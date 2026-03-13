मिडिल ईस्ट की आग ने बुझाया भारतीय किचन का चूल्हा, कैंसिल हो रहे Swiggy-Zomato के ऑर्डर, होटल-ढाबे बंद, क्लाउड किचन ठप

Trending Photos
LPG crisis India: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और तनाव का असर अब भारत के फूड डिलीवरी सेक्टर पर भी दिखने लगा है. गैस सप्लाई में आई कमी की वजह से देश में LPG संकट पैदा हो गया है, जिसका सीधा असर ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर पड़ रहा है. गिग और प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन के अनुसार, कई डिलीवरी पार्टनर्स को पहले की तुलना में बहुत कम ऑर्डर मिल रहे हैं. इससे उनकी रोजमर्रा की कमाई पर बड़ा असर पड़ा है और हजारों डिलीवरी वर्कर्स आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है. सरकार की तरफ से हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. सरकार की तरफ से एलपीजी और पेट्रोल की सप्लाई को बिना किसी संकट जारी रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है.
गिग वर्कर्स की कमाई पर बड़ा असर
इस संकट का सबसे ज्यादा असर फूड डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स पर पड़ा है. यूनियन का कहना है कि पहले जो डिलीवरी पार्टनर रोजाना लगभग 30 ऑर्डर तक पूरे कर लेते थे, अब उन्हें मुश्किल से 5 से 10 ऑर्डर ही मिल पा रहे हैं. ऑर्डर में इतनी बड़ी गिरावट का मतलब है कि उनकी रोज की कमाई भी काफी कम हो गई है.
गिग वर्कर्स की कमाई आमतौर पर प्रति ऑर्डर मिलने वाले इंसेंटिव और डिलीवरी फीस पर निर्भर करती है. ऐसे में जब ऑर्डर कम हो जाते हैं, तो उनकी आय सीधे घट जाती है. यूनियन का कहना है कि यह स्थिति धीरे-धीरे गिग वर्कर्स के लिए आजीविका संकट में बदल रही है.
रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन भी मुश्किल में
LPG की कमी का असर सिर्फ डिलीवरी वर्कर्स तक सीमित नहीं है. कई रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन भी इस संकट से जूझ रहे हैं. इन व्यवसायों का संचालन कमर्शियल LPG सिलेंडर पर निर्भर करता है, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से कई जगहों पर गैस मिलना मुश्किल हो गया है.
इस स्थिति में कई रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लाउड किचन, कैटरिंग सर्विस और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को अपना काम बंद करना पड़ा है या फिर सीमित स्तर पर चलाना पड़ रहा है. जब खाना बनाने वाले व्यवसाय कम हो जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से फूड डिलीवरी ऐप्स पर ऑर्डर भी घट जाते हैं. कुछ इलाकों में तो ऑर्डर 50 से 60 प्रतिशत तक कम होने की बात सामने आई है.
पूरी फूड सप्लाई चेन पर असर
यह संकट सिर्फ डिलीवरी पार्टनर्स या रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी फूड सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है. रेस्टोरेंट के किचन स्टाफ, क्लाउड किचन के कर्मचारी और वे ड्राइवर जो रेस्टोरेंट से जुड़ी डिलीवरी या ट्रांसपोर्ट से अतिरिक्त कमाई करते थे, सभी इस स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं. जब रेस्टोरेंट कम काम करते हैं या बंद हो जाते हैं, तो इससे जुड़े कई छोटे-बड़े रोजगार भी प्रभावित हो जाते हैं. यही वजह है कि इस संकट का असर धीरे-धीरे पूरे फूड सर्विस सेक्टर में फैलता दिख रहा है.
बढ़ता आर्थिक दबाव और चिंतित परिवार
गिग वर्कर्स यूनियन के अनुसार, इस स्थिति के कारण कई डिलीवरी पार्टनर्स गंभीर आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं. कई लोग यूनियन से संपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वे अपने रोजमर्रा के खर्च तक पूरे नहीं कर पा रहे हैं. दिल्ली के एक डिलीवरी वर्कर ने बताया कि पहले उसे रोजाना लगभग 30 ऑर्डर मिल जाते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 5 से 10 के बीच रह गई है. इतना ही नहीं, कुछ मामलों में प्लेटफॉर्म की तरफ से कम एक्टिविटी होने पर आईडी डीएक्टिवेट करने की चेतावनी भी दी जा रही है, जिससे वर्कर्स की चिंता और बढ़ गई है.
एक करोड़ लोगों पर पड़ सकता है असर
अगर LPG संकट लंबे समय तक जारी रहता है, तो इसका असर और ज्यादा गंभीर हो सकता है. यूनियन का अनुमान है कि गिग इकॉनमी और फूड सर्विस सेक्टर से जुड़े करीब एक करोड़ लोग इस स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं. इसमें सिर्फ डिलीवरी पार्टनर्स ही नहीं, बल्कि क्लाउड किचन के कर्मचारी, रेस्टोरेंट स्टाफ और वे ड्राइवर भी शामिल हैं जो फूड डिलीवरी से जुड़ी कमाई पर निर्भर रहते हैं. जब तक गैस सप्लाई सामान्य नहीं होती और अंतरराष्ट्रीय तनाव कम नहीं होता, तब तक भारत के फूड डिलीवरी सेक्टर और इससे जुड़े लाखों कामगारों के लिए हालात चुनौतीपूर्ण बने रह सकते हैं.