Advertisement
trendingNow12980745
Hindi Newsटेक

Microsoft Azure क्रैश! एक छोटी सी गलती ने लाखों यूजर्स का काम रोका, गेमर्स से लेकर ऑफिस वर्क तक सब प्रभावित

Microsoft Azure Down: दुनियाभर में लाखों यूजर्स तब परेशान हो गए जब Microsoft Azure की क्लाउड सर्विस अचानक ठप पड़ गई. इस तकनीकी खामी ने Microsoft 365, Xbox, NatWest बैंक जैसी बड़ी सर्विस को प्रभावित किया है. इससे गेमर्स से लेकर ऑफिस यूजर्स तक सभी के काम में समस्या आ रही है. कंपनी के मुताबिक यह समस्या DNS सिस्टम में गलत कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हुई है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 30, 2025, 06:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Microsoft Azure क्रैश! एक छोटी सी गलती ने लाखों यूजर्स का काम रोका, गेमर्स से लेकर ऑफिस वर्क तक सब प्रभावित

Microsoft Azure Down: अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस, गेम्स या कुछ बड़ी वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं! इंटरनेट की रीढ़ माने जाने वाले माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड प्लेटफॉर्म एज्योर (Azure) में एक बड़ी टेक्निकल खराबी आ गई है जिसने दुनिया भर की डिजिटल सर्विस को प्रभावित कर दिया है. Xbox से लेकर Microsoft 365 और बैंकिंग सर्विस तक हर जगह यूजर्स को एरर का ही सामना करना पड़ रहा है. इस समस्या को लेकर कंपनी ने पुष्टि की है कि यह एक आउटेज DNS कॉन्फिगरेशन में एक अनजाने में हुई एक छोटी सी गलती का नतीजा है.

इस समस्या को दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर युद्धस्तर पर काम में लगे हुए हैं. उनका कहना है कि समस्या का मूल कारण पहचान लिया गया है और वे तुरंत पुराने सही कॉन्फिगरेशन को बहाल करने और ट्रैफिक को ठीक सर्वर पर शिफ्ट करने के प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्या है यह DNS गड़बड़ी जिसने इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया और माइक्रोसॉफ्ट इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठा रहा है...

DNS क्या है?
DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम वह सर्विस है जो वेबसाइट के नाम को कंप्यूटर के लिए पढ़े जाने वाले IP एड्रेस में बदलती है. इस सिस्टम में गलती होने से कनेक्शन टूट गया और क्योंकि कई सर्विस एज्योर क्लाउड पर चलती हैं इसलिए इसका बहुत बड़ा असर हुआ. दुनियाभर में एज्योर की नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल स्थिति में पहुंच गई थी जिससे यह समस्या काफी बड़ी हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है?
माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर तुरंत इस समस्या को दूर करने के लिए जुट गए हैं और तीन रणनीति पर काम कर रहे हैं:

जरूरी चेंज करना

गलती वाले कॉन्फिगरेशन को तुरंत रोक दिया गया है और सिस्टम को एक पुराने सही तरीके से काम कर रहे बैकअप पर वापस लाया जा रहा है.

ट्रैफिक को शिफ्ट करना 
प्रभावित इंफ्रास्ट्रक्चर से यूज़र ट्रैफिक को हटाकर दूसरे सही इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर मोड़ा जा रहा है जिससे सर्विस जल्दी से जल्दी शुरू की जा सकें.

पोर्टल एक्सेस
एज्योर मैनेजमेंट पोर्टल तक पहुंचने में भी दिक्कतें आ रही थीं जिसे ठीक करने के लिए इंजीनियरों ने प्रयास किए हैं.

कंपनी ने कहा है कि सुधार का काम चल रहा है और जल्द ही सर्विस नार्मल हो जाएगी. हालांकि पूरी तरह से सामान्य होने में कितना समय लगेगा इसकी अभी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं बताई गई है.

आम लोगों पर क्या होगा असर? 

ईमेल और ऑफिस ऐप्स
अगर आउटेज माइक्रोसॉफ्ट 365 को प्रभावित करता है तो लोग अपने आउटलुक ईमेल चेक नहीं कर पाएंगे. वर्ड, एक्सेल, पॉवरपॉइंट जैसे क्लाउड-आधारित ऐप्स का यूज हीं कर पाएंगे या फाइलें सिंक नहीं कर पाएंगे.

Teams और मीटिंग्स
माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसी कम्युनिकेशन सर्विसेज ठप हो सकती हैं जिससे ऑनलाइन मीटिंग्स प्रभावित होती है.

ये भी पढ़ेंः AI वॉर में हार जाएंगे ट्रंप? अमेरिकी कंपनी ने ही चेताया; चीन को अब हमारी जरूरत नहीं

वहीं Xbox सर्विसेज प्रभावित होने से गेमर्स ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेल नहीं पाएंगे. गेम्स डाउनलोड नहीं कर पाएंगे या अपने गेमर प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर पाएंगे.

इसके साथ ही कई वीडियो या कंटेंट स्ट्रीमिंग सर्विस अपने डेटा को होस्ट करने के लिए एज्योर का ही इस्तेमाल करती हैं इन सर्विस पर भी असर हुआ है.

वेबसाइट्स और ऐप्स
दुनिया भर की हजारों छोटी-बड़ी कंपनियां अपनी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स को चलाने के लिए एज्योर का यूज करती हैं. ये वेबसाइट्स या तो बहुत धीरे लोड होंगी, या पूरी तरह से Service Unavailable का एरर दिखाएंगी.

ये भी पढ़ेंः सावधान! कहीं कोई छिपकर तो नहीं सुन रहा है आपकी फोन कॉल? 5 सेकंड में जानिए ये राज

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Microsoft Azure Downmicrosoft 365Global Digital Services Halt

Trending news

थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
Guru Nanak Jayanti
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
Supreme Court News
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,