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मेड इन इंडिया iPhone 18 Pro सीरीज की ग्लोबल मार्केट में एंट्री! जानिए कैसे टाटा और फॉक्सकॉन ने बदल दी पूरी दुनिया की सप्लाई चेन

एप्पल ने ग्लोबल मार्केट में बड़ी छलांग लगाते हुए भारत में बने आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की शिपिंग शुरू कर दी है. चेन्नई से चार्टर्ड प्लेनों से अमेरिका और दुनिया भर के स्टोर्स पर फोन भेजे जा रहे हैं, 18 सितंबर से ऐप्पल की डिलीवरी शुरू हो रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 17, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:32 PM IST
मेड इन इंडिया iPhone 18 Pro सीरीज की ग्लोबल मार्केट में एंट्री! जानिए कैसे टाटा और फॉक्सकॉन ने बदल दी पूरी दुनिया की सप्लाई चेन

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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