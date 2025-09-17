कैसे एक ऐप ने स्टारबक्स को उखाड़ फेंका चीन से? अब उसके ही 'घर' में घुसकर मचाई तबाही

Luckin Coffee US expansion: चीन की कॉफी चेन Luckin Coffee ने स्टारबक्स को पीछे छोड़कर अपने देश की सबसे बड़ी कॉफी चेन का ताज अपने नाम कर लिया है. अब कंपनी अमेरिका में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है. DailyMail की रिपोर्ट के अनुसार, Luckin Coffee ने मई 2025 में न्यूयॉर्क में अपना पहला स्टोर खोला और अब तक शहर में पांच स्टोर शुरू कर दिए हैं.

ऐप-फर्स्ट स्ट्रैटेजी

Luckin Coffee का सबसे बड़ा आकर्षण इसका कैशियर-फ्री मॉडल है. यहां ग्राहक सीधे स्टोर पर ऑर्डर नहीं कर सकते. उन्हें कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए ही ऑर्डर करना होता है और फिर काउंटर से ड्रिंक कलेक्ट करना होता है. इस तरह का डिजिटल-फर्स्ट मॉडल युवा पीढ़ी को खासा पसंद आ रहा है.

डिस्काउंट और ऑफर्स से ग्राहकों को लुभाना

कंपनी अपने ग्राहकों को भारी छूट देकर जोड़ रही है. ऐप के जरिए मिलने वाले कूपन और कोड से लोग मेन्यू प्राइस पर 30% से 50% तक की छूट पा रहे हैं. इसके अलावा, स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करने के लिए कंपनी फ्री टोट बैग्स और 1 डॉलर से कम कीमत में ड्रिंक जैसी स्कीमें भी चला रही है.

यह वही स्ट्रैटेजी है जिसने Luckin Coffee को चीन में स्टारबक्स से आगे निकलने में मदद की थी. सोशल मीडिया, खासकर TikTok प्रमोशन के जरिए कंपनी ने युवाओं को अपनी ओर खींचा.

क्या टिक पाएगा यह बिजनेस मॉडल?

हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में Luckin Coffee को चुनौती मिल सकती है. बिजनेस मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लंबे समय तक इतने बड़े डिस्काउंट्स टिकाऊ नहीं होते.

Bernstein के रिसर्च एनालिस्ट डैनिलो गारगिउलो के अनुसार, “Luckin का फोकस इस समय सिर्फ ब्रांड को पहचान दिलाने पर है. इसके लिए कंपनी छोटे-छोटे घाटे भी उठा रही है.” वहीं दूसरी ओर, स्टारबक्स की स्ट्रैटेजी अलग है. वह शुरुआत से ही हर स्टोर पर कम से कम 15% प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखने पर ध्यान देती है.

Starbucks CEO की प्रतिक्रिया

Business Insider की रिपोर्ट के अनुसार, स्टारबक्स के CEO ब्रायन निकोल ने Luckin Coffee की स्ट्रैटेजी पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “Luckin ने अपने ऐप को बिजनेस से जोड़ने में अच्छा काम किया है. लेकिन यह अप्रोच हमारे लिए सही नहीं है.” हालांकि उन्होंने Luckin की तेजी से प्रोडक्ट इनोवेशन करने की स्ट्रैटेजी की तारीफ भी की. निकोल के अनुसार, “उनके प्रोडक्ट इनोवेशन की स्पीड वाकई में सराहनीय है और यह हमें भी फ्लेवर्स और ड्रिंक कॉम्बिनेशन्स में कॉम्प्लेसेंट न होने का मैसेज देती है.”

FAQs

प्रश्न 1: Luckin Coffee ने अमेरिका में अपना पहला स्टोर कब खोला?

उत्तर: मई 2025 में न्यूयॉर्क में पहला स्टोर खोला.

प्रश्न 2: Luckin Coffee की खास स्ट्रैटेजी क्या है?

उत्तर: कैशियर-फ्री मॉडल और ऐप-फर्स्ट ऑर्डरिंग सिस्टम.

प्रश्न 3: ग्राहक को कितनी छूट मिलती है?

उत्तर: ऐप कूपन और कोड से 30% से 50% तक डिस्काउंट.

प्रश्न 4: स्टारबक्स के CEO ने Luckin Coffee के बारे में क्या कहा?

उत्तर: उन्होंने Luckin के ऐप-फर्स्ट मॉडल को “दिलचस्प” बताया और प्रोडक्ट इनोवेशन की तारीफ की.

प्रश्न 5: क्या अमेरिकी मार्केट में Luckin की स्ट्रैटेजी टिकाऊ होगी?

उत्तर: एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय तक बड़े डिस्काउंट्स टिकाऊ नहीं रहेंगे.