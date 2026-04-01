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Hindi NewsटेकLPG सिलेंडर बुक करने से पहले सावधान! एक गलती और खाली हो जाएगा बैंक खाता, सरकार ने बताया पूरा सच

LPG सिलेंडर बुक करने से पहले सावधान! एक गलती और खाली हो जाएगा बैंक खाता, सरकार ने बताया पूरा सच

LPG सिलेंडर की कमी के नाम पर जालसाज फर्जी लिंक और QR कोड भेजकर लोगों को ठग रहे हैं. सरकार ने चेतावनी दी है कि बुकिंग केवल आधिकारिक ऐप या वेबसाइट से ही करें और किसी के साथ OTP या बैंक डिटेल्स साझा न करें.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 01, 2026, 06:51 AM IST
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भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है.
भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है.

देश के कुछ हिस्सों में LPG (गैस सिलेंडर) की कमी की खबरों के बीच अब एक नया साइबर स्कैम तेजी से फैल रहा है. भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है. सरकार ने बताया कि ठग लोग गैस की कमी का डर फैलाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं. ये लोग यूजर्स को जल्दी-जल्दी बुकिंग करने के लिए मजबूर करते हैं और इसी जल्दबाजी में उनसे पैसे या निजी जानकारी निकलवा लेते हैं. यह चेतावनी CyberDost के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई, जिसमें एक इन्फोग्राफिक के जरिए बताया गया कि यह स्कैम कैसे काम करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

कैसे काम करता है LPG बुकिंग स्कैम

सरकारी एडवाइजरी के मुताबिक, स्कैमर्स लोगों के मन में गैस सिलेंडर की कमी का डर पैदा करते हैं. इसके बाद वे SMS, WhatsApp या सोशल मीडिया के जरिए मैसेज भेजते हैं, जिनमें लिखा होता है कि तुरंत LPG बुक करना जरूरी है या फिर कोई खास डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है. इन मैसेज में ऐसे लिंक दिए जाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली बुकिंग वेबसाइट जैसे लगते हैं. कई बार यूजर्स को किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, जो असल में फेक APK फाइल होती है. कुछ मामलों में QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने को कहा जाता है. जैसे ही यूजर इन लिंक या ऐप के जरिए आगे बढ़ता है, ठग उनसे OTP, PIN या बैंक डिटेल्स मांग लेते हैं. क्योंकि ये प्लेटफॉर्म काफी असली जैसे दिखते हैं, इसलिए लोग आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं.

 

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इन संकेतों से पहचानें स्कैम

सरकार ने कुछ ऐसे संकेत बताए हैं, जिनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि मैसेज फर्जी है या नहीं. अगर आपको कोई मैसेज गैस की कमी का हवाला देकर तुरंत बुकिंग करने के लिए दबाव बना रहा है, तो सतर्क हो जाएं. इसी तरह अगर कोई लिंक आपको किसी अनजान या अनऑफिशियल वेबसाइट पर ले जा रहा है, तो उसे क्लिक करने से बचें. APK फाइल डाउनलोड करने या QR कोड स्कैन करने का दबाव भी स्कैम का बड़ा संकेत है. सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई आपसे OTP, PIN या बैंक डिटेल्स मांगता है, तो समझ लीजिए कि यह धोखाधड़ी है.

कैसे रहें सुरक्षित

इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप LPG सिलेंडर की बुकिंग सिर्फ आधिकारिक ऐप या वेबसाइट के जरिए ही करें. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और ऐप डाउनलोड करने के लिए केवल Google Play Store या Apple App Store का ही इस्तेमाल करें. इसके अलावा, कभी भी अपना OTP, PIN या बैंक से जुड़ी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें. अगर आपको कोई संदिग्ध मैसेज मिलता है, तो पहले अपने गैस सर्विस प्रोवाइडर से सीधे संपर्क करके उसकी पुष्टि जरूर कर लें. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है, इसलिए किसी भी जल्दबाजी में फैसला लेने से पहले हमेशा जानकारी को वेरिफाई करना जरूरी है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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