu Coins के जरिए भी अतिरिक्त बचत की जा सकती है. वहीं HDFC Tata Neu Card इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को कुछ Apple प्रोडक्ट्स पर 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट मिल सकती है. कंपनी आसान EMI ऑप्शन भी दे रही है, जिससे ग्राहक बिना ज्यादा एकमुश्त खर्च किए Apple डिवाइस खरीद सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ Apple Watch नहीं, दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी ऑफर

इस सेल में सिर्फ Apple Watch SE 3 ही नहीं, बल्कि कई दूसरे Apple प्रोडक्ट्स भी कम कीमत में उपलब्ध हैं. Apple iPhone 17 के 256GB मॉडल को एक्सचेंज ऑफर और अन्य बेनिफिट्स के बाद 44,768 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है. वहीं MacBook Air M5 के 13-इंच मॉडल पर भी खास ऑफर दिया जा रहा है. स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए इसकी शुरुआती कीमत 74,619 रुपये रखी गई है. इसके अलावा iPad और AirPods के कुछ मॉडल्स पर भी डिस्काउंट और EMI ऑफर्स उपलब्ध हैं.

Apple Watch SE 3 क्यों है खास?

Apple Watch SE 3 उन यूजर्स के लिए अच्छी मानी जाती है जो प्रीमियम Apple Smartwatch Experience चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते. इसमें Fitness Tracking, Heart Rate Monitoring, Sleep Tracking और Apple Ecosystem का सपोर्ट मिलता है. साथ ही इसकी डिजाइन और Performance भी काफी स्मूद मानी जाती है. अगर कोई पहली बार Apple Watch खरीदने का सोच रहा है, तो SE सीरीज को अक्सर Value for Money विकल्प माना जाता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

appleApple Watch SE 3 priceApple Watch SE 3 discount

Trending news

विजय की पार्टी पर 'फर्जीवाड़े' का आरोप, TVK के खिलाफ थाने पहुंचे दिनाकरन
Tamil Nadu Election results
विजय की पार्टी पर 'फर्जीवाड़े' का आरोप, TVK के खिलाफ थाने पहुंचे दिनाकरन
सबसे छोटी पार्टी सत्ता में, सबसे बड़ी...! विजय की शपथ पर महाजन का भाषण वायरल- Video
Vijay
सबसे छोटी पार्टी सत्ता में, सबसे बड़ी...! विजय की शपथ पर महाजन का भाषण वायरल- Video
19 हजार के लिए बैंक में बहन का कंकाल लेकर पहुंचे थे जीतू, अब अचानक बदल गई जिंदगी
Odisha
19 हजार के लिए बैंक में बहन का कंकाल लेकर पहुंचे थे जीतू, अब अचानक बदल गई जिंदगी
विजय का शपथ ग्रहण फिर टला, 2 MLA वाली पार्टी के नेता ने किया खेल; खुद बनना चाहते CM
Tamil Nadu
विजय का शपथ ग्रहण फिर टला, 2 MLA वाली पार्टी के नेता ने किया खेल; खुद बनना चाहते CM
सुवेंदु अधिकारी क्‍या बंगाल में हिमंता के असम मॉडल की कहानी दोहरा पाएंगे?
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी क्‍या बंगाल में हिमंता के असम मॉडल की कहानी दोहरा पाएंगे?
Tamil Nadu CM Live Updates: क्या TVK के साथ जा रही है VCK? गठबंधन की खिचड़ी के बीच X अकाउंट पर लगा 'ताला', साजिश की आशंका!
Assembly Election 2026
Tamil Nadu CM Live Updates: क्या TVK के साथ जा रही है VCK? गठबंधन की खिचड़ी के बीच X अकाउंट पर लगा 'ताला', साजिश की आशंका!
NS राजा सुब्रमणि बने देश के नए CDS,कृष्णा स्वामीनाथन को मिली नेवी चीफ की जिम्मेदारी
n s raja subramani
NS राजा सुब्रमणि बने देश के नए CDS,कृष्णा स्वामीनाथन को मिली नेवी चीफ की जिम्मेदारी
West Bengal New CM 2026 LIVE: घर से एयरपोर्ट के लिए निकले सुवेंदु अधिकार, 11 बजे होगी ताजपोशी, 5 मंत्री भी लेंगे शपथ
suvendu adhikari
West Bengal New CM 2026 LIVE: घर से एयरपोर्ट के लिए निकले सुवेंदु अधिकार, 11 बजे होगी ताजपोशी, 5 मंत्री भी लेंगे शपथ
पाकिस्तान में फिर घुसेगा 'TARA'! ट्रायल से ही सदमे में आ गया है 'जिन्नालैंड'
India Pakistan News in Hindi
पाकिस्तान में फिर घुसेगा 'TARA'! ट्रायल से ही सदमे में आ गया है 'जिन्नालैंड'
बंगाल को मिलेगा 'अधिकारी' तो तमिलनाडु में होगा 'विजय' का राज, आज रचा जाएगा इतिहास
west bengal news in hindi
बंगाल को मिलेगा 'अधिकारी' तो तमिलनाडु में होगा 'विजय' का राज, आज रचा जाएगा इतिहास