Lumio ने Smart TV मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है. कंपनी का दावा है कि उसके TV सिर्फ फीचर्स ही नहीं बल्कि स्पीड के मामले में भी बाकी ब्रांड्स से आगे हैं. Lumio Vision 9 55-inch इसी सोच के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें QD Mini LED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट, 55W साउंड सिस्टम और MediaTek Pentonic 700 प्रोसेसर मिलता है. करीब ₹51,999 की कीमत वाला यह TV कागजों पर काफी दमदार नजर आता है. लेकिन असल इस्तेमाल में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, आइए जानते हैं.
Lumio Vision 9 का डिजाइन पहली नजर में प्रीमियम फील देता है. तीन तरफ पतले बेजल्स स्क्रीन को बड़ा और आकर्षक बनाते हैं, जबकि नीचे मौजूद Lumio ब्रांडिंग TV को एक अलग पहचान देती है. दीवार पर लगाने पर इसका लुक और भी शानदार नजर आता है.
इस TV में QD Mini LED पैनल दिया गया है, जो बेहतर कॉन्ट्रास्ट और शानदार कलर रिप्रोडक्शन देता है. Dolby Vision और HDR10 सपोर्ट की वजह से OTT कंटेंट, मूवी और स्पोर्ट्स देखने का अनुभव काफी बेहतर हो जाता है. 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस दिन में भी अच्छी विजिबिलिटी देती है.
अगर आप गेमिंग पसंद करते हैं तो Lumio Vision 9 आपको निराश नहीं करेगा. TV में 4K पर 144Hz और Full HD पर 240Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलता है. Xbox Cloud Gaming और अन्य गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर इसका अनुभव काफी स्मूद महसूस होता है.
Lumio Vision 9 की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड है. MediaTek Pentonic 700 प्रोसेसर, 3GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ TV बेहद तेज काम करता है. Google TV आधारित Android 14 इंटरफेस स्मूद है और ऐप्स तेजी से ओपन होते हैं.
कंपनी ने TV में TLDR ऐप दिया है, जो अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को एक जगह दिखाता है. वहीं Project Neo के जरिए स्मार्टफोन और TV को बेहतर तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है.
TV में 55W का 6-स्पीकर सेटअप मिलता है, जिसमें सबवूफर और ट्वीटर भी शामिल हैं. Dolby Atmos सपोर्ट के कारण मूवी, म्यूजिक और गेमिंग के दौरान ऑडियो अनुभव काफी इमर्सिव बन जाता है.
Lumio Vision 9 में 3 HDMI 2.1 पोर्ट, 3 USB पोर्ट, Ethernet पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है. यानी गेमिंग कंसोल, साउंडबार और अन्य डिवाइस आसानी से कनेक्ट किए जा सकते हैं.
1. शानदार QD Mini LED डिस्प्ले.
2. 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहतरीन गेमिंग अनुभव.
3. तेज MediaTek Pentonic 700 प्रोसेसर.
4. 55W Dolby Atmos ऑडियो सिस्टम.
5. स्मूद और फास्ट Google TV इंटरफेस.
1. बहुत ज्यादा वॉल्यूम पर ऑडियो में हल्का डिस्टॉर्शन सुनाई दे सकता है.
2. कुछ डार्क सीन में स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं.
अगर आपका बजट करीब ₹50,000 है और आप ऐसा Smart TV चाहते हैं जो सिर्फ अच्छी तस्वीर और साउंड ही नहीं बल्कि लंबे समय तक स्मूद परफॉर्मेंस भी दे, तो Lumio Vision 9 एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आता है. यह TV अपने फास्ट इंटरफेस, शानदार डिस्प्ले और दमदार ऑडियो के दम पर Samsung, Sony और Xiaomi जैसे बड़े ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देता है.