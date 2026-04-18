पुतिन के पास भी नहीं था इसका तोड़? जानें कैसे यूक्रेन के 'रिमोट कंट्रोल' वाले योद्धाओं ने जीता रूसी बंकर

Ukraine Robot War News: युद्ध के इतिहास के पन्नों में एक ऐसा पन्ना जुड़ गया है, जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है. रूस-यूक्रेन युद्ध के मैदान में रिमोट कंट्रोल वाले योद्धा बिना किसी पैदल सैनिक को खतरे में डाले, रूसी बंकर को जिता लिया. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस ऐतिहासिक सफलता की पुष्टि करते हुए इसे 'अनमैन्ड प्लेटफॉर्म' की जीत बताया है.
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Ukraine Robot War News: आज के डिजिटल युग में हर दिन नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसे में आपने कभी यह सोचा है कि भविष्य के युद्ध कैसे लड़े जाएंगे? शायद हॉलीवुड फिल्मों की तरह, जहां इंसान नहीं बल्कि मशीनें आपस में लड़ती नजर आएंगी. रूस-यूक्रेन के युद्ध से आई एक खबर ने कुछ इस कल्पना को हकीकत में बदल दिया है. सैन्य इतिहास में पहली बार एक ऐसा चमत्कार हुआ है, जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है.
डिजिटल दुनिया में युद्ध का भी चेहरा बदल रहा है. यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने खुलासा किया है कि उनकी सेना ने बिना किसी पैदल सैनिक को खतरे में डाले, केवल रोबोटिक मशीनों और ड्रोन्स की मदद से रूसी ठिकाने पर कब्जा कर लिया.
डिफेंस इंडस्ट्री वर्कर डे के मौके पर बोलते हुए राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी दुश्मन पोस्ट को पूरी तरह से अनमैन्ड प्लेटफॉर्म यानी ग्राउंड सिस्टम और ड्रोन्स के जरिए जीता गया. बिना किसी इंसानी नुकसान के दुश्मन ने सरेंडर कर दिया.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह ऑपरेशन यूक्रेन की 13वीं नेशनल गार्ड ब्रिगेड खार्तिया ने पूरा किया. इस हमले की रणनीति बहुत ही एडवांस थी-
सबसे पहले जमीन पर चलने वाले एक रोबोटिक ड्रोन को कीचड़ और बर्फ के बीच से दुश्मन के बंकर तक भेजा गया, जहां उसने जोरदार धमाका किया.
इसके बाद आसमान में उड़ने वाले ड्रोन्स ने लाइव फीड दी, वहीं नीचे रोबोटिक यूनिट्स आगे बढ़ती रहीं. एक साथ दर्जनों ड्रोन्स ने हमला किया, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिला.
हालांकि मोर्चे पर कोई सैनिक नहीं था, लेकिन स्क्रीन के पीछे से ऑपरेटर्स इन मशीनों को कंट्रोल कर रहे थे. खराब मौसम और कीचड़ के बाद भी, इन मशीनों ने सफलता हासिल की और मिशन पूरा किया.
जमीन पर कीचड़ और ऊबड़-खाबड़ रास्ता होने के कारण कुछ ड्रोन फंस गए, जिससे ऑपरेशन की रफ्तार स्लो हो गई. वहीं दुश्मन की ओर से भी ड्रोन हमले हुए, जिनका मुकाबला यूक्रेन ने अपने ड्रोन के तालमेल से किया. इस मिशन से सेना को भविष्य के लिए कई अहम सबक भी मिले हैं, जिससे ड्रोन टेक्नोलॉजी को और बेहतर किया जा सकेगा.
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जब हमला खत्म हुआ और यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचे, तब तक दुश्मन या तो हताहत हो चुके थे या भाग गए थे. इस सफल परीक्षण ने साबित कर दिया है कि आने वाले समय में युद्ध के मैदान में इंसानी जानों का जोखिम कम होगा और किलर रोबोट्स की भूमिका सबसे ज्यादा होगी.
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