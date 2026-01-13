अब सिर्फ ₹ 199 में खरीदें दमदार साउंड वाले Earbuds, इस कंपनी ने मार्केट में उतारे 6 नए गैजेट्स

ऑडियो और मोबाइल एक्सेसरी बनाने वाली कंपनी Lyne Originals ने भारतीय बाजार में अपने नए प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज पेश कर दी है. इस बार कंपनी ने ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, वायरलेस नेकबैंड, ब्लूटूथ स्पीकर और पावर बैंक लॉन्च किए हैं. कंपनी ने इन सभी प्रोडक्ट को आम लोगों के बजट को ध्यान में रखकर बनाया है.