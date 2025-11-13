Advertisement
trendingNow12999845
Hindi Newsटेक

Aadhaar vs mAadhaar: UIDAI के 2 आधार ऐप्स ने बढ़ाया कन्फ्यूजन? जानें कौन-सा है आपके लिए बेस्ट और क्यों

Aadhaar vs mAadhaar: Aadhaar से जुड़ी डिजिटल सर्विसेज अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई हैं. आधार से जुड़ी सर्विस को और आसान और डिजिटल बनाने के लिए UIDAI के हाल ही में एक नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है. अब Aadhaar App और mAadhaar दो ऐप आधार से जुड़े हो गए हैं. ऐसे में यूजर्स कन्फ्यूजन में हैं कि दोनों ऐप्स में उनके लिए कौन सा ऐप परफेक्ट है. तो आइए आज के इस आर्टिकल में इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 13, 2025, 09:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aadhaar vs mAadhaar: UIDAI के 2 आधार ऐप्स ने बढ़ाया कन्फ्यूजन? जानें कौन-सा है आपके लिए बेस्ट और क्यों

Aadhaar vs mAadhaar: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने हाल ही में अपना नया Aadhaar ऐप लॉन्च कर दिया है. यह ऐप Android और iOS दोनों यूजर्स के लिए लॉन्च हुआ है. इस नए ऐप का मकसद सरकारी दस्तावेजों को पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल बनाना है जिससे यूजर्स अपने आधार कार्ड से जुड़ी कई सर्विस का उपयोग सीधा मोबाइल फोन से डिजिटली कर सकें.  UIDAI ने एक नया Aadhaar App पुराने mAadhaar की तुलना में ज्यादा सेफ, आसान और बेहतर फीचर्स के साथ आता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि दोनों आधार ऐप में क्या अंतर है और नया ऐप आपके लिए किस तरह से फायदेमंद है.

UIDAI के नए ऐप लॉन्च होने के बाद से लोगों में मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है. इसका कारण है कि एक आधार ऐप पहले से ही मौजूद है जिसका नाम है mAadhaar. बहुत से लोग अब यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इन दोनों ऐप्स में अंतर क्या है और इनका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाना चाहिए. UIDAI के अनुसार दोनों ऐप्स के उद्देश्य अलग हैं और नया Aadhaar ऐप पुराने mAadhaar ऐप के ऑप्शन के रूप में नहीं लाया गया है.

mAadhaar ऐप UIDAI का पहला मोबाइल प्लेटफॉर्म था जिसे आधार कार्ड से जुड़ी बेसिक सुविधाओं के लिए तैयार किया गया है. इसमें यूज़र्स e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं, Virtual ID जनरेट कर सकते हैं, PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं  और अपने ईमेल या मोबाइल नंबर को वेरिफाई कर सकते हैं. इसका इंटरफेस बहुत ही आसान है और सभी फीचर एक ही स्क्रीन पर दिखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नए ऐप में मिलता है ये फीचर
वहीं नया Aadhaar ऐप UIDAI की नई पहल का एक हिस्सा है. नए आधार ऐप का मुख्य उद्देश्य डिजिटल आईडी को स्टोर और शेयर करने का एक सेफ और आसान तरीका यूजर्स को देना. इस ऐप के ज़रिए यूजर्स एक ही मोबाइल नंबर से अपने परिवार के 5 सदस्यों तक के Aadhaar प्रोफाइल जोड़ सकते हैं. साथ ही इसमें फेस ऑथेंटिकेशन लॉगिन और बायोमेट्रिक लॉकिंग जैसी सिक्योरिटी फीचर्स भी मौजूद हैं. यूजर्स चाहें तो अपनी डिजिटल आईडी को QR कोड या वेरिफाएबल क्रेडेंशियल्स के जरिए शेयर भी कर सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि ये Face ID टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिससे आप सिर्फ अपने चेहरे को स्कैन करके आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं.

हालांकि इस नए ऐप में आप आधार डिटेल अपडेट नहीं कर सकते और न ही फिजिकल कार्ड ऑर्डर करने का ऑप्शन मौजूद है. UIDAI ने साफ किया है कि नया Aadhaar ऐप मुख्य रूप से डिजिटल आईडी मैनेजमेंट के लिए तैयार किया गया है वहीं mAadhaar ऐप आधार सेवाओं को मोबाइल से एक्सेस करने का माध्यम है.

ये भी पढे़ंः Arattai यूजर्स सावधान! CEO श्रीधर वेम्बु ने दिया अलर्ट; तुरंत करें ये काम नहीं तो...

mAadhaar vs New Aadhaar App: कौन है ज्यादा स्मार्ट?

UIDAI के ये दोनों ऐप ऑफिशियल और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म हैं. लेकिन फीचर्स और सिक्योरिटी के मामले में नया Aadhaar ऐप कहीं ज्यादा एडवांस है. पुराने mAadhaar ऐप में यूजर्स को सिर्फ 4 डिजिट का पिन या ओटीपी डालकर e-Aadhaar डाउनलोड करने, QR कोड दिखाने या एड्रेस अपडेट करने जैसी सुविधाएं मिलती हैं. वहीं नया Aadhaar ऐप पूरी तरह से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो इसे और सेफ बनाता है. नए ऐप के जरिए यूजर्स QR कोड स्कैन करने पर सिर्फ वही जानकारी शेयर कर सकते हैं जो जरूरी हो. जैसे नाम या पता. इसका मतलब है कि अब आपके आधार डेटा पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा.  

ये भी पढे़ंः Google ने बजाई खतरे की घंटी! स्मार्टफोन यूजर्स भूलकर भी न करें ये काम, वरना...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Aadhaar AppmAadhaarmAadhaar vs New Aadhaar App

Trending news

लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
India House
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast LIVE Updates: धमाका करने से पहले दिल्ली के एक मस्जिद में गया था उमर मोहम्मद, 10 मिनट ठहरा, जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: धमाका करने से पहले दिल्ली के एक मस्जिद में गया था उमर मोहम्मद, 10 मिनट ठहरा, जानें पल-पल की अपडेट
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी