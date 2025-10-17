Free Fire के चक्कर में गई 13 साल के मासूम की जान, घंटों तक खेलता रहा गेम और फिर...

Child Dies Playing Game: हाल ही में खबर सामने आई है कि कई युवा गेमर्स की ज्यादा टाइम तक गेम खेलने से या तुरंत बाद अचानक से मौत हो गई है. इसे 'सडन गेमर डेथ' कहा जाता है. यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की इंटरनल हेल्थ से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जो ज्यादा गेमिंग करने से होती है. ऐसा ही एक घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 13 साल के एक बच्चे के साथ हुई है. उसकी फ्री फायर गेम खेलते-खेलते अचानक से मौत हो गई है.

जानिए पूरी घटना

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 13 साल के विवेक की फोन पर फ्री फायर गेम खेलते समय अचानक से मौत हो गई. परिवार के मुताबिक, विवेक को गेम खेलने की लत लगी हुई थी. वह बुधवार को घर पर अकेला था. विवेक की बहन के मुताबिक, वह बिस्तर पर मृत पाया गया जबकि फोन पर फ्री फायर गेम चल रहा था. डॉक्टरों ने इसे 'सडन गेमर डेथ' का मामला बताया है. इस तरह की घटना में गेम खेलते वक्त गेमर की अचानक से मौत हो जाती है.

'सडन गेमर डेथ' क्या है?

सडन गेमर डेथ उन मौतों को कहा जाता है जो बिना किसी दुर्घटना या हिंसा के लगातार और हद से ज्यादा गेम्स खेलते वक्त होती हैं. अमेरिका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च के मुताबिक, ग्लोबल लेवल पर ऐसे लगभग 24 मामले सामने आए है. जिसमें लोग लंबे समय तक गेम खेलने से मौत का शिकार हो गए.

1982 में एक मौत और बाकी की 23 मौत 2002 से 2021 के बीच में हुई है. इन घटनाओं में ज्यादातर पुरुष शिकार हुए थे. इस मामले में मरने वाले 11 से 40 साल की उम्र के बीच के लोग थे. सडन गेमर डेथ के ज्यादातर मामले दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से आए है.

इन अचानक मौत के पीछे कारण क्या हैं?

ये अचानक से हुई मौत खराब आदतों और शारीरिक समस्याओं की वजह से होती है, जिन्हें गेमर घंटों गेमिंग के समय अनदेखा कर देते है. गेमिंग खेलते वक्त ज्यादातर लोग घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं. जिससे लोगों का ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाता है और शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ता है. यह माना जाता है कि बीच में ब्रेक लेने से काफी फर्क पड़ता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, छोटे-छोटे ब्रेक लेने से शरीर पर पड़ रहे हैं इस दबाव में ज्यादा कमी नहीं आती है.

सुरक्षित रहने का तरीका

ध्यान दें कि मौत गेमिंग के कारण नहीं होती, बल्कि हद से ज्यादा और गलत आदतों से होती है. सुरक्षित रहने के लिए आप बीच-बीच में ब्रेक लें सकते हैं. हर 60 मिनट के बाद उठकर थोड़ा चलें और फिरें. शरीर की मूवमेंट करें. नींद पूरी करें और खूब पानी पिएं. डेली 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें.