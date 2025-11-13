Aadhaar vs mAadhaar: UIDAI के 2 आधार ऐप्स ने बढ़ाया कन्फ्यूजन? जानें कौन-सा है आपके लिए बेस्ट और क्यों

Aadhaar vs mAadhaar: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने हाल ही में अपना नया Aadhaar ऐप लॉन्च कर दिया है. यह ऐप Android और iOS दोनों यूजर्स के लिए लॉन्च हुआ है. इस नए ऐप का मकसद सरकारी दस्तावेजों को पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल बनाना है जिससे यूजर्स अपने आधार कार्ड से जुड़ी कई सर्विस का उपयोग सीधा मोबाइल फोन से डिजिटली कर सकें. UIDAI ने एक नया Aadhaar App पुराने mAadhaar की तुलना में ज्यादा सेफ, आसान और बेहतर फीचर्स के साथ आता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि दोनों आधार ऐप में क्या अंतर है और नया ऐप आपके लिए किस तरह से फायदेमंद है.

UIDAI के नए ऐप लॉन्च होने के बाद से लोगों में मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है. इसका कारण है कि एक आधार ऐप पहले से ही मौजूद है जिसका नाम है mAadhaar. बहुत से लोग अब यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इन दोनों ऐप्स में अंतर क्या है और इनका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाना चाहिए. UIDAI के अनुसार दोनों ऐप्स के उद्देश्य अलग हैं और नया Aadhaar ऐप पुराने mAadhaar ऐप के ऑप्शन के रूप में नहीं लाया गया है.

mAadhaar ऐप UIDAI का पहला मोबाइल प्लेटफॉर्म था जिसे आधार कार्ड से जुड़ी बेसिक सुविधाओं के लिए तैयार किया गया है. इसमें यूज़र्स e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं, Virtual ID जनरेट कर सकते हैं, PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं और अपने ईमेल या मोबाइल नंबर को वेरिफाई कर सकते हैं. इसका इंटरफेस बहुत ही आसान है और सभी फीचर एक ही स्क्रीन पर दिखते हैं.

नए ऐप में मिलता है ये फीचर

वहीं नया Aadhaar ऐप UIDAI की नई पहल का एक हिस्सा है. नए आधार ऐप का मुख्य उद्देश्य डिजिटल आईडी को स्टोर और शेयर करने का एक सेफ और आसान तरीका यूजर्स को देना. इस ऐप के ज़रिए यूजर्स एक ही मोबाइल नंबर से अपने परिवार के 5 सदस्यों तक के Aadhaar प्रोफाइल जोड़ सकते हैं. साथ ही इसमें फेस ऑथेंटिकेशन लॉगिन और बायोमेट्रिक लॉकिंग जैसी सिक्योरिटी फीचर्स भी मौजूद हैं. यूजर्स चाहें तो अपनी डिजिटल आईडी को QR कोड या वेरिफाएबल क्रेडेंशियल्स के जरिए शेयर भी कर सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि ये Face ID टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिससे आप सिर्फ अपने चेहरे को स्कैन करके आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं.

हालांकि इस नए ऐप में आप आधार डिटेल अपडेट नहीं कर सकते और न ही फिजिकल कार्ड ऑर्डर करने का ऑप्शन मौजूद है. UIDAI ने साफ किया है कि नया Aadhaar ऐप मुख्य रूप से डिजिटल आईडी मैनेजमेंट के लिए तैयार किया गया है वहीं mAadhaar ऐप आधार सेवाओं को मोबाइल से एक्सेस करने का माध्यम है.

mAadhaar vs New Aadhaar App: कौन है ज्यादा स्मार्ट?

UIDAI के ये दोनों ऐप ऑफिशियल और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म हैं. लेकिन फीचर्स और सिक्योरिटी के मामले में नया Aadhaar ऐप कहीं ज्यादा एडवांस है. पुराने mAadhaar ऐप में यूजर्स को सिर्फ 4 डिजिट का पिन या ओटीपी डालकर e-Aadhaar डाउनलोड करने, QR कोड दिखाने या एड्रेस अपडेट करने जैसी सुविधाएं मिलती हैं. वहीं नया Aadhaar ऐप पूरी तरह से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो इसे और सेफ बनाता है. नए ऐप के जरिए यूजर्स QR कोड स्कैन करने पर सिर्फ वही जानकारी शेयर कर सकते हैं जो जरूरी हो. जैसे नाम या पता. इसका मतलब है कि अब आपके आधार डेटा पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा.

