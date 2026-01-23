क्या Apple ने बना लिया 'परफेक्ट' लैपटॉप? 6 नए फीचर्स जो बदल देंगे MacBook Pro का इतिहास

अगर आप इस साल MacBook Pro खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Apple की अगली रणनीति आपको थोड़ा रुकने पर मजबूर कर सकती है. भले ही M5 Pro और M5 Max चिप्स के साथ नए MacBook Pro मॉडल जल्द आने की उम्मीद हो, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि Apple का असली बड़ा दांव अभी बाकी है. कंपनी 2026 के आखिर या 2027 में MacBook Pro को पूरी तरह नए अंदाज में पेश कर सकती है, जो पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

2021 के बाद पहला बड़ा रीडिजाइन

सूत्रों के मुताबिक, यह पहली बार होगा जब 2021 के बाद Apple MacBook Pro को सिर्फ चिप अपग्रेड तक सीमित न रखकर उसके डिजाइन और फीचर्स में भी बड़े बदलाव करेगा. अब तक Apple प्रो लैपटॉप्स में ज्यादा फोकस परफॉर्मेंस पर रहा है, लेकिन आने वाला MacBook Pro विजुअल और यूजर एक्सपीरियंस दोनों स्तर पर नया हो सकता है.

OLED डिस्प्ले से बदलेगा देखने का अनुभव

इस अपग्रेड का सबसे बड़ा केंद्र MacBook Pro का डिस्प्ले होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple अब mini-LED बैकलाइट वाले LCD पैनल की जगह OLED स्क्रीन इस्तेमाल कर सकता है. OLED टेक्नोलॉजी पहले से iPhone, Apple Watch और iPad Pro में मौजूद है. MacBook Pro में इसके आने से गहरे काले रंग, बेहतर कॉन्ट्रास्ट और ज्यादा ब्राइट व पंची कलर्स देखने को मिल सकते हैं, जो फोटो और वीडियो एडिटिंग करने वाले क्रिएटर्स के लिए खासतौर पर फायदेमंद होंगे.

टचस्क्रीन MacBook Pro की संभावना

डिस्प्ले सिर्फ बेहतर दिखेगा ही नहीं, बल्कि अलग तरह से काम भी कर सकता है. कहा जा रहा है कि Apple MacBook Pro में टच इनपुट को टेस्ट कर रहा है. यानी यूजर सीधे स्क्रीन को छूकर काम कर सकेंगे. भले ही Steve Jobs ने कभी टच Mac को असहज बताया था, लेकिन आज iPad और Mac के बीच की लाइन काफी हद तक धुंधली हो चुकी है, जिससे यह बदलाव अब ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है.

Notch का अंत और नया कैमरा डिजाइन

Bloomberg के Mark Gurman के मुताबिक, आने वाले MacBook Pro में मौजूदा notch हटाया जा सकता है. इसकी जगह hole-punch कैमरा दिया जा सकता है, जिससे स्क्रीन का ज्यादा हिस्सा यूजेबल होगा. इसके साथ iPhone जैसी Dynamic Island-स्टाइल जगह मिलने की भी चर्चा है, जहां सिस्टम अलर्ट्स और बैकग्राउंड एक्टिविटी दिखाई जा सकती है.

M6 Pro और M6 Max चिप्स से बढ़ेगी ताकत

हार्डवेयर की बात करें तो नया MacBook Pro Apple के M6 Pro और M6 Max चिप्स पर चल सकता है. ये चिप्स TSMC की एडवांस 2nm टेक्नोलॉजी पर बने हो सकते हैं, जो मौजूदा 3nm चिप्स से ज्यादा पावरफुल और एनर्जी एफिशिएंट होंगी. लंबे समय तक हैवी वर्कलोड पर काम करने वालों के लिए यह बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है.

पतला डिजाइन और कनेक्टिविटी का नया दौर

OLED डिस्प्ले की वजह से MacBook Pro पहले से पतला हो सकता है. अच्छी बात यह है कि HDMI, MagSafe और SD कार्ड स्लॉट जैसे पोर्ट्स हटाए जाने के कोई संकेत नहीं हैं. इसके अलावा, Apple MacBook में डायरेक्ट 5G या LTE कनेक्टिविटी जोड़ने पर भी काम कर सकता है, जिससे iPhone हॉटस्पॉट की जरूरत खत्म हो सकती है.

लॉन्च टाइमलाइन और किन मॉडल्स को मिलेगा फायदा

हालांकि लॉन्च टाइमलाइन अभी साफ नहीं है. कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पहले M5-पावर्ड मॉडल आएंगे और उसके बाद नया डिजाइन पेश होगा. साथ ही, यह भी संभव है कि सभी फीचर्स एंट्री-लेवल 14-इंच मॉडल में न मिलें और Apple अपने सबसे बड़े अपग्रेड्स हाई-एंड वर्जन के लिए ही रखे.