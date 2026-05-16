UIDAI बंद कर रहा mAadhaar ऐप, तुरंत डाउनलोड करें नया Aadhaar App, ये रहा डेटा ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस

New Aadhaar App: देशभर में आधार सर्विस को और ज्यादा सेफ और आसान बनाने के लिए UIDAI ने बड़ा कदम उठाया है. UIDAI ने घोषणा की है कि पुराना mAadhaar ऐप बहुत ही जल्द बंद कर दिया जाएगा. इसकी जगह अब नया Aadhaar App इस्तेमाल करना होगा, जिसमें कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. अगर आप भी अब तक पुराने mAadhaar ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि पुराना ऐप बंद होने के बाद आपका डेटा नए ऐप में खुद-ब-खुद ट्रांसफर नहीं होगा. अपनी पहचान और डिजिटल आधार को सेफ बनाए रखने के लिए यूजर्स को मैन्युअली नए ऐप में शिफ्ट होना होगा. आइए जानते हैं कि UIDAI ने पुराने mAadhaar ऐप से डेटा नए आधार ऐप में कैसे ट्रांसफर करें.

ऑटोमैटिक ट्रांसफर नहीं होगा डेटा

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के मुताबिक पुराने आधार ऐप से नए आधार ऐप में डाटा खुद से ही ट्रांसफर नहीं होगा. यूजर्स को खुद ही नए में जाकर अपनी प्रोफाइल को मैनुअली सेट करना होगा. जब आपका पूरा काम नए ऐप पर हो जाए, तब आप पुराने ऐप को फोन से डिलीट कर सकते हैं.

पुराने से नए ऐप पर कैसे जाएं?

इसके लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉयड या iOS डिवाइस के ऑफिशियल ऐप स्टोर पर जाएं और नया Aadhaar ऐप डाउनलोड कर लें.

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ऐप इंस्टॉल होने के बाद इसे खोलें और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखें. आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा कर लें. कुछ मामलों में ऐप फेस ऑथेंटिकेशन भी मांग सकता है.

लॉग-इन करने के बाद सुरक्षा के लिए एक PIN सेट करें या फोन फिंगरप्रिंट-फेस अनलॉक इनेबल करें.

अब अपना प्रोफाइल जोड़ने के लिए आधार नंबर लिखें और एक बार फिर OTP वेरिफिकेशन पूरा करें.

अगर आपके परिवार के कई लोगों का आधार एक ही मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आप एक ही ऐप में कई प्रोफाइल जोड़ सकते हैं.

इससे पूरे परिवार के आधार से जुड़े काम एक ही डिवाइस पर आसानी से मैनेज किए जा सकेंगे.

नए ऐप में क्या है खास?

UIDAI का कहना है कि नया ऐप पहले से कहीं ज्यादा सेफ है और इसमें प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया है.

QR-कोड शेयरिंग

अब कहीं भी आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं होगी. आप सुरक्षित QR कोड दिखाकर काम चला सकते हैं.

बायोमेट्रिक लॉक-अनलॉक

यूजर अपने स्मार्टफोन से ही अपने बायोमेट्रिक डेटा को जब चाहें लॉक या अनलॉक कर सकते हैं.

फेस ऑथेंटिकेशन

पहचान की पुष्टि के लिए चेहरे से वेरिफिकेशन करने की सुविधा.

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ऑफलाइन वेरिफिकेशन

बिना इंटरनेट के भी आधार वेरिफिकेशन की सुविधा मिलेगी.

सर्विस हिस्ट्री

आप ऐप के जरिए यह ट्रैक कर सकते हैं कि आपके आधार का इस्तेमाल कब और कहां हुआ है.

पुराना ऐप पूरी तरह बंद होने से पहले ही नए ऐप को डाउनलोड कर लें जिससे आपको बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

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