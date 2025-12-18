सरकार चला रही WhatsApp और Instagram पर 'हंटर', कहीं आप भी न हो जाएं शिकार! डेटा देख उड़ जाएंगे होश

Govt Action on Fake News: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पिछले कुछ समय से फेक न्यूज, डीपफेक वीडियो और गलत कंटेंट की भरमार हो गई है. इसी को लेकर भारत सरकार ने भी सख्ती दिखा रही है. केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल के जरिए हर दिन करीब 6 कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं. खासतौर पर सरकार का एक्शन WhatsApp और Facebook पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है जहां नियमों के उल्लंघन वाले कंटेंट पर तुरंत जरूरी कदम उठाया जा रहा है. सरकार ने किस प्लेटफॉर्म पर कितनी सख्ती की और किन वजहों से कंटेंट हटाने या ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं आइए जानते हैं.

सरकार की तरफ से बीते साल 2024 के अक्टूबर से इस साल यानी 2025 अक्टूबर तक 19 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 2300 से भी ज्यादा बार ब्लॉकिंग के ऑर्डर भेजे जा चुके हैं. गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल से यह डेटा सामने आया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार हर दिन 5 से ज्यादा कंटेंट ब्लॉक करने के ऑर्डर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिए गए. इन आदेश में WhatsApp, Facebook, YouTube और Instagram जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को सरकार की ओर से सबसे ज्यादा ब्लॉक के आर्डर दिए गए हैं.

सहयोग पोर्टल क्या है और इसका काम क्या?

सहयोग पोर्टल एक भारत सरकार का डिजिटल सिस्टम है, जिसकी शुरुआत साल 2024 के अक्टूबर में हुई थी. इसको लेकर सरकार का मकसद है विभिन्न एजेंसियां द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के आदेश एक ही जगह से जारी किए जा सकें. सरकार का यह पोर्टल IT एक्ट की धारा 79(3)(b) के तहत काम करता है जिसके तहत कंटेंट को ब्लॉक या हटाने के निर्देश दिए जाते हैं.

हालांकि इस पोर्टल को लेकर एक विवाद भी सामने आया था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने इसे सेंसरशिप टूल बताते हुए सरकार के खिलाफ केस दायर किया था लेकिन इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया जिससे सहयोग पोर्टल को कानूनी समर्थन मिला.

इस लिस्ट में टॉप पर ये ऐप

इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के आंकड़ों के अनुसार एक साल में जारी हुए 2,312 कंटेंट ब्लॉकिंग आदेशों में से 78 फीसदी से ज्यादा सिर्फ Meta के ऐप्स को भेजे गए हैं. इस लिस्ट में भी WhatsApp सबसे ऊपर है जिसे 1,392 आदेश मिले. इसके बाद Facebook को 255 और Instagram को 169 कंटेंट ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए.

मेटा के बाद दूसरा नंबर Youtube का है जिसे 176 ऑर्डर मिले. सरकार की तरफ से दूसरे मैसेजिंग ऐप Telegram को 123, Google को 93, Apple को 43 और Amazon को 23 ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट भेजी गईं. वहीं Microsoft, Snapchat और LinkedIn समेत 11 दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी 38 ऑर्डर दिए गए. इन ऑर्डर में कई लिंक या अकाउंट्स को ब्लाक करने का आदेश होता है.

इस समय हुआ था सबसे बड़ा एक्शन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हजारों अकाउंट्स पर एक्शन लिया गया था. सरकार का मानना था कि बहुत सारे अकाउंट पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैला रहे थे. ऑपरेशन सिंदूर के टाइप पर X की तरफ से भी बताया गया था कि सरकार ने 8,000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने के आदेश दिए थे जिनमें कई न्यूज चैनल और बड़े-बड़े लोगों के अकाउंट भी शामिल थे.

