Advertisement
trendingNow12978018
Hindi Newsटेक

iPhone बना भारत की ग्रोथ मशीन! तेल नहीं, अब मोबाइल देगा कमाई, जानिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स 7वें से तीसरे नंबर पर पहुंचा

आने वाले दो वर्षों में यह सेक्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़कर देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात (export) सेक्टर बन सकता है. यह तेजी मुख्य रूप से Apple के iPhone प्रोडक्शन और मेक इन इंडिया मिशन से आई है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone बना भारत की ग्रोथ मशीन! तेल नहीं, अब मोबाइल देगा कमाई, जानिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स 7वें से तीसरे नंबर पर पहुंचा

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर अब रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. आने वाले दो वर्षों में यह सेक्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़कर देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात (export) सेक्टर बन सकता है. यह तेजी मुख्य रूप से Apple के iPhone प्रोडक्शन और मेक इन इंडिया मिशन से आई है. वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात अब भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली एक्सपोर्ट कैटेगरी बन चुकी है.

भारत की नई रणनीति- चीन को चुनौती
भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित किया है, जो पहले लंबे समय तक चीन की सबसे बड़ी ताकत रही है. अब भारत इस मौके का फायदा उठाना चाहता है क्योंकि जियोपॉलिटिकल बदलावों (भू-राजनीतिक परिस्थितियों) के चलते कई ग्लोबल कंपनियां अपने सप्लाई चेन को चीन से बाहर डाइवर्सिफाई कर रही हैं. इस दिशा में भारत तेजी से एक नए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है.

पेट्रोलियम पर घटता फोकस, बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक्स
अमेरिका की तरफ से रूसी क्रूड ऑयल पर प्रतिबंधों के चलते भारत के लिए सस्ता तेल खरीदना मुश्किल हो गया है. इस वजह से पेट्रोलियम एक्सपोर्ट की ग्रोथ घट रही है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है. यही कारण है कि आने वाले सालों में तेल के बदले मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भारत की बड़ी कमाई का जरिया बन सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का शानदार प्रदर्शन
वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (H1 FY26) में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 42% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई- जो $15.6 बिलियन से बढ़कर $22.2 बिलियन पहुंच गया. अब इलेक्ट्रॉनिक्स देश का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात सेक्टर बन गया है, और यह ग्रोथ दर सभी 30 एक्सपोर्ट कैटेगरीज में सबसे तेज़ है. FY22 में इलेक्ट्रॉनिक्स सातवें स्थान पर था, लेकिन FY25 तक यह तीसरे स्थान पर पहुंच गया. इसने जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, ड्रग्स और रेडीमेड गारमेंट्स जैसे सेक्टरों को पीछे छोड़ दिया.

iPhone बना एक्सपोर्ट ग्रोथ का इंजन
भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बना है सरकार का Production Linked Incentive (PLI) स्कीम. इस स्कीम ने Apple जैसी ग्लोबल कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रेरित किया. Apple अब चीन के बाद भारत को अपना दूसरा सबसे बड़ा iPhone मैन्युफैक्चरिंग हब बना चुका है. सिर्फ 6 महीनों में (FY26 के पहले आधे हिस्से में) Apple ने $10 बिलियन के iPhones एक्सपोर्ट किए, जो भारत के कुल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट ($13.4 बिलियन) का 75% हिस्सा हैं.

इतना ही नहीं, ये iPhones भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट ($22.2 बिलियन) में 45% का योगदान देते हैं. अब दुनिया में बिकने वाले हर पांच में से एक iPhone भारत में बना होता है- यानी “Made in India” अब ग्लोबल ब्रांड बन चुका है.

पेट्रोलियम की गिरती चमक
इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स अभी भी भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर हैं ($59.3 बिलियन), लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो दूसरे स्थान पर थे, अब तेजी से नीचे जा रहे हैं. H1 FY26 में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट 16.4% गिरकर $36.6 बिलियन से $30.6 बिलियन पर आ गया. FY23 में जहां पेट्रोलियम एक्सपोर्ट $97.4 बिलियन था, वहीं FY25 में यह घटकर सिर्फ $63.3 बिलियन रह गया. इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के बीच का अंतर भी तेजी से घटा है- जो पहले $73.9 बिलियन था, अब घटकर लगभग $16 बिलियन रह गया है.

आने वाले वर्षों की तस्वीर
विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो FY28 तक इलेक्ट्रॉनिक्स पेट्रोलियम को पीछे छोड़ देगा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात सेक्टर बन जाएगा. भारत अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां सिलिकॉन (chips) की चमक तेल से ज़्यादा दमकने लगी है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

iPhoneIndia electronics exportspli scheme

Trending news

धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, इधर भारत को मथने वाला है 'मोंथा'
Cyclone Montha
धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, इधर भारत को मथने वाला है 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
Priyank Kharge
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
Yogi Adityanath
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
DNA
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
Sir
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
PM SHRI scheme
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
jammu kashmir news
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी