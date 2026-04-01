अरे छोड़िए LPG का रोना... सूखे पत्तों से बनेगी गैस, IIT बॉम्बे का जुगाड़ देख चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

देश में LPG की सप्लाई को लेकर चिंता के बीच Indian Institute of Technology Bombay (IIT बॉम्बे) की एक खास तकनीक चर्चा में है. इस तकनीक के जरिए सूखे पत्तों को कुकिंग गैस में बदला जा रहा है, जिससे कैंपस में LPG की खपत 30 से 40 प्रतिशत तक कम हो गई है. यह इनोवेशन ऐसे समय में सामने आया है जब कई इलाकों में गैस की कमी को लेकर लोग घबराहट में ज्यादा बुकिंग कर रहे हैं. IIT बॉम्बे ने बताया कि यह तकनीक पिछले लगभग 10 साल से कैंपस में इस्तेमाल हो रही है और स्टाफ कैंटीन में अब काफी कम LPG में भी खाना आसानी से पकाया जा रहा है.

शुरुआती चुनौतियां

इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2014 में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर Sanjay Mahajani ने की थी. हालांकि शुरुआत में इस तकनीक को कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. भारत में मिलने वाला बायोमास जलाने पर “क्लिंकर” नाम का ठोस पदार्थ बनाता है, जो मशीन को जाम कर देता था. इसके अलावा, सिस्टम से काफी देर तक धुआं भी निकलता था, जो लगभग 30 मिनट तक बना रहता था. इन समस्याओं के बावजूद टीम ने हार नहीं मानी और लगातार रिसर्च जारी रखी. आखिरकार 2016 में एक पेटेंटेड गैसीफायर तैयार किया गया, जिसने क्लिंकर बनने की समस्या को लगभग 100 गुना तक कम कर दिया. इससे सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद और असरदार बन गया.

कैसे काम करती है 'Leaf-to-Gas' टेक्नोलॉजी

इस तकनीक का बेस है बायोमास गैसीफिकेशन. सबसे पहले सूखे पत्तों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पेलेट (pellets) बनाया जाता है. इसके बाद इन पेलेट्स को कम ऑक्सीजन वाले चेंबर में गर्म किया जाता है. इस प्रोसेस में पायरोलिसिस और गैसीफिकेशन होता है, जिससे एक खास तरह की गैस निकलती है.

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यह गैस आसानी से जलती है और एक स्थिर लौ (flame) देती है, जो खाना पकाने के लिए बिल्कुल सही होती है. साल 2017 में इस प्रोजेक्ट से Sandeep Kumar भी जुड़े, जिन्होंने एक एडवांस बर्नर डिजाइन करने में मदद की और इस तकनीक को पेटेंट कराने में अहम भूमिका निभाई.

प्रोफेसर ने बताया फायदा और प्रोसेस

प्रोफेसर महाजनी के अनुसार, यह आइडिया कैंपस में हर साल जमा होने वाले सूखे पत्तों की बड़ी मात्रा को देखकर आया. उन्होंने सोचा कि क्यों न इस वेस्ट को ही एनर्जी में बदला जाए और इसे कुकिंग जैसे कामों में इस्तेमाल किया जाए. उन्होंने बताया कि सूखे पत्तों और टहनियों को पहले कंप्रेस करके पेलेट बनाया जाता है, फिर इसे खास गैसीफायर में डाला जाता है.

इस सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें धुएं और प्रदूषण को काफी कम किया जा सके. इस प्रक्रिया से “प्रोड्यूसर गैस” बनती है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसे तत्व होते हैं. यह गैस बहुत तेजी से जलती है और कम प्रदूषण करती है. इससे पैदा हुई ऊर्जा से भाप (steam) बनाई जाती है, जो कैंटीन में खाना पकाने और अन्य कामों में इस्तेमाल होती है.

कितनी है बचत और आगे की योजना

फिलहाल IIT बॉम्बे की स्टाफ कैंटीन इस तकनीक के जरिए करीब 60 प्रतिशत थर्मल एफिशिएंसी हासिल कर रही है. साथ ही, प्रदूषण स्तर भी काफी कम है, जो 20 पार्ट्स पर मिलियन से नीचे रहता है. LPG की खपत कम होने से न सिर्फ खर्च में बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण पर भी अच्छा असर पड़ रहा है.

इस तकनीक को अब Infixen Energy को लाइसेंस दिया गया है, जो इसे बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी कर रही है. अगर इसे बड़े हॉस्टल और अन्य जगहों पर लागू किया जाता है, तो हर साल करीब 50 लाख रुपये की बचत हो सकती है. इसके साथ ही लगभग 90 टन LPG की जरूरत कम होगी और 300 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में भी कमी आ सकती है.