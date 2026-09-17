/मेड इन इंडिया iPhone 18 Pro सीरीज की ग्लोबल मार्केट में एंट्री! जानिए कैसे टाटा और फॉक्सकॉन ने बदल दी पूरी दुनिया की सप्लाई चेन

Apple अपने नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की ग्लोबल सेल की तैयारी में लगा हुआ है. जिसकी शुरूआत 18 सितंबर, शनिवार से होने जा रही है. इस बार कंपनी के लिए भारत की भूमिका पहले से ज्यादा खास है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 18 Pro सीरीज का निर्माण भारत में सेल शुरू होने से पहले दिन से ही किया जा रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में बने इन iPhones को अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे मार्केट में भेजने का काम भी शुरू हो गया है.
ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई से कई चार्टर्ड विमान रवाना हुए हैं, जिनमें iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की खेप भेजी गई है. इन फोन को अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों के स्टोर्स तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे 18 सितंबर से शुरू होने वाली ग्लोबल बिक्री के समय फोन उपलब्ध रहें. आने वाले दिनों में ऐसी और फ्लाइट रवाना होने की उम्मीद है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को तैयार करने का काम दो प्लांट में हो रहा है. इनमें से एक प्लांट Foxconn और दूसरा Tata Electronics चला रहा है. अगर दुनियाभर में इन नए iPhones की मांग ज्यादा रहती है तो Apple भारत में असेंबली लाइनों की संख्या करीब एक दर्जन तक बढ़ा सकता है.
मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि iPhone 18 Pro सीरीज के कुल प्रोडक्शन का लगभग 80 से 90 फीसदी हिस्सा भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा. भारत में बिकने वाले कुल iPhones में Pro और Pro Max मॉडल की हिस्सेदारी लगभग 15 फीसदी बताई गई है.
यह पहली बार नहीं है जब Apple भारत में बने iPhone को ग्लोबल सेल के पहले दिन से ही दूसरे देशों में भेज रहा है. बीते साल iPhone 17 का बेस मॉडल पहला iPhone था, जिसे भारत में बनाया गया और सेल शुरू होने के साथ ही दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया गया. हालांकि, Apple का पहला फोल्डेबल iPhone भारत में नहीं बनाया जा रहा है.
Apple के भारत में बढ़ते प्रोडक्शन का असर अमेरिका के स्मार्टफोन बिक्री पर भी दिखाई दे रहा है. एक सीनियर रिसर्च एनालिस्ट के मुताबिक, Apple की भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की रणनीति के कारण भारत अब अमेरिका के लिए स्मार्टफोन आयात का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है. उनके अनुमान के अनुसार, 2026 में दुनिया भर में शिप होने वाले सभी iPhones में करीब 26 फीसदी भारत में बने हो सकते हैं. यानी करीब हर चार में से एक iPhone के भारत में बनने की संभावना है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में अब फाइनल असेंबली, टेस्टिंग, बैटरी पैक, चार्जर, पैकेजिंग और कई मैकेनिकल पार्ट्स का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है. हालांकि, डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल और एडवांस चिपसेट जैसे बहुत महंगे पार्ट्स अभी भी बाहर से खरीदे जा रहे हैं, लेकिन भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है.