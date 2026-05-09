Apple का सबसे बड़ा धमाका! पहली बार इतनी गिरी Apple Watch SE 3 की कीमत, हाथ से न निकल जाए मौका

अगर आप नई Apple Watch खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह सही मौका हो सकता है. Croma ने अपनी “Everything Apple Sale” के दूसरे फेज की शुरुआत कर दी है, जिसमें कई Apple प्रोडक्ट्स पर खास ऑफर्स दिए जा रहे हैं. इस सेल में Apple Watch SE 3 की कीमत में भी कटौती की गई है. अब यह स्मार्टवॉच पहले से कम कीमत में खरीदी जा सकती है. कंपनी के मुताबिक यह सेल 1 मई से 16 मई तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर चलेगी. इस दौरान iPhone, MacBook, iPad, AirPods और Apple Watch जैसे कई प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं.

Apple Watch SE 3 कितने में मिल रही है?

Apple Watch SE 3 की मूल कीमत 25,900 रुपये है, लेकिन सेल के दौरान इसकी प्रभावी शुरुआती कीमत घटकर 23,388 रुपये हो गई है. यानी ग्राहकों को इस स्मार्टवॉच पर सीधा फायदा मिल रहा है. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि अंतिम कीमत शहर, स्टोर उपलब्धता और लागू ऑफर्स के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. ऐसे में खरीदारी से पहले ऑफर्स जरूर चेक करने की सलाह दी जा रही है.

कैसे मिलेगा इतना डिस्काउंट?

Croma इस सेल में ग्राहकों को कई तरह के अतिरिक्त फायदे दे रही है. Apple Watch SE 3 खरीदने वाले यूजर्स को Coupons और बैंक ऑफर्स का लाभ मिलेगा. इसके अलावा Tata Neu Coins के जरिए भी अतिरिक्त बचत की जा सकती है. वहीं HDFC Tata Neu Card इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को कुछ Apple प्रोडक्ट्स पर 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट मिल सकती है. कंपनी आसान EMI ऑप्शन भी दे रही है, जिससे ग्राहक बिना ज्यादा एकमुश्त खर्च किए Apple डिवाइस खरीद सकते हैं.

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सिर्फ Apple Watch नहीं, दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी ऑफर

इस सेल में सिर्फ Apple Watch SE 3 ही नहीं, बल्कि कई दूसरे Apple प्रोडक्ट्स भी कम कीमत में उपलब्ध हैं. Apple iPhone 17 के 256GB मॉडल को एक्सचेंज ऑफर और अन्य बेनिफिट्स के बाद 44,768 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है. वहीं MacBook Air M5 के 13-इंच मॉडल पर भी खास ऑफर दिया जा रहा है. स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए इसकी शुरुआती कीमत 74,619 रुपये रखी गई है. इसके अलावा iPad और AirPods के कुछ मॉडल्स पर भी डिस्काउंट और EMI ऑफर्स उपलब्ध हैं.

Apple Watch SE 3 क्यों है खास?

Apple Watch SE 3 उन यूजर्स के लिए अच्छी मानी जाती है जो प्रीमियम Apple Smartwatch Experience चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते. इसमें Fitness Tracking, Heart Rate Monitoring, Sleep Tracking और Apple Ecosystem का सपोर्ट मिलता है. साथ ही इसकी डिजाइन और Performance भी काफी स्मूद मानी जाती है. अगर कोई पहली बार Apple Watch खरीदने का सोच रहा है, तो SE सीरीज को अक्सर Value for Money विकल्प माना जाता है.