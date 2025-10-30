Microsoft Azure क्रैश! एक छोटी सी गलती ने लाखों यूजर्स का काम रोका, गेमर्स से लेकर ऑफिस वर्क तक सब प्रभावित

Microsoft Azure Down: अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस, गेम्स या कुछ बड़ी वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं! इंटरनेट की रीढ़ माने जाने वाले माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड प्लेटफॉर्म एज्योर (Azure) में एक बड़ी टेक्निकल खराबी आ गई है जिसने दुनिया भर की डिजिटल सर्विस को प्रभावित कर दिया है. Xbox से लेकर Microsoft 365 और बैंकिंग सर्विस तक हर जगह यूजर्स को एरर का ही सामना करना पड़ रहा है. इस समस्या को लेकर कंपनी ने पुष्टि की है कि यह एक आउटेज DNS कॉन्फिगरेशन में एक अनजाने में हुई एक छोटी सी गलती का नतीजा है.

इस समस्या को दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर युद्धस्तर पर काम में लगे हुए हैं. उनका कहना है कि समस्या का मूल कारण पहचान लिया गया है और वे तुरंत पुराने सही कॉन्फिगरेशन को बहाल करने और ट्रैफिक को ठीक सर्वर पर शिफ्ट करने के प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्या है यह DNS गड़बड़ी जिसने इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया और माइक्रोसॉफ्ट इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठा रहा है...

DNS क्या है?

DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम वह सर्विस है जो वेबसाइट के नाम को कंप्यूटर के लिए पढ़े जाने वाले IP एड्रेस में बदलती है. इस सिस्टम में गलती होने से कनेक्शन टूट गया और क्योंकि कई सर्विस एज्योर क्लाउड पर चलती हैं इसलिए इसका बहुत बड़ा असर हुआ. दुनियाभर में एज्योर की नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल स्थिति में पहुंच गई थी जिससे यह समस्या काफी बड़ी हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है?

माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर तुरंत इस समस्या को दूर करने के लिए जुट गए हैं और तीन रणनीति पर काम कर रहे हैं:

जरूरी चेंज करना

गलती वाले कॉन्फिगरेशन को तुरंत रोक दिया गया है और सिस्टम को एक पुराने सही तरीके से काम कर रहे बैकअप पर वापस लाया जा रहा है.

ट्रैफिक को शिफ्ट करना

प्रभावित इंफ्रास्ट्रक्चर से यूज़र ट्रैफिक को हटाकर दूसरे सही इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर मोड़ा जा रहा है जिससे सर्विस जल्दी से जल्दी शुरू की जा सकें.

पोर्टल एक्सेस

एज्योर मैनेजमेंट पोर्टल तक पहुंचने में भी दिक्कतें आ रही थीं जिसे ठीक करने के लिए इंजीनियरों ने प्रयास किए हैं.

कंपनी ने कहा है कि सुधार का काम चल रहा है और जल्द ही सर्विस नार्मल हो जाएगी. हालांकि पूरी तरह से सामान्य होने में कितना समय लगेगा इसकी अभी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं बताई गई है.

आम लोगों पर क्या होगा असर?

ईमेल और ऑफिस ऐप्स

अगर आउटेज माइक्रोसॉफ्ट 365 को प्रभावित करता है तो लोग अपने आउटलुक ईमेल चेक नहीं कर पाएंगे. वर्ड, एक्सेल, पॉवरपॉइंट जैसे क्लाउड-आधारित ऐप्स का यूज हीं कर पाएंगे या फाइलें सिंक नहीं कर पाएंगे.

Teams और मीटिंग्स

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसी कम्युनिकेशन सर्विसेज ठप हो सकती हैं जिससे ऑनलाइन मीटिंग्स प्रभावित होती है.

ये भी पढ़ेंः AI वॉर में हार जाएंगे ट्रंप? अमेरिकी कंपनी ने ही चेताया; चीन को अब हमारी जरूरत नहीं

वहीं Xbox सर्विसेज प्रभावित होने से गेमर्स ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेल नहीं पाएंगे. गेम्स डाउनलोड नहीं कर पाएंगे या अपने गेमर प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर पाएंगे.

इसके साथ ही कई वीडियो या कंटेंट स्ट्रीमिंग सर्विस अपने डेटा को होस्ट करने के लिए एज्योर का ही इस्तेमाल करती हैं इन सर्विस पर भी असर हुआ है.

वेबसाइट्स और ऐप्स

दुनिया भर की हजारों छोटी-बड़ी कंपनियां अपनी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स को चलाने के लिए एज्योर का यूज करती हैं. ये वेबसाइट्स या तो बहुत धीरे लोड होंगी, या पूरी तरह से Service Unavailable का एरर दिखाएंगी.

ये भी पढ़ेंः सावधान! कहीं कोई छिपकर तो नहीं सुन रहा है आपकी फोन कॉल? 5 सेकंड में जानिए ये राज