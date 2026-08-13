/Made by Google 2026: Pixel 11 सीरीज हुई लॉन्च, बिना कफ और सुई के आपका BP नापेगी Google Pixel Watch 5, ये रहे पूरे फीचर्स

टेक दुनिया में जिस घड़ी का सबको बेसब्री से इंतजार था, वो आखिरकार आ गई है. Google ने अपने सालाना मेगा इवेंट 'Made by Google 2026' में एक साथ कई बड़े धमाके कर दिए हैं. इस बार गूगल ने सिर्फ चार नए स्मार्टफोन्स ही पेश नहीं किए, बल्कि एक दमदार स्मार्टवॉच, नया प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा जादू दिखाया है जो आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा. अगर आप भी नया फोन या स्मार्टवॉच खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस इवेंट में लॉन्च हुई हर एक चीज के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. आइए आसान भाषा में समझते हैं गूगल के इस मेगा लॉन्च की पूरी कहानी.
गूगल ने इस साल चार नए फोन लॉन्च किए हैं. Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold. इस बार Pixel 11 और Pro मॉडल्स के बीच काफी बड़ा अंतर रखा गया है. Pixel 11 को हल्के और सुंदर रंगों जैसे Frost, Hibiscus और Pistachio में उतारा गया है. वहीं Pro मॉडल्स को क्लासिक Matte Obsidian, Canyon और Olive फिनिश मिली है.
Pixel 11 में 3000 nits की एक्टुआ डिस्प्ले दी गई है. Pro मॉडल्स में 3600 nits की सुपर एक्टुआ डिस्प्ले मिलती है जो अब तक की सबसे मजबूत स्क्रीन है. Pixel 11 में 48MP का मेन कैमरा है, जबकि Pro सीरीज में 50MP का प्राइमरी कैमरा और नया पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है. Pixel 11 की शुरुआती कीमत 89,999 रुपये है. Pixel 11 Pro की कीमत 1,19,999 रुपये और Pro XL की कीमत 1,34,999 रुपये रखी गई है. Pro फोन खरीदने पर गूगल 11,700 रुपये का Google AI Pro सब्सक्रिप्शन 6 महीने के लिए मुफ्त दे रहा है.
पुराने फोल्डेबल फोन पूरी तरह बंद नहीं होते थे और बीच में थोड़ा गैप रह जाता था. गूगल ने Pixel 11 Pro Fold के कैमरा बंप की डिजाइन बदलकर इसे पूरी तरह चपटा (Flush) बंद होने वाला फोन बना दिया है. यह फोन पिछले साल से 1 मिमी पतला और काफी हल्का है. इसकी बॉडी को 3 गुना ज्यादा मजबूत बनाया गया है.
इसमें बाहर की तरफ Super Actua डिस्प्ले और अंदर 8 इंच की Super Actua Flex स्क्रीन है. कैमरे की बात करें तो इसमें 48MP का मेन सेंसर है जो 56% ज्यादा रोशनी कैप्चर करता है. इसमें Kids Photo के लिए 'Made You Look' और सेल्फी के लिए 'Rear Camera Selfie' जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसकी कीमत भारत में 512GB मॉडल के लिए 1,86,999 रुपये रखी गई है.
Pixel 11 Pro और Pro XL के पीछे कैमरा बार के अंदर एक खास LED लाइट रिंग दी गई है जिसे HiLight नाम दिया गया है. यह लाइट फोन के उल्टे रखे होने पर काम करती है. इसमें आप अपने खास दोस्तों या परिजनों के लिए अलग-अलग रंग सेट कर सकते हैं. व्हाट्सएप या नॉर्मल कॉल आने पर वही रंग चमकेगा.
जब आप Gemini AI से बात करेंगे तो यह लाइट पल्स करेगी जिससे आपको पता चलेगा कि AI सुन रहा है या जवाब सोच रहा है. यह फीचर पुराने नेक्सस फोन्स की याद दिलाता है और यह केवल Pro सीरीज में ही मिलेगा.
गूगल का नया Tensor G6 प्रोसेसर पिछले चिपसेट से 20% ज्यादा बिजली बचाता है. ऐप्स 15% तेजी से खुलते हैं और ब्राउजिंग 25% फास्ट होती है. लेकिन इसकी असली ताकत इसका TPU है जो 50% ज्यादा ताकतवर है.
यह नया चिप फोन के अंदर ही Gemini Nano AI को बिना इंटरनेट के बहुत तेजी से चलाता है. साथ ही इसमें Titan M3 सिक्योरिटी चिप दी गई है जो भविष्य के हैकिंग खतरों से आपकी बैंकिंग और निजी जानकारी को पूरी तरह सुरक्षित रखती है.
हमेशा ग्रुप फोटो में कोई न कोई आंखें बंद कर लेता है. गूगल का नया Magic Capture फीचर कैमरा ऐप में एक स्वाइप से ऑन होता है. यह बैकग्राउंड में एक छोटी वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसमें से सबसे बेहतरीन, बिना धुंधली और परफेक्ट फोटो खुद चुनकर निकाल देता है.
इसके अलावा Pro मॉडल में 120x तक का जूम दिया गया है. नाइट मोड (Instant Night Sight) अब 4.5 गुना तेजी से फोटो खींचता है, यानी अब अंधेरे में ज्यादा देर तक स्थिर खड़े रहने की जरूरत नहीं है.
गूगल का नया AI अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि आपके काम आसान करता है. अगर कोई दोस्त मैसेज में पूछता है कि क्या आप फ्री हैं, तो फोन खुद आपका कैलेंडर खोलकर दिखा देगा.
वॉइस टाइपिंग में अब आपके मुंह से निकले 'अम्म' या 'आह' जैसे शब्द खुद हट जाएंगे. कॉल के दौरान लाइव ट्रांसलेशन और कैमरा में Circle to Search जैसे फीचर्स आपको और स्मार्ट बनाते हैं. इसी ऑन-डिवाइस AI को चलाने के लिए Pixel 11 में बेसिक रैम बढ़ाकर 12GB और Pro में 16GB की गई है.
गूगल ने Pixel Watch 5 को 3000 nits की ब्राइट स्क्रीन और तेज Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 प्रोसेसर के साथ उतारा है. इसकी शुरुआती कीमत 42,900 रुपये है. इसमें Satellite SOS और 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है.
इसकी सबसे बड़ी खासियत हेल्थ गार्डियन फीचर है. यह घड़ी आपकी त्वचा के नीचे रक्त के बहाव को मापकर पूरे महीने का ब्लड प्रेशर ट्रेंड (Blood Pressure Trends) बता सकती है. इसके लिए किसी डॉक्टर वाले कफ की जरूरत नहीं है. इसके अलावा यह इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्रेंड्स भी ट्रैक करती है. यह सारे हेल्थ फीचर्स सितंबर महीने से अपडेट के जरिए चालू होंगे.
इयरबड्स के मामले में गूगल ने इस बार कोई बड़ा हार्डवेयर बदलाव नहीं किया है. Pixel Buds Pro 2 को केवल एक नया Olive रंग दिया गया है जो Pixel 11 Pro के नए कलर से मैच करता है. इसके बाकी फीचर्स जैसे Tensor A1 चिप, 8 घंटे का प्लेबैक और एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन पिछले मॉडल वाले ही हैं.