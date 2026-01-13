अब सिर्फ ₹ 199 में खरीदें दमदार साउंड वाले Earbuds, इस कंपनी ने मार्केट में उतारे 6 नए गैजेट्स

ऑडियो और मोबाइल एक्सेसरी बनाने वाली कंपनी Lyne Originals ने भारतीय बाजार में अपने नए प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज पेश कर दी है. इस बार कंपनी ने ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, वायरलेस नेकबैंड, ब्लूटूथ स्पीकर और पावर बैंक लॉन्च किए हैं. कंपनी ने इन सभी प्रोडक्ट को आम लोगों के बजट को ध्यान में रखकर बनाया है.
- भारत स्मार्टफोन के साथ ईयरबड्स और अन्य वियरेबल के लिए बड़ा मार्केट हैं. इसी वजह से कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट भारत में लॉन्च करती है. ऐसे ही स्मार्ट एक्सेसरीज और ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाने वाले ब्रांड Lyne Originals ने भारत में अपनी नई और बजट गैजेट्स की लाइन-अप लॉन्च कर दी है. इस लाइनअप में कंपनी ने ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, वायरलेस नेकबैंड, ब्लूटूथ स्पीकर और पावर बैंक को पेश किया है. कंपनी इस सभी प्रोडक्ट को आम लोगों के बजट को ध्यान में रखकर बनाया है. इनकी शुरूआती कीमत सिर्फ 199 रुपये रखी गई हैं.
- कंपनी की चीफ प्रॉडक्ट ऑफिसर काव्या विज ने दी जानकारी
लाइने ओरिजिनल्स कंपनी की चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर काव्या विज ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हमारे कंपनी का हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिन पर यूजर्स भरोसा कर सकें. हमने अपने कंपनी के प्रोडक्ट को लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है. उन्होंने कहा कि आपको चाहे म्यूजिक सुनना हो, गेम खेलना हो या मोबाइल चार्ज करना हो हमारे पास लोगों की सभी जरूरतों के लिए किफायती और मजबूत गैजेट हैं.
- दमदार पावर बैंक और स्पीकर
लाइने ओरिजिनल्स कंपनी की इस नई सीरीज में Startup-22 पावर बैंक खास ध्यान खींचता है. इसमें आपको 20,000mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है. यह फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. इसमें आपको एक से ज्यादा पोर्ट और बैटरी लेवल दिखाने के लिए एलईडी स्क्रीन मिल रही है. वहीं कंपनी ने अपने इस लाइनप में Startup-29 ब्लूटूथ स्पीकर भी लॉन्च किया है. यह ब्लूटूथ स्पीकर म्यूजिक के शौकीन लोगों के लिए बेहद खास है. इसमें इसमें तेज और साफ आवाज के लिए आपको बड़ा ड्राइवर मिल जाता. इस ब्लूटूथ स्पीकर में आप कई घंटों तक म्यूजिक चला सकते हैं. स्पीकर के साथ कंपनी आपको वायरलेस माइक भी दे रही है. इसे आप पार्टी या मीटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
- ईयरबड्स और नेकबैंड भी हुए लॉन्च
इस लाइनप में कंपनी ने ईयरबड्स और नेकबैंड भी लॉन्च किए हैं. इसके Startup-15 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स में आपको साउंड, कम लेटेंसी और लंबी बैटरी लाइफ मिल जाती है. इसको आप गेम खेलने और वीडियो देखने के लिए आराम से यूज कर सकते हैं. इसके अलावा कंपनी ने तीन अलग-अलग वायरलेस नेकबैंड Startup-17, Start-2 और Start-1 भी लॉन्च किए हैं. ये सभी वायरलेस नेकबैंड काफी हल्के और अच्छी बैटरी लाइफ के साथ आते हैं. इसमें आपको वॉयस असिस्टेंट का फीचर भी मिल रहा है. इसके स्टार्टअप-17 वायरलेस नेकबैंड को आप 499 रुपये में, स्टार्ट-2 वायरलेस नेकबैंड को 199 रुपये में और स्टार्ट-1 वायरलेस नेकबैंड को मात्र 199 रुपये कीमत में अपना बना सकता है.
- कहां मिलेंगे ये प्रोडक्ट?
Lyne Originals कंपनी के ये सभी छह नए गैजेट अब भारत के बड़े ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध हैं. इसको आप कई कलर और अपनी पसंद के अनुसार खरीद सकते हैं.
