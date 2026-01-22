मैक्रों के बयान से बीजिंग में खलबली! 'सिर्फ माल मत थोपो' की चेतावनी पर लाल-पीला हुआ ड्रैगन, टेक वॉर में आया नया ट्विस्ट

World Economic Forum 2026: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF 2026 की मीटिंग में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और चीन के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. WEF के मंच से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के चीन पर दिए गए बयान ने ग्लोबल पॉलिटिक्स और ट्रेड वॉर की बहस को बढ़ा दिया है. चीन को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की खुली टिप्पणी पर अब बीजिंग ने भी दो टूक जवाब दे दिया है. अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूरोप की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं- क्या यूरोप दोनों महाशक्तियों के बीच फंसता नजर आ रहा है? या फिर अपनी अलग आर्थिक रणनीति बना रहा है? मैक्रों के बयान और चीन की प्रतिक्रिया ने ग्लोबल ट्रेड में एक नए टकराव का संकेत दे दिया है.

सिर्फ एक्सपोर्ट से काम नहीं चलेगा

दावोस के मंच से मैक्रों ने चीन को यूरोपीय मार्केट में इन्वेस्ट करने का न्योता तो जरूर दिया लेकिन साथ ही बड़ी शर्तें भी रख दीं. मैक्रों ने कहा कि यूरोप को चीन से सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट्स और डिवाइस नहीं चाहिए बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी और निवेश चाहिए जिससे यूरोप का भी विकास हो.

राष्ट्रपति मैक्रों ने इस दौरान चीनी कंपनियों पर आरोप भी लगाए, जिसमें कहा कि चीनी प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड अक्सर यूरोपीय मानकों से मैच नहीं करते हैं. चीन अपने प्रोडक्ट्स को भारी सब्सिडी देता है जिससे यूरोपीय कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. चीन की एक्सेस कैपेसिटी यानी जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन पूरी दुनिया के मार्केट पर बुरा असर डाल रही है.

चीन ने भी किया पलटवार

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के चीन पर लगाए गए आरोपों पर चीन के विदेश मंत्रालय के स्पोकपर्सन गुओ जियाकुन ने तीखी जवाब दिया है. चीन ने साफ किया कि उनके प्रोडक्ट्स का मुकाबला करना अब आसान नहीं है. चीन का कहना है कि उनके प्रोडक्ट्स सस्ते और बेहतर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी और सप्लाई चैन पर भारी इन्वेस्ट किया है. चीन का कहना है कि वह जानबूझकर ज्यादा माल नहीं थोप रहा बल्कि वह अब दुनिया के लिए सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि खुद एक बड़ा मार्केट भी है.

इसके साथ ही चीन ने उम्मीद जताई कि अगर उनकी कंपनियां यूरोप में इन्वेस्ट करती हैं तो उन्हें वहां भेदभाव रहित और पारदर्शी माहौल मिलना चाहिए.

अमेरिका पर भी बरसे मैक्रों

खास बात यह है कि मैक्रों सिर्फ चीन से ही नाराज नहीं दिखे. उन्होंने अमेरिका की टैरिफ नीतियों और ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की भी इस दौरान कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि अमेरिका के नए टैरिफ यूरोप को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है.

