Advertisement
trendingNow13082643
Hindi Newsटेकमैक्रों के बयान से बीजिंग में खलबली! सिर्फ माल मत थोपो की चेतावनी पर लाल-पीला हुआ ड्रैगन, टेक वॉर में आया नया ट्विस्ट

मैक्रों के बयान से बीजिंग में खलबली! 'सिर्फ माल मत थोपो' की चेतावनी पर लाल-पीला हुआ ड्रैगन, टेक वॉर में आया नया ट्विस्ट

World Economic Forum 2026: दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की बैठक के दौरान फ्रांस और चीन के बीच टेक जगत को लेकर तनाव खुलकर सामने आ गया है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने वैश्विक व्यापार संतुलन, सब्सिडी और निवेश को लेकर चीन को कठघरे में खड़ा कर दिया, जिसका जवाब भी ड्रैगन ने बिना देरी किए दिया है. इस बयानबाज़ी ने न सिर्फ यूरोप-चीन संबंधों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अमेरिका, चीन और यूरोप के बीच चल रही ट्रेड वॉर की भी सामने लाया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 22, 2026, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैक्रों के बयान से बीजिंग में खलबली! 'सिर्फ माल मत थोपो' की चेतावनी पर लाल-पीला हुआ ड्रैगन, टेक वॉर में आया नया ट्विस्ट

World Economic Forum 2026: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF 2026 की मीटिंग में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और चीन के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. WEF के मंच से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के चीन पर दिए गए बयान ने ग्लोबल पॉलिटिक्स और ट्रेड वॉर की बहस को बढ़ा दिया है. चीन को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की खुली टिप्पणी पर अब बीजिंग ने भी दो टूक जवाब दे दिया है. अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूरोप की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं- क्या यूरोप दोनों महाशक्तियों के बीच फंसता नजर आ रहा है? या फिर अपनी अलग आर्थिक रणनीति बना रहा है? मैक्रों के बयान और चीन की प्रतिक्रिया ने ग्लोबल ट्रेड में एक नए टकराव का संकेत दे दिया है. 

सिर्फ एक्सपोर्ट से काम नहीं चलेगा
दावोस के मंच से मैक्रों ने चीन को यूरोपीय मार्केट में इन्वेस्ट करने का न्योता तो जरूर दिया लेकिन साथ ही बड़ी शर्तें भी रख दीं. मैक्रों ने कहा कि यूरोप को चीन से सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट्स और डिवाइस नहीं चाहिए बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी और निवेश चाहिए जिससे यूरोप का भी विकास हो.

राष्ट्रपति मैक्रों ने इस दौरान चीनी कंपनियों पर आरोप भी लगाए, जिसमें कहा कि चीनी प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड अक्सर यूरोपीय मानकों से मैच नहीं करते हैं. चीन अपने प्रोडक्ट्स को भारी सब्सिडी देता है जिससे यूरोपीय कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. चीन की एक्सेस कैपेसिटी यानी जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन पूरी दुनिया के मार्केट पर बुरा असर डाल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन ने भी किया पलटवार
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के चीन पर लगाए गए आरोपों पर चीन के विदेश मंत्रालय के स्पोकपर्सन गुओ जियाकुन ने तीखी जवाब दिया है. चीन ने साफ किया कि उनके प्रोडक्ट्स का मुकाबला करना अब आसान नहीं है. चीन का कहना है कि उनके प्रोडक्ट्स सस्ते और बेहतर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी और सप्लाई चैन पर भारी इन्वेस्ट किया है. चीन का कहना है कि वह जानबूझकर ज्यादा माल नहीं थोप रहा बल्कि वह अब दुनिया के लिए सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि खुद एक बड़ा मार्केट भी है.

ये भी पढे़ंः AC चलाने पर नहीं आएगा ज्यादा बिजली बिल, बिना कंप्रेसर वाली इस तकनीक ने मचाया तहलका

इसके साथ ही चीन ने उम्मीद जताई कि अगर उनकी कंपनियां यूरोप में इन्वेस्ट करती हैं तो उन्हें वहां भेदभाव रहित और पारदर्शी माहौल मिलना चाहिए.

अमेरिका पर भी बरसे मैक्रों
खास बात यह है कि मैक्रों सिर्फ चीन से ही नाराज नहीं दिखे. उन्होंने अमेरिका की टैरिफ नीतियों और ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की भी इस दौरान कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि अमेरिका के नए टैरिफ यूरोप को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है.

ये भी पढे़ंः Budget 2026: क्या चीन की चाल का भारत देगा जवाब? स्मार्टफोन की कीमतों पर होगा फैसला!

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

World Economic Forum 2026Chinese Tech Controversy

Trending news

भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
dhar bhojshala
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
West Bengal news
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
BJP President Nitin Nabin
भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
Gujarat news
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
Devendra Fadnavis
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
weather news
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
IIT News
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल