OpenAI में मची भारी भगदड़, एक के बाद एक गिर रहे हैं बड़े विकेट! टॉप बॉसेस ने रातों-रात छोड़ी कंपनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही कंपनी OpenAI इन दिनों बड़े बदलावों से गुजर रही है. हाल ही में कंपनी के दो बड़े अधिकारी प्रोडक्ट हेड और Sora AI टीम के लीड ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब OpenAI अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को फिर से व्यवस्थित करने में जुटी है. कंपनी अपने पोर्टफोलियो को आसान और ज्यादा फोकस्ड बनाने की कोशिश कर रही है.

केविन वेल और बिल पीबल्स ने छोड़ी कंपनी

OpenAI के पूर्व चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर और साइंस इनिशिएटिव्स के प्रमुख Kevin Weil ने घोषणा की कि वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं. वह करीब दो साल पहले कंपनी से जुड़े थे और इससे पहले Instagram और Twitter जैसी बड़ी कंपनियों में प्रोडक्ट डेवलपमेंट संभाल चुके हैं. इसी के साथ Sora AI वीडियो प्रोजेक्ट को लीड करने वाले Bill Peebles ने भी कंपनी छोड़ने का फैसला किया है. खास बात यह है कि उनका इस्तीफा उस घोषणा के कुछ ही हफ्तों बाद आया है, जिसमें OpenAI ने Sora के सपोर्ट को बंद करने की बात कही थी.

Sora प्रोजेक्ट बंद होने का असर

Sora OpenAI का एक अहम प्रोजेक्ट था, जो टेक्स्ट से वीडियो बनाने की क्षमता के लिए चर्चा में था. लेकिन अब कंपनी ने इसे बंद करने का फैसला लिया है, जो उसके बड़े स्ट्रैटेजिक बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है. Sora को बंद करने के साथ-साथ कंपनी अपने बाकी प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में काम कर रही है.

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नए प्रोडक्ट्स और स्ट्रैटेजी पर फोकस

OpenAI अब एक ऐसा डेस्कटॉप एप्लिकेशन तैयार कर रही है, जिसमें ChatGPT, कोडिंग टूल और वेब ब्राउज़र जैसी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी. कंपनी का उद्देश्य है कि यूजर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर ज्यादा बेहतर और आसान एक्सपीरियंस दिया जाए. इसके अलावा, साइंटिस्ट्स के लिए बनाए गए “Prism” टूल को भी अब Codex टीम के साथ जोड़ा जा रहा है.

बढ़ती प्रतिस्पर्धा और IPO की तैयारी

AI सेक्टर में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है. OpenAI को Anthropic जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है. ऐसे में कंपनी अपने बिजनेस कस्टमर्स को बेहतर सर्विस देने और भविष्य में संभावित IPO की तैयारी में जुटी है. इन सभी बदलावों को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां कंपनी अपने फोकस को साफ और मजबूत बनाना चाहती है.

लगातार हो रहे बदलाव और इस्तीफे

हाल के समय में OpenAI में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. इससे पहले भी कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को नई भूमिका दी गई थी, जबकि दो अन्य वरिष्ठ अधिकारी स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर चले गए थे. इन लगातार हो रहे बदलावों से साफ है कि कंपनी अपने स्ट्रक्चर और लीडरशिप को नए सिरे से तैयार कर रही है.

आगे क्या संकेत देती है यह खबर

OpenAI में हो रहे ये बदलाव इस बात का संकेत हैं कि AI इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है और कंपनियां खुद को उसी हिसाब से ढाल रही हैं. भले ही बड़े अधिकारियों का जाना एक झटका हो, लेकिन यह भी संभव है कि इससे कंपनी को नई दिशा और बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिले. आने वाले समय में OpenAI किस तरह खुद को बदलता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी.