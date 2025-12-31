Advertisement
बंदर का चेहरा, इंसानों की बॉडी और 35 करोड़ की कमाई, असम के इस शख्स ने पकड़ी ऐसी ट्रिक, दिन-रात बरस रहा पैसा!

Bandar Apna Dost YouTube Earnings: क्या आप सोच सकते हैं कि एक बंदर का चेहरा, इंसानी बॉडी और AI की सहायता से बनाए गए वीडियो सो कोई करोड़ों की कमाई कर सकता है? असम के सुरजीत कर्मकार ने यूट्यूब पर Bandar Apna Dost चैनल से यह कमाल कर के दिखाया है. सिर्फ कुछ महीनों में ही चैनल ने 35 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:22 AM IST
Bandar Apna Dost YouTube Earnings: आज के समय में ज्यादातर लोग AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नौकरी के लिए खतरा मान रहे हैं. लेकिन एआई को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे. आपने सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जरूर बंदर वाले फेस का वीडियो जरूर देखा होगा. इन्हीं वीडियो के दम पर एक भारतीय ने कमाल कर दिया है. भारत का एक यूट्यूब चैनल Bandar Apna Dost जो पूरी तरह AI से बने वीडियो पर आधारित है आज सोशल मीडिया और टेक वर्ल्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है. यह चैनल मात्र कुछ ही महीनों में करोड़ों रुपये की कमाई कर रहा है जिसने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को चिंता में डाल दिया है.

कमाई जानकर हो जाएंगे हैरान
वीडियो एडिटिंग फर्म Kapwing की रिपोर्ट बताती है कि असम के सुरजीत कर्मकार ने साल 2020 में Bandar Apna Dost में अपना चैनल शुरू किया. यह चैनल पिछले कुछ महीनों में अचानक रॉकेट की रफ्तार बढ़ने लगा. इस YouTube चैनल पर एक बंदर और हल्क जैसे दिखने वाले कैरेक्टर के वीडियो होते हैं जो राक्षसों से लड़ते हैं. हालांकि ये वीडियो देखने में बहुत नार्मल होते हैं लेकिन इन्हें अब तक 2.4 अरब  यानी 2.4 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. रिपोर्ट के मुताबिक  YouTube चैनल Bandar Apna Dost इस तरह के कंटेंट से सालाना करीब 35 करोड़ रुपये की कमाई कर रहा है.

लेकिन शुरू हुई नई बहस
इस यूट्यूबर की कमाई जानकर सब हैरान हैं. इससे टेक जगत में एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि YouTube की पॉलिसी के मुताबिक कम क्वालिटी और बिना मौलिकता वाले कंटेंट को मोनेटाइज नहीं किया जाता है. लेकिन इसके बाद भी यह चैनल साल भर में 35 करोड़ की कमाई कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार YouTube का एल्गोरिदम अब भी क्वालिटी के बजाय वॉल्यूम और वॉच-टाइम को प्रमोट करता है. एक नए यूजर को सजेस्ट करने वाले पहले 500 वीडियो में से 20% वीडियो इसी 'AI स्लॉप' कैटेगरी के होते हैं.

दुनियाभर में AI वीडियो से हो रही कमाई
सिर्फ भारत का यही YouTube चैनल ही नहीं बल्कि दुनियाभर के ऐसे 278 चैनल की पहचान की गई है जो केवल AI वीडियो पोस्ट करते हैं. ये सभी चैनल मिलकर साल भर में लगभग 117 मिलियन डॉलर की कमाई कर रहे हैं. लेकिन YouTube का कहना है कि वे फेक और AI कंटेंट पर सख्त है और कार्रवाई कर रहा है. वहीं जानकारों का मानना है कि ब्रांड डील्स और अन्य रास्तों से होने वाली कमाई को रोकना प्लेटफॉर्म के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

YouTube ने क्या कहा
इस मामले को लेकर YouTube का कहना है कि AI एक टूल है और इसका इस्तेमाल अच्छी और बुरी दोनों तरह की क्वालिटी कंटेंट बनाने में किया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि वे हाई-क्वालिटी कंटेंट को ही प्रमोट करने पर फोकस कर रहे हैं और खराब क्वालिटी वाले वीडियो पर सख्ती बरकरार है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

