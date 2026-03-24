LPG Cylinder: गैस सिलेंडर के नाम पर वसूली और डिलीवरी में देरी? घर बैठे ऐसे करें शिकायत, मिनटों में होगा समाधान!

LPG cylinder Complaint: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण दुनिया भर के कई देशों में तेल और गैस सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है. भारत में भी गैस सिलेंडर को लेकर लोग चिंतित हैं. आज के समय में जब गैस सिलेंडर हर घर की जरूरत बन गया होतो इसकी कमी की चिंता वाकई हैरान कर देने वाली है. इसी बीच एक और दिक्कत सामने आ रही है, जिसने यूजर्स की परेशानी और बढ़ा दी है. कई लोगों का कहना है कि सिलेंडर लेते समय उनसे तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं कुछ मामलों में बिना सिलेंडर दिए ही रिकॉर्ड में उसे डिलीवर दिखा दिया जाता है. यानी एक तरफ जहां एलपीजी को लेकर दिक्कतें हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस स्थिति का गलत फायदा उठाकर यूजर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

ऐसे मौकों पर ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए और शिकायत कहां करानी चाहिए. अगर आप भी इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको आसान तरीके से बताएंगे कि ज्यादा पैसे वसूले जाने या डिलीवरी में देरी होने पर आप कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं, जिससे आप अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सकें.



एक्स्ट्रा पैसे मांगना है गलत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गैस सिलेंडर की कीमत ऑयल कंपनी और सरकार मिलकर तय करती है. इसमें डिलीवरी चार्ज भी शामिल होता है. तो अगर अब से आपसे डिलीवरी बॉय तय कीमत से ज्यादा पैसा मांगे तो यह पूरी तरह से गलता है. आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

अब जानिए कहां करें शिकायत

अगर आपसे ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं या गैस सिलेंडर समय पर नहीं पहुंच रहा है तो आप कई तरीकों से इसकी शिकायत कर सकते हैं. सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी से सीधे बात करें क्योंकि कई बार समस्या वहीं तुरंत सुलझ जाती है. अगर एजेंसी पर परेशानी का हल नहीं मिलता है तो आप संबंधित गैस कंपनी के कस्टमर केयर में अपनी शिकायत कर सकते हैं. इसके साथ ही आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के जरिए भी अपनी बात रख सकते हैं जहां आपकी शिकायत को दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाती है. आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन शिकायत करना भी बहुत आसान हो गया है इसलिए आप संबंधित पोर्टल पर जाकर जल्दी और सुविधाजनक तरीके से अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं.

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ऑनलाइन शिकायत भी है ऑप्शन

अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप ऑनलाइन शिकायत करें, इसके लिए आप Indane, Bharat Gas, HP Gas की वेबसाइट पर जाकर कस्टमर केयर सेक्शन में शिकायत कर सकते हैं. साथ ही उपभोक्ता हेल्पलाइन की वेबसाइट या ऐप के जरिए भी आप अपनी समस्या लिखकर सबमिट कर सकते हैं.

टोल-फ्री नंबर

वहीं अगर आप ऑनलाइन शिकायत भी नहीं करना चाहते हैं तो आप गैस कंपनियों के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं. Indane Gas हेल्पलाइन नंबर 1800-233-3555, HP Gas हेल्पलाइन: 1800-233-3555 और Bharat Gas हेल्पलाइन: 1800-22-4344 पर कॉल कर आप अपनी बुकिंग नंबर और समस्या की जानकारी दे सकते हैं.

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ये जानकारी देना न भूलें

जब भी आप शिकायत करें तो अपनी कंज्यूमर आईडी, बुकिंग नंबर और समस्या की पूरी जानकारी कस्टमर केयर के साथ साझा करें. साथ ही अगर आपके पास कोई मैसेज, बिल या स्क्रीनशॉट हो तो उसे डिलीट न करं. इससे आपकी शिकायत जल्दी और सही तरीके से सुलझाई जा सकती है.

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