Google Pixel 10 Series Launch Date And Time: जानिए कैसे और कितने बजे देखें Made by Google livestream

Made by Google Event livestream: टेक दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा जिस स्मार्टफोन सीरीज को लेकर हो रही है, वो है Google Pixel 10 Series. गूगल Google Pixel 10 Series आखिरकार लॉन्च होने जा रही है. कंपनी इस बार चार मॉडल लेकर आ सकती है, जिनमें एक खास Pixel 10 Pro Fold भी शामिल होगा. यह स्मार्टफोन सीधे तौर पर iPhone 17 और Samsung Galaxy S26 को चुनौती देगा. भारत में भी इसके लॉन्च को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

लॉन्च इवेंट और लाइव देखने का तरीका

गूगल अपनी नई Pixel 10 सीरीज को Made by Google इवेंट में पेश करेगी, जो 20 अगस्त को न्यूयॉर्क में होगा. भारतीय दर्शकों के लिए यह इवेंट रात 10:30 बजे लाइव देखा जा सकेगा. वहीं, भारत में इसका अलग लॉन्च इवेंट 21 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे रखा गया है. गूगल अपने इस कार्यक्रम को आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम करेगा, जिससे लोग इसे कहीं से भी देख पाएंगे.

डिजाइन और नई तकनीक

पिक्सल 10 सीरीज को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक इसमें पिछले साल की तरह ही डिजाइन देखने को मिल सकता है. हालांकि इसका सबसे बड़ा आकर्षण होगा नया Tensor G5 प्रोसेसर, जिसे इस बार TSMC की 3nm तकनीक पर तैयार किया गया है. यही चिपसेट फोन को तेज बनाएगा और इसमें आने वाले नए Gemini AI टूल्स को भी सपोर्ट करेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 16GB तक की RAM मिल सकती है, जिससे मल्टीटास्किंग और एआई बेस्ड फीचर्स का अनुभव और भी स्मूद होगा.

डिस्प्ले और कैमरा

डिस्प्ले के मामले में गूगल कोई समझौता नहीं करने वाला है. Pixel 10 Pro में 6.3-इंच का LTPO OLED पैनल मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. वहीं, Pixel 10 Pro XL में यह डिस्प्ले 6.8-इंच का होगा. सबसे ज्यादा चर्चा जिस मॉडल की है वह है Pixel 10 Pro Fold, जिसमें बाहर की तरफ 6.4-इंच का OLED कवर डिस्प्ले और अंदर 8-इंच का बड़ा स्क्रीन मिलेगा. कंपनी इसे 3000 निट्स तक की ब्राइटनेस के साथ पेश कर सकती है, जो धूप में भी शानदार विजुअल्स देगा.

कैमरे की बात करें तो Pixel सीरीज हमेशा से अपनी फोटोग्राफी क्वालिटी के लिए जानी जाती है. Pixel 10 सीरीज में भी कैमरा सेंसर को अपग्रेड किया जाएगा ताकि यह iPhone 17 को सीधे चुनौती दे सके. खासकर लो-लाइट फोटोग्राफी और नाइट मोड में गूगल के अल्गोरिद्म और भी बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं.

भारत में कीमत

लीक्स की मुताबिक, भारतीय मार्केट में गूगल इस बार भी कीमत को पिछले साल जैसा ही रखने की योजना बना रहा है. Pixel 10 को 256GB बेस मॉडल के साथ पेश किया जा सकता है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹79,999 होगी. Pixel 10 Pro की कीमत करीब ₹1,09,999 रखी जा सकती है, जबकि Pixel 10 Pro XL का दाम लगभग ₹1,24,999 होगा. सबसे महंगा मॉडल Pixel 10 Pro Fold होगा, जिसकी कीमत रिपोर्ट्स के अनुसार ₹1,72,999 से शुरू होगी और इसमें अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट्स भी मिलेंगे.

क्यों खास है Pixel 10 सीरीज

हालांकि डिजाइन में बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें मिलने वाला नया प्रोसेसर, कैमरा अपग्रेड और फोल्डेबल डिस्प्ले इसे खास बनाता है. खासकर Pixel 10 Pro Fold इस साल का सबसे चर्चित स्मार्टफोन साबित हो सकता है. iPhone 17 और Galaxy S26 से मुकाबला करने के लिए गूगल इस बार अपनी पूरी तैयारी में है.

FAQs

Google Pixel 10 सीरीज भारत में कब लॉन्च होगी?

भारत में इसका लॉन्च इवेंट 21 अगस्त 2025 को दोपहर 12:30 बजे होगा.

Pixel 10 Pro Fold की कीमत कितनी होगी?

भारत में इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹1,72,999 हो सकती है.

नए Pixel 10 में कौन सा प्रोसेसर मिलेगा?

इसमें Google का नया Tensor G5 प्रोसेसर मिलेगा, जो TSMC के 3nm प्रोसेस पर आधारित है.

Pixel 10 का मुकाबला किससे होगा?

यह सीरीज Apple iPhone 17 और Samsung Galaxy S26 को चुनौती देगी.

क्या Pixel 10 का डिजाइन बदला है?

नहीं, शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इसका डिजाइन ज्यादातर Pixel 9 जैसा ही होगा.