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UIDAI बंद कर रहा mAadhaar ऐप, तुरंत डाउनलोड करें नया Aadhaar App, ये रहा डेटा ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस

How to Transfer mAadhaar Data: देशभर में आधार सर्विस का ऑनलाइन इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी खबर है. UIDAI ने पुराने mAadhaar ऐप को बंद करने का फैसला किया है. इसकी जगह अब नया Aadhaar App लॉन्च किया गया है. खास बात यह है कि पुराने ऐप का डेटा नए ऐप में अपने आप ट्रांसफर नहीं होगा. ऐसे में यूजर्स को मैन्युअली अपना आधार प्रोफाइल नए ऐप में सेट करना होगा. तो जानिए नया ऐप डाउनलोड करने और डेटा ट्रांसफर करने का पूरा तरीका.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 16, 2026, 11:44 AM IST
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UIDAI बंद कर रहा mAadhaar ऐप, तुरंत डाउनलोड करें नया Aadhaar App, ये रहा डेटा ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस

New Aadhaar App: देशभर में आधार सर्विस को और ज्यादा सेफ और आसान बनाने के लिए UIDAI ने बड़ा कदम उठाया है. UIDAI ने घोषणा की है कि पुराना mAadhaar ऐप बहुत ही जल्द बंद कर दिया जाएगा. इसकी जगह अब नया Aadhaar App इस्तेमाल करना होगा, जिसमें कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. अगर आप भी अब तक पुराने mAadhaar ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि पुराना ऐप बंद होने के बाद आपका डेटा नए ऐप में खुद-ब-खुद ट्रांसफर नहीं होगा. अपनी पहचान और डिजिटल आधार को सेफ बनाए रखने के लिए यूजर्स को मैन्युअली नए ऐप में शिफ्ट होना होगा. आइए जानते हैं कि UIDAI ने पुराने mAadhaar ऐप से डेटा नए आधार ऐप में कैसे ट्रांसफर करें.

ऑटोमैटिक ट्रांसफर नहीं होगा डेटा

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के मुताबिक पुराने आधार ऐप से नए आधार ऐप में डाटा खुद से ही ट्रांसफर नहीं होगा. यूजर्स को खुद ही नए में जाकर अपनी प्रोफाइल को मैनुअली सेट करना होगा. जब आपका पूरा काम नए ऐप पर हो जाए, तब आप पुराने ऐप को फोन से डिलीट कर सकते हैं.

पुराने से नए ऐप पर कैसे जाएं? 

इसके लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉयड या iOS डिवाइस के ऑफिशियल ऐप स्टोर पर जाएं और नया Aadhaar ऐप डाउनलोड कर लें. 

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ऐप इंस्टॉल होने के बाद इसे खोलें और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखें. आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा कर लें. कुछ मामलों में ऐप फेस ऑथेंटिकेशन भी मांग सकता है.

लॉग-इन करने के बाद सुरक्षा के लिए एक PIN सेट करें या फोन फिंगरप्रिंट-फेस अनलॉक इनेबल करें.

अब अपना प्रोफाइल जोड़ने के लिए आधार नंबर लिखें और एक बार फिर OTP वेरिफिकेशन पूरा करें.

अगर आपके परिवार के कई लोगों का आधार एक ही मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आप एक ही ऐप में कई प्रोफाइल जोड़ सकते हैं. 

इससे पूरे परिवार के आधार से जुड़े काम एक ही डिवाइस पर आसानी से मैनेज किए जा सकेंगे.

नए ऐप में क्या है खास?

UIDAI का कहना है कि नया ऐप पहले से कहीं ज्यादा सेफ है और इसमें प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया है.

QR-कोड शेयरिंग
अब कहीं भी आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं होगी. आप सुरक्षित QR कोड दिखाकर काम चला सकते हैं.

बायोमेट्रिक लॉक-अनलॉक
यूजर अपने स्मार्टफोन से ही अपने बायोमेट्रिक डेटा को जब चाहें लॉक या अनलॉक कर सकते हैं.

फेस ऑथेंटिकेशन
पहचान की पुष्टि के लिए चेहरे से वेरिफिकेशन करने की सुविधा.

(ये भी पढे़ंः  Ola, Uber, Rapido पर बड़ा एक्शन: ऐप्स को Play Store से हटाने का जारी हुआ फरमान)

ऑफलाइन वेरिफिकेशन
बिना इंटरनेट के भी आधार वेरिफिकेशन की सुविधा मिलेगी.

सर्विस हिस्ट्री
आप ऐप के जरिए यह ट्रैक कर सकते हैं कि आपके आधार का इस्तेमाल कब और कहां हुआ है.

पुराना ऐप पूरी तरह बंद होने से पहले ही नए ऐप को डाउनलोड कर लें जिससे आपको बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

(ये भी पढे़ंः Jio ने चुपके से लॉन्च किया सबसे सस्ता Plan! रिचार्ज कराते ही 28 दिन की छुट्टी)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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