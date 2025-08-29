सिर्फ एक 'Hi' मैसेज और गैस सिलेंडर बुकिंग कंफर्म, जानें WhatsApp का नया तरीका

WhatsApp LPG Booking: डिजिटल होती इस दुनिया में अब रोजमर्रा के काम भी मिनटों में पूरे हो जाते हैं. जिस काम के लिए पहले लाइन लगानी पड़ती थी अब वो काम फोन और लैपटॉप से घर बैठे मिनटों में हो जा रहे हैं. इसी तरह अब LPG सिलेंडर बुक करना और भी आसान हो गया है. अब आप घर बैठे WhatsApp से भी अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी ऐप इंस्टॉल करने या लंबा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. बस अपने फोन में जरूरी नंबर सेव करें और मैसेज भेजते ही आप अपने सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे. आइए जानते हैं पूरी डिटेल

तुरंत सेव कर लें ये नंबर

अब आप मात्र WhatsApp पर मैसेज कर सिलेंडर बुक कर सकते हैं. बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा और आपका गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा. इसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोवाइडर के WhatsApp नंबर को फोन में सेव करना होगा. अगर आपका एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइडर हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, तो 9222201122 यह नंबर सेव कर सकते हैं. इसी तरह इण्डेन का WhatsApp नंबर 7588888824 है, इसे अपने फोन में सेव कर लें. वहीं अगर आपका सिलेंडर Bharat Gas का है तो आप 1800224344 को सेव कर सकते हैं.

वइस तरह करें बुकिंग

इसके लिए आप जिस भी एलपीजी गैस कंपनी के ग्राहक हैं उसका नंबर अपने फोन में सेव कर लें. अब WhatsApp पर चैट ऑपन करें. सबसे पहले अपने प्रोवाइडर को एक Hi मैसेज करें. इसके रिप्लाई में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे. उन विकल्पों में से बुकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपने कस्टमर आईडी लिख दें. कंफर्म करने के बाद आपकी सिलेंडर बुकिंग पूरी हो जाएगी और आपको तुरंत कंफर्मेशन मैसेज भी मिल जाएगा.

अब जानिए क्या है फायदा

वैसे आप सिलेंडर बुक करने के लिए अपने प्रोवाइडर को कॉल कर सकते हैं, लेकिन WhatsApp से बुकिंग करने के कई फायदे हैं. कभी-कभी कॉल करना मुश्किल हो सकता है, ऐसे में WhatsApp से बुक करना काफी आसान होता है. इसके लिए जरूरी नहीं कि आपका नंबर रिचार्ज हो, अगर आपके पास इंटरनेट, जैसे WiFi, है तो आप आराम से गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं. साथ ही WhatsApp के जरिए अपने प्रोवाइडर से जुड़े रहने पर आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं और अपडेट्स भी समय-समय पर सीधे मैसेज के रूप में मिलते रहते हैं.

