सुबह 5:30 बजे उठकर 30 साल की उम्र में अरबपति बनी ये महिला, 996 फॉर्मूला लगाकर बनाई ₹21,90,74,36,70,000 की कंपनी

लूसी का शेड्यूल बेहद सख्त है. वह सुबह 5:30 बजे उठती हैं, जिम में Barry’s Bootcamp की लगातार वर्कआउट क्लास करती हैं और सीधे काम पर लग जाती हैं. लूसी का कहना है कि अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर अपनी कंपनी को सफल बनाना चाहता है, तो उसे शुरूआती दिनों में 90 घंटे प्रति हफ्ता काम करना ही होगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:03 AM IST
सिर्फ 30 साल की उम्र में लूसी गुओ (Lucy Guo) ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी नहीं कर पाते. 2024 की शुरुआत में उनका नेटवर्थ करीब 1.3 बिलियन डॉलर पहुंच गया. इसका बड़ा कारण था उनकी कंपनी Scale AI में हिस्सेदारी, जिसे उन्होंने 2016 में सह-स्थापना की थी. Meta के बड़े निवेश के बाद कंपनी की वैल्यू 25 बिलियन डॉलर हो गई और लूसी दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ-मेड वुमन बिलियनेयर बन गईं. लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ लग्जरी या आराम पर नहीं टिकी है. इसके उलट, लूसी का मानना है कि स्टार्टअप बनाने वालों को शुरुआती दिनों में कम से कम 90 घंटे प्रति हफ्ता काम करना चाहिए.

सुबह 5:30 बजे उठना और लंच छोड़ना
लूसी का शेड्यूल बेहद सख्त है. वह सुबह 5:30 बजे उठती हैं, जिम में Barry’s Bootcamp की लगातार वर्कआउट क्लास करती हैं और सीधे काम पर लग जाती हैं. उनके दिन में लंच के लिए जगह नहीं होती, बल्कि वह स्नैक्स खाकर ही मीटिंग्स करती रहती हैं ताकि काम का फ्लो न रुके. उनका कहना है कि ज्यादातर लोग काम और लाइफ बैलेंस रख सकते हैं अगर वे फालतू चीजें जैसे टीवी देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना छोड़ दें. वीकेंड पर भी वह पूरी तरह फ्री नहीं रहतीं. हां, एक दिन में सिर्फ दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक का समय वह दोस्तों के लिए रखती हैं. बाकी समय काम में ही बीतता है.

कोडिंग करने वाली लड़की से अरबपति तक का सफर
कैलिफोर्निया में चीनी मूल के परिवार में जन्मी लूसी ने किशोरावस्था में ही कोडिंग शुरू कर दी थी. उन्होंने ऑनलाइन Neopets गेम से वर्चुअल सामान बेचकर पैसे कमाए. बाद में Carnegie Mellon University से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू की, लेकिन जल्दी ही पढ़ाई छोड़कर Thiel Fellowship जॉइन कर लिया.

उन्होंने Facebook में इंटर्नशिप, Snapchat में डिजाइन रोल (जहां उन्होंने Snap Maps पर काम किया) और Quora में जॉब की. वहीं उनकी मुलाकात Alexandr Wang से हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने Scale AI बनाई. हालांकि 2018 में मतभेदों की वजह से वह कंपनी छोड़ गईं, लेकिन उनके पास मौजूद 5% हिस्सेदारी ने उन्हें अरबपति बना दिया.

90 घंटे के वर्कवीक की फिलॉसफी
लूसी का कहना है कि अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर अपनी कंपनी को सफल बनाना चाहता है, तो उसे शुरूआती दिनों में 90 घंटे प्रति हफ्ता काम करना ही होगा. यह सोच चीन की “996 कल्चर” (सुबह 9 से रात 9, हफ्ते में 6 दिन काम) से मिलती-जुलती है. हालांकि इस विचार से हर कोई सहमत नहीं है. कुछ लोगों का कहना है कि इतनी मेहनत से बर्नआउट (थकान) बढ़ता है और लंबे समय में यह प्रोडक्टिविटी घटाता है.

Scale AI से आगे की यात्रा
लूसी ने Scale AI के बाद भी नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए. 2019 में उन्होंने Backend Capital नाम से वेंचर कैपिटल फर्म लॉन्च की. फिर 2022 में उन्होंने Passes नामक क्रिएटर मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसने अब तक 65 मिलियन डॉलर से ज्यादा फंड जुटा लिया है.

हालाँकि Passes को कानूनी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा. फरवरी में एक केस दर्ज हुआ कि इस प्लेटफॉर्म पर गलत कंटेंट शेयर किया गया, लेकिन लूसी ने इसे “फर्जी आरोप” बताया.

बड़ा सवाल: सफलता मेहनत से या स्मार्ट वर्क से?
लूसी की फिलॉसफी ने स्टार्टअप दुनिया में एक बहस छेड़ दी है—क्या सफलता सिर्फ लंबे घंटे काम करने से आती है, या फिर स्मार्ट वर्क और बैलेंस ज्यादा जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं कि काम के लंबे घंटे ही पैशन और डेडिकेशन का सबूत हैं. वहीं दूसरी ओर, शोध बताते हैं कि अगर काम के घंटे घटाए जाएं तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी और हेल्दी लाइफ मिल सकती है. खुद Bill Gates ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते भविष्य में लोग सिर्फ 2 दिन का वर्कवीक भी कर सकते हैं.

FAQs

Q1. लूसी गुओ कौन हैं?
Ans: लूसी गुओ एक 30 साल की सेल्फ-मेड अरबपति और Scale AI की को-फाउंडर हैं.

Q2. उनका नेटवर्थ कितना है?
Ans: करीब 1.3 बिलियन डॉलर.

Q3. वह दिनभर का काम कैसे करती हैं?
Ans: सुबह 5:30 बजे उठकर जिम जाती हैं, लंच स्किप करती हैं और आधी रात तक काम करती हैं.

Q4. उनकी वर्क फिलॉसफी क्या है?
Ans: वह मानती हैं कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए हफ्ते में 90 घंटे काम करना जरूरी है,

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

