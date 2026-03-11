Advertisement
trendingNow13137009
Hindi Newsटेकअरे छोड़िए LPG Cylinder... ये 5 देसी जुगाड़ बचाएंगे आपका पैसा और टाइम, बिना सिलेंडर चलेगा चूल्हा-चौका

अरे छोड़िए LPG Cylinder... ये 5 'देसी जुगाड़' बचाएंगे आपका पैसा और टाइम, बिना सिलेंडर चलेगा चूल्हा-चौका

LPG Crisis Fears: इंडिया के ज्यादातर घरों में किचन बिना गैस के नहीं चलता, लेकिन सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड रहना अब 'रिस्की' हो गया है. इसीलिए लोग अब ऐसे बैकअप ढूंढ रहे हैं जो बजट में भी हों और लाइफ भी आसान बना दें.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 11, 2026, 02:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरे छोड़िए LPG Cylinder... ये 5 'देसी जुगाड़' बचाएंगे आपका पैसा और टाइम, बिना सिलेंडर चलेगा चूल्हा-चौका

LPG Crisis Fears: मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच LPG सिलेंडर को लेकर काफी हल्ला मचा हुआ है. लोगों में डिलीवरी लेट होने के डर के साथ-साथ ये भी खौफ है कि गैस खत्म हो गई तो क्या होगा. इंडिया के ज्यादातर घरों में किचन बिना गैस के नहीं चलता, लेकिन सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड रहना अब 'रिस्की' हो गया है. इसीलिए लोग अब ऐसे बैकअप ढूंढ रहे हैं जो बजट में भी हों और लाइफ भी आसान बना दें.

LPG की टेंशन क्यों बढ़ रही है?
ग्लोबल मार्केट में एनर्जी के दाम बढ़ने से सिलेंडर महंगे हो रहे हैं. कई बार भारी डिमांड की वजह से रीफिल आने में हफ्तों लग जाते हैं. ऐसे में अगर आप कोई छोटा फूड स्टार्टअप चला रहे हैं या घर पर अकेले रहते हैं, तो गैस खत्म होना मतलब 'काम ठप'. इसीलिए स्मार्ट कुकिंग ऑप्शन्स की डिमांड बढ़ रही है.

इंडक्शन कुकटॉप: सुपर फास्ट और कूल
लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंडक्शन. ये बिजली से चलता है और 'इलेक्ट्रोमैग्नेटिक' टेक्नोलॉजी की वजह से बर्तन को सीधे गरम करता है. गैस के मुकाबले इसमें खाना बहुत जल्दी पकता है. इसमें टेम्परेचर कंट्रोल, टाइमर और ऑटो-कट जैसे फीचर्स होते हैं, जो इसे सेफ और स्मार्ट बनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर: 'ऑल-इन-वन' गैजेट
अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर आपके लिए 'लाइफसेवर' है. इसमें दाल, चावल, बिरयानी और सूप सब एक ही मशीन में बन जाता है. सबसे बढ़िया बात? इसे बार-बार चेक नहीं करना पड़ता. बस मोड सेट करो और अपना दूसरा काम करो, खाना अपने आप तैयार हो जाएगा.

सोलर कुकर: फ्री की धूप, फ्री का खाना
अगर आप 'Eco-friendly' लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो सोलर कुकर ट्राई करें. इसमें न बिजली का बिल आता है और न गैस की जरूरत. बस धूप में रखो और खाना पकने दो. हालांकि ये थोड़ा स्लो है, पर उन इलाकों के लिए बेस्ट है जहां धूप अच्छी आती है.

बायोगैस: कचरे से काम बनेगा!
अगर आपके पास बगीचा या खेत है, तो छोटा बायोगैस प्लांट लगाना एक स्मार्ट आइडिया है. किचन के वेस्ट से आप खुद की गैस बना सकते हैं. इससे कचरा भी ठिकाने लग जाता है और LPG का खर्च भी बचता है.

एयर फ्रायर और माइक्रोवेव: क्विक बाइट्स के लिए
ये पूरी तरह गैस की जगह तो नहीं ले सकते, पर छोटे-मोटे कामों के लिए परफेक्ट हैं. खाना गरम करना हो या 'हेल्दी' फ्राइज बनाने हों, एयर फ्रायर सबसे कूल गैजेट है. इससे गैस की खपत भी कम होती है और खाना टेस्टी भी बनता है.

बैकअप प्लान क्यों है जरूरी?
सिर्फ गैस सिलेंडर पर डिपेंड रहना पुराना तरीका है. अपनी किचन को 'स्मार्ट' बनाने के लिए इंडक्शन या इलेक्ट्रिक कुकर जैसा एक बैकअप ज़रूर रखें. इससे सप्लाई रुकने या दाम बढ़ने पर आपकी लाइफ और कुकिंग नहीं रुकेगी.

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा क‍ि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है. सरकार की तरफ से हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. सरकार की तरफ से एलपीजी और पेट्रोल की सप्‍लाई को बि‍ना क‍िसी संकट जारी रखने के ल‍िए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

LPGLPG CylinderLPG CrisisLPG alternatives

Trending news

भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
Russian Oil
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार