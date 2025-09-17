भारत में कब आएगा 6G? IIT हैदराबाद ने मचा डाली सनसनी, गांव से लेकर आसमान तक मिलेगा हाई-स्पीड इंटरनेट!
भारत में कब आएगा 6G? IIT हैदराबाद ने मचा डाली सनसनी, गांव से लेकर आसमान तक मिलेगा हाई-स्पीड इंटरनेट!

6G In India: अब इंटरनेट सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, जल्द ही गांव, पहाड़, समंदर और आसमान में भी हाई स्पीड इंटरनेट मिलने लगेगा. भारत ने 6G तकनीक की ओर बड़ी कदम बढ़ाया है. IIT हैदराबाद ने 6G का एक नया प्रोटोटाइप तैयार किया है, जो भविष्य में देशभर में बेहतर और हाई स्पीड कनेक्टिविटी देने में मदद करेगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:12 AM IST
6G In India: भारत ने 6G तकनीक की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है. दुनियाभर के कई देश जहां अभी 5G को अपनाने की प्रक्रिया में है वहीं भारत भविष्य की तकनीक 6G की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है. इसी क्रम में देश को एक बड़ी और अहम उपलब्धि हासिल हुई है. आईआईटी हैदराबाद ने 6G तकनीक का एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है. IIT हैदराबाद ने 7GHz बैंड में 6G प्रोटाटाइप का परीक्षण किया जो सफल रहा. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह टेक्नोलॉजी 2030 तक रोल आउट कर दी जाएगी, जो 5G के मुकाबले ये काफी तेज होगी. सबसे खास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी से गांव-शहर, आसमान, जमीन और समंदर सब जगह हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलने लगेगी.

कब-तक देशभर में होगा रोल आउट 6G?
IIT हैदराबाद के प्रोफेसर किरण कुची का कहना है कि हर दस साल में मोबाइल टेक्नोलॉजी की एक नई पीढ़ी दुनिया के सामने आती है. जैसे 5G को साल को साल 2010 से 2020 के बीच डेवलप किया गया और 2022 से इसे पूरे देश में लागू करना शुरू हुआ. इसी तरह 6G पर काम 2021 से शुरू हो गया है और अनुमान है कि साल 2030 तक इसे पूरे देश में रोल आउट कर दिया जाएगा.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक 6G टेक्नॉलॉजी के लिए IIT हैदराबाद ने एक कम पावर वाला सिस्टम चिप तैयार किया है, जो सैटेलाइट और जमीनी नेटवर्क के माध्यम से आम नागरिक और रक्षा क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा. अभी संस्तान इस चिप को और एडवांस बनाकर हाई-परफॉर्मेंस 6G–AI चिपसेट्स के रूप में तैयार करने में लगा हुआ है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की यह पहल उसे इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के मेनस्ट्रीम दौड़ में प्रमुख स्थान दिला सकती है.

ये भी पढ़ेंः AI ने संभाली खेती की कमान; किसानों को मिली सटीक जानकारी, होने लगा फायदा ही फायदा! 

 

6G से और बेहतर होगा AI डिवाइसेस का एक्सपीरियंस
6G के आने के बाद AR/VR और AI डिवाइसों का उपयोग पहले से कहीं बेहतर और स्मूथ एक्सपीरियंस देगा. फिर चाहें वो फैक्ट्रियां हों, स्कूल, अस्पताल, रक्षा क्षेत्र या आपदा प्रबंधन, AI 6G डिवाइस हर नागरिक की जिंदगी पर सकारात्मक असर डालेंगे. साथ ही यह देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और सुरक्षा को मजबूत करने में भी मदद करेगा.

टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत
टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. हाल के वर्षों में देश ने नेटवर्क, डिवाइसेज, AI एप्लिकेशन और फैबलेस चिप डिजाइन में स्वदेशी इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियां अपनाई हैं. इस वजह से भारत वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी का सप्लायर और  स्टैंडर्ड सेटर बन गया है. जब 2030 में पूरी दुनिया 6G को अपनाना शुरू करेगी, तब भारत अपने विकसित किए हुए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, कंपनियों और खुद के इकोसिस्टम के जरिए से अपने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के और करीब पहुंचने की दिशा में कदम बढ़ाएगा.

ये भी पढ़ेंः iOS 26 अपडेट बना iPhone यूजर्स की मुसीबत! बैटरी ड्रेन और स्लो परफॉर्मेंस से बढ़ी टेंशन, Apple ने दी सफाई

 

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

