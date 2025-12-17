सबकी छुट्टी...₹40,000 से भी कम में आ रहा है भारत का पहला Made in India फ्लिप फोन, फीचर्स जानकर चौंक जाएंगे!

Best flip Phone Under 40000: अगर आप भी नया मुड़ने वाला स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं लेकिन बजट के कारण पीछे हट जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. बहुत ही जल्द स्मार्टफोन मार्केट में एक नई कंपनी तहलका मचाने की तैयारी में है. भारत में तैयार पहला Made in India फ्लिप फोन अब ₹40,000 से भी कम कीमत में लॉन्च होने वाला है. यह नया फ्लिप स्मार्टफोन न केवल लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा बल्कि इस फोन में बहुत कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं. कैमरा से लेकर बैटरी और डिजाइन तक हर चीज में नए अपडेट के साथ यह फोन मार्केट में हलचल मचा सकता है. आइए जानते हैं कौन सी कंपनी कम कीमत में फ्लिप स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है और इसके क्या खासियत होंगे.

कौन सी है कंपनी?

भारत के स्मार्टफोन मार्केट में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने वाला है. दिग्गज टेक लीडर माधव सेठ की अगुवाई वाली कंपनी Ai+ Smartphone ने अपनी प्रीमियम Nova सीरीज के पहले स्मार्टफोन NovaFlip की घोषणा कर दी है. Ai+ स्मार्टफोन ने यह साफ कर दिया है कि NovaFlip को ₹40,000 से कम की कीमत में भारत में लॉन्च किया जाएगा. यह फोन 2026 की पहली तिमाही में भारत के मार्केट में एंट्री कर लेगा.

अब जानिए क्या होगा NovaFlip में खास

NovaFlip फोन भारत के पहले स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम NxtQuantum OS पर काम करेगा. साथ ही इस फोन में कोई भी फालतू ऐप्स या ट्रैकर्स नहीं होंगे, जो यूजर्स की प्राइवेसी के लिए खतरा बने. ऐसा कंपनी दावा कर रही है.

NovaFlip फोन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बंद होने पर भी यह जरूरी जानकारी आसानी से दिखा सके और खुलने पर शानदार फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दे.

कंपनी का कहना है कि NovaFlip सिर्फ शुरुआत है. कंपनी इस सीरीज के तहत आगे चलकर Nova Pro, Nova Ultra और एक Fold वेरिएंट भी लॉन्च करने की तैयारी है.

यूजर्स चाहते हैं प्राइवेसी हो सुरक्षित

फोन की लॉन्च पर बात करते हुए Ai+ स्मार्टफोन के CEO माधव सेठ ने कहा कि लोग अब ऐसे डिवाइस चाहते हैं जिन्हें ले जाना आसान हो और जो उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखे.

